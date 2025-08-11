खुद को करना है रीचार्ज? इस लॉन्ग वीकेंड पर 10 डेस्टिनेशन मूड कर देगी रीफ्रेश, फटाफट टिकट कर लें बुक
खुद को करना है रीचार्ज? इस लॉन्ग वीकेंड पर 10 डेस्टिनेशन मूड कर देगी रीफ्रेश, फटाफट टिकट कर लें बुक

Travel In August: अगस्त में कई लंबे वीकेंड के मौके हैं. लंबे वीकेंड सिर्फ एक अतिरिक्त छुट्टी नहीं होते, बल्कि यह रोज़मर्रा की भागदौड़ से ब्रेक लेने का सुनहरा समय होते हैं. यह वो पल होते हैं जब आप मोबाइल नोटिफिकेशन और काम के दबाव से दूर, खुद के साथ समय बिता सकते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 11, 2025, 12:53 PM IST
खुद को करना है रीचार्ज? इस लॉन्ग वीकेंड पर 10 डेस्टिनेशन मूड कर देगी रीफ्रेश, फटाफट टिकट कर लें बुक

August Long Weekend: अगस्त में कई लंबे वीकेंड के मौके हैं. लंबे वीकेंड सिर्फ एक अतिरिक्त छुट्टी नहीं होते, बल्कि यह रोज़मर्रा की भागदौड़ से ब्रेक लेने का सुनहरा समय होते हैं. यह वो पल होते हैं जब आप मोबाइल नोटिफिकेशन और काम के दबाव से दूर, खुद के साथ समय बिता सकते हैं. अब लोग इन छुट्टियों का इस्तेमाल ज्यादा जगह घूमने के बजाय रिलैक्स और रिचार्ज होने में करने लगे हैं.

क्यों बढ़ रही है नेचर और वेलनेस डेस्टिनेशन की डिमांड?

देशभर में अब ऐसे गेटअवे पॉपुलर हो रहे हैं जो बुटीक लक्ज़री, नेचर और वेलनेस का कॉम्बिनेशन देते हैं. यहां सुबह की शुरुआत मेडिटेशन या पहाड़ी हवा के साथ होती है, दिन में लोकल कल्चर एक्सप्लोर करने या आराम से लंच करने का मौका मिलता है, और शामें शांत बातचीत के साथ खत्म होती हैं.

कहां मिल सकता है बेस्ट लंबा वीकेंड ब्रेक?

अरैया पालमपुर, हिमाचल– धौलाधार रेंज के बीच ब्रिटिश हिल स्टेशन का चार्म और पहाड़ी-पंजाबी कल्चर का मेल. 25 कमरे, चाय बागान की सैर, नेचर ट्रेल और पहाड़ों का बदलता रंग.

किनवानी हाउस, नरेंद्र नगर– हेरिटेज आर्किटेक्चर और मॉडर्न लक्ज़री का संगम. 6 सुइट्स, टेम्परेचर कंट्रोल पूल, और पैनोरमिक व्यूज़.

आलिया जंगल रिट्रीट एंड स्पा, राजाजी नेशनल पार्क– 11 लग्जरी टेंट, मॉर्निंग सफारी, लोकल फ्लेवर ब्रेकफास्ट और स्पा ट्रीटमेंट्स.

अरैया गिर, गुजरात– 46 विला, वाइल्डलाइफ सफारी, कल्चरल एक्टिविटीज़ और वेलनेस सेशन.

बीच और रिट्रीट्स में कहां मिलेगा सुकून और प्राइवेसी?

द ऑर्किड होटल पासारोस, गोवा– बेनौलीम बीच के पास, सिर्फ एडल्ट्स के लिए, ईको-लक्ज़री थीम, प्राइवेट जैकूज़ी और पूलसाइड बार.

श्रेयन रिट्रीट, कर्नाटक– बेंगलुरु के पास, कपल योगा, माइंडफुल गार्डनिंग, आयुर्वेदिक कुकिंग.

अतमंतन, मुल्शी– मुल्शी झील के पास, कपल कनेक्ट प्रोग्राम, फिजियोथेरेपी, चक्र बैलेंसिंग.

स्वस्वरा, गोकर्ण– ओम बीच पर, आर्ट थेरेपी, नेचर वॉक, आयुर्वेदिक हीलिंग और वाई-फाई फ्री एन्वायरनमेंट.

क्या लंबे वीकेंड में ऐसे ट्रिप आपके लिए सही हैं?

अगर आप भीड़-भाड़ से दूर, मन और शरीर को सुकून देना चाहते हैं तो यह डेस्टिनेशन आपके लिए बेस्ट हैं. यहां आपको न सिर्फ खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे, बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल का अनुभव भी होगा.

FAQs

Q1. अगस्त में कौन-कौन से डेस्टिनेशन लंबे वीकेंड के लिए अच्छे हैं?
हिमाचल का अरैया पालमपुर, गोवा का ऑर्किड पासारोस, गोकर्ण का स्वस्वरा और गुजरात का अरैया गिर बेहतरीन विकल्प हैं.

Q2. क्या ये जगहें सिर्फ घूमने के लिए हैं या वेलनेस भी देती हैं?
ये जगहें घूमने के साथ मेडिटेशन, स्पा, योगा और हेल्दी फूड जैसी वेलनेस सुविधाएं भी देती हैं.

Q3. क्या बीच डेस्टिनेशन में प्राइवेसी मिल सकती है?
हां, जैसे गोवा का ऑर्किड पासारोस खासतौर पर एडल्ट्स के लिए है और यहां प्राइवेट रूम और शांत माहौल मिलता है.

About the Author
author img
अल्केश कुशवाहा

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

;