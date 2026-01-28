लॉन्ग वीकेंड पर ट्रेन नहीं बस है प्रियॉरिटी! बस बुकिंग में 47% का तगड़ा उछाल, 'पिंक सीट' बनी पहली पसंद; देखें रिपोर्ट

Bus Travel India: रिपब्लिक डे के मौके पर मिले साल के पहले लॉन्ग वीकेंड ने यात्रियों को घूमने और घर लौटने का शानदार मौका दिया. अभीबस के आंकड़ों के अनुसार 21 से 27 जनवरी के बीच बस बुकिंग में सालाना आधार पर 35 से 40 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. यह साफ संकेत है कि लोग छोटी और लंबी दूरी की यात्रा के लिए बस को एक भरोसेमंद विकल्प मान रहे हैं.

सोलो महिला यात्रियों की भूमिका कितनी अहम रही?

इस लॉन्ग वीकेंड पर सोलो महिला यात्रियों की बस बुकिंग में सबसे ज्यादा, करीब 47 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई. यह बदलाव महिलाओं के बीच बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाता है. पिंक सीट जैसे फीचर्स और सुरक्षित बस ऑप्शन ने महिलाओं को अकेले यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया और बस ट्रैवल को ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित बनाया.

टियर-2 और छोटे शहर क्यों बने होमकमिंग हब?

डेटा बताता है कि टियर-2 शहरों में बस यात्राएं 42 फीसदी तक बढ़ीं. भुवनेश्वर, उज्जैन, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़ और एलुरु जैसे नॉन-मेट्रो शहरों में सबसे तेज ग्रोथ देखी गई. यह ट्रेंड दर्शाता है कि लोग त्योहार और छुट्टियों में अपने शहर और गांव लौटने को प्राथमिकता दे रहे हैं. वहीं हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, पुणे और मुंबई जैसे बड़े शहरों के लिए भी बस बुकिंग मजबूत रही. तिरुपति, जयपुर, उज्जैन और गोवा जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर बस यात्राओं में करीब 39 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इससे साफ है कि लोग बस के जरिए घूमने और दर्शन दोनों को महत्व दे रहे हैं.

यात्रियों की पसंद में कंफर्ट क्यों बना रहा केंद्र?

यात्रियों ने इस बार आराम को सबसे ज्यादा तरजीह दी. लंबी दूरी के लिए स्लीपर बसों की बुकिंग में 35 फीसदी और छोटी इंटरसिटी यात्राओं के लिए नॉन-स्लीपर बसों में 41 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई. आरामदायक सीट, बेहतर कनेक्टिविटी और बजट फ्रेंडली ऑप्शन ने बस ट्रैवल को और लोकप्रिय बना दिया. AbhiBus के COO रोहित शर्मा के अनुसार लॉन्ग वीकेंड पर बस यात्रा हमेशा बढ़ती है, लेकिन इस बार सोलो महिला यात्रियों की बढ़ती हिस्सेदारी खास रही.

उन्होंने कहा कि टियर-2 और टियर-3 शहरों में तेजी से बढ़ती बुकिंग यह दिखाती है कि भारत में यात्रा अब सिर्फ मेट्रो से मेट्रो तक सीमित नहीं रही, बल्कि होमकमिंग और रीजनल कनेक्टिविटी का दौर तेजी से आगे बढ़ रहा है.