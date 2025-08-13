Long Weekend Trip: 15 अगस्त से है 3 दिन की लंबी छुट्टियां? इन जगहों पर जाकर अपने वीकेंड को बनाएं और भी खास, देखें लिस्ट
Long Weekend Trip: 15 अगस्त से है 3 दिन की लंबी छुट्टियां? इन जगहों पर जाकर अपने वीकेंड को बनाएं और भी खास, देखें लिस्ट

Long Weekend Trip: लंबी छुट्टियां है और समझ नहीं आ रहा कि कहां जाएं? तो आप इन 3 में से किसी एक जगह का ट्रिप प्लान कर सकते हैं. आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 13, 2025, 08:27 AM IST
Long Weekend Trip: 15 अगस्त से है 3 दिन की लंबी छुट्टियां? इन जगहों पर जाकर अपने वीकेंड को बनाएं और भी खास, देखें लिस्ट

Long Weekend Trip: 15 अगस्त को देश भर के बैंक, स्कूल, दफ्तर आदि बंद रहते हैं। इस दिन पूरे भारत में सरकारी छुट्टी होती है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है और इस बार अगले दिन 16 अगस्त को जन्माष्टमी भी है। दोनों दिन खास है और कुछ लोगों के लिए 3 दिनों की छुट्टी के साथ है। 15 अगस्त को शुक्रवार और 16 अगस्त को शनिवार है। जबकि, 17 अगस्त को रविवार है। अगर शनिवार और रविवार की छुट्टी रहती है तो आपके ले ये वीकेंड खास हो सकता है जिसे और भी खास बनाने के लिए आप फ्रेंड या फैमिली के साथ ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप अपने लॉन्ग वीकेंड को मनाने के लिए जा सकते हैं.

जयपुर

लॉन्ग वीकेंड हो लेकिन सिर्फ 2-3 दिन की छुट्टी तो ऐसे में सबसे बेस्ट जयपुर है। दिल्ली से नजदीक है और बाय रोड से लेकर रेलवे समेत अन्य वाहन साधनों से आसानी से पहुंच सकते हैं। राजस्थान में स्थित जयपुर में कई घूमने की जगहें हैं। आराम से आपकी तीन दिन की छुट्टियां बीत सकती हैं और वो भी फुल ऑन एंजॉयमेंट के साथ। यहां कई सारे ऐतिहासिक इमारतें और जगहें हैं जो सफर को बेहतरीन बना सकती हैं। यहां शॉपिंग से लेकर बॉटिंग करने तक का आनंद उठा सकते हैं.

गोवा

दोस्तों के साथ घूमने का प्लान हो या नई-नई शादी, इस जगह घूमने जाने का आप सोच सकते हैं। गोवा को एक बेस्ट कपल प्लेस भी माना जाता है। पार्टी करने वालों के लिए ये जगह बेहतरीन कहलाती है. बीच पार्टी और फूड्स के लिए भी जगह को काफी पसंद किया जाता है. यहां भी ट्रैकिंग का आनंद उठा सकते हैं।

शिमला

अगर आपको हल्की-हल्की ठंडक वाली जगह जाने का मन है तो शिमला जा सकते हैं, लेकिन बरसाती मौसम के कारण कुछ बातों का ख्याल जरूर रखकर जाएं। रेनकोट, छाता भी साथ जरूर रखें, बाकी ठंडक के साथ बरसात का मजा उठाने के लिए शिमला एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. ट्रैकिंग के शौकिन हैं तो यहां ये शौक पूरा हो सकता है। मॉल रोड है जहां आप घूमने फिरने जा सकते हैं। शॉपिंग के लिए भी काफी अच्छी मार्केट लगी हुई होती है.

;