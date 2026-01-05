Advertisement
trendingNow13064153
Hindi Newsट्रैवल2026 में हैं ये लॉन्ग वीकेंड! हर महीने घूमने के लिए ऐसे बनाए प्लान, बीवी हो या गर्लफ्रेंड; पूरे साल रहेंगी खुश

2026 में हैं ये लॉन्ग वीकेंड! हर महीने घूमने के लिए ऐसे बनाए प्लान, बीवी हो या गर्लफ्रेंड; पूरे साल रहेंगी खुश

Long Weekends 2026 की पूरी लिस्ट सामने आ गई है. जानिए किस महीने कितने लॉन्ग वीकेंड मिलेंगे, कौन-सी छुट्टियां बनेंगी घूमने का मौका और किन डेट्स पर प्लान करें परफेक्ट वेकेशन.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 05, 2026, 10:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2026 में हैं ये लॉन्ग वीकेंड! हर महीने घूमने के लिए ऐसे बनाए प्लान, बीवी हो या गर्लफ्रेंड; पूरे साल रहेंगी खुश

Long weekends 2026: 2026 लगभग आ चुका है और कॉरपोरेट कर्मचारियों से लेकर स्टूडेंट्स तक सभी की नजरें कैलेंडर पर टिकी हैं. वजह साफ है, लॉन्ग वीकेंड्स. कम लीव लेकर ब्रेक लेना और छोटी ट्रिप प्लान करना हर किसी की प्राथमिकता होती है. साल 2026 में कई ऐसे लॉन्ग वीकेंड हैं, जो बिना अतिरिक्त छुट्टी लिए मिलेंगे और कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें थोड़ी प्लानिंग से लंबा बनाया जा सकता है.

जनवरी में कौन-से मौके मिल सकते हैं?

जनवरी की शुरुआत ही उम्मीद जगाती है. 23 जनवरी को वसंत पंचमी (रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे) है और 26 जनवरी सोमवार को गणतंत्र दिवस. अगर सही प्लानिंग की जाए तो 23 से 26 जनवरी तक का अच्छा ब्रेक निकाला जा सकता है, जो साल की पहली ट्रिप के लिए परफेक्ट रहेगा. मार्च की शुरुआत में ज्यादा मौके नहीं हैं, लेकिन महीने के अंत में जुमात-उल-विदा शुक्रवार 28 मार्च को पड़ रहा है. इसके साथ वीकेंड जोड़कर 28 से 30 मार्च तक तीन दिन का ब्रेक बनता है. अप्रैल में गुड फ्राइडे 3 अप्रैल को है, जो सीधे शनिवार और रविवार से जुड़कर एक साफ-सुथरा लॉन्ग वीकेंड देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: अक्षय खन्ना के FA9LA गाने पर 'AK47' से बजाई ऐसी धुन! Viral Video देख लोग बोले- मुझे तो लगा बंदूक है लेकिन...

मई और जून में घूमने का मौका कैसे बनेगा?

मई में बुद्ध पूर्णिमा शुक्रवार 1 मई को है, जिससे 1 से 3 मई तक का रेडीमेड लॉन्ग वीकेंड बनता है. जून में मोहर्रम शुक्रवार 26 जून को पड़ रहा है, जो 26 से 28 जून तक एक और ट्रैवल विंडो खोल देता है. हालांकि जुलाई में कोई नैचुरल लॉन्ग वीकेंड नहीं है. अगस्त में रक्षाबंधन शुक्रवार 28 अगस्त को है, जिससे 28 से 30 अगस्त तक का ब्रेक मिलेगा. सितंबर और भी बेहतर है. जन्माष्टमी शुक्रवार 4 सितंबर को और गणेश चतुर्थी सोमवार 14 सितंबर को है. इससे 4 से 6 सितंबर और 12 से 14 सितंबर तक दो शानदार लॉन्ग वीकेंड बनते हैं.

अक्टूबर को ट्रैवलर्स का फेवरेट महीना क्यों?

अक्टूबर 2026 सबसे ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली महीना माना जा रहा है. गांधी जयंती शुक्रवार 2 अक्टूबर को है, जिससे 2 से 4 अक्टूबर तक ब्रेक मिलेगा. दुर्गा पूजा और दशहरा का पीरियड 17 से 20 अक्टूबर तक फैला है, जहां थोड़ी छुट्टी लेकर लंबी ट्रिप संभव है. इसके अलावा 26 अक्टूबर सोमवार को वाल्मीकि जयंती भी एक और ब्रेक देती है. नवंबर में गुरु नानक जयंती मंगलवार 24 नवंबर को है. अगर सोमवार की छुट्टी ली जाए तो 21 से 24 नवंबर तक अच्छा ब्रेक बन सकता है. दिसंबर में क्रिसमस शुक्रवार 25 दिसंबर को है, जिससे 25 से 27 दिसंबर तक साल का आखिरी लॉन्ग वीकेंड मिलेगा.

यह भी पढ़ें: इंडिया में अब भी है इस पाकिस्तानी नेता का आलीशान बंगला! 2.5 एकड़ में फैला खूबसूरत घर, बन गया खंडहर; देखें VIDEO

लॉन्ग वीकेंड्स पर घूमने के लिए कहां जाना सही?

2026 के लॉन्ग वीकेंड्स पहाड़, समुद्र और संस्कृति तीनों के दरवाजे खोलते हैं. बर्फ और ठंड के लिए मनाली, गुलमर्ग, औली और दार्जिलिंग अच्छे विकल्प हैं. बीच लवर्स गोवा, गोकर्ण, वर्कला या अंडमान जा सकते हैं. कल्चर ट्रैवल के लिए जयपुर, उदयपुर, वाराणसी और मदुरै बेहतर रहेंगे. नेचर पसंद करने वालों के लिए कूर्ग, मुन्नार, काजीरंगा और जिम कॉर्बेट शानदार हैं. सही समय पर बुकिंग करने से ये छोटे ब्रेक ज्यादा सस्ते और आरामदायक बन सकते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Long WeekendsHolidaysviraltrendinglong weekends in 2026

Trending news

मिटाने आए थे, खुद मिट गए: 1000 साल बाद भी अडिग सोमनाथ पर पीएम मोदी का संदेश
Somnath temple
मिटाने आए थे, खुद मिट गए: 1000 साल बाद भी अडिग सोमनाथ पर पीएम मोदी का संदेश
शादी समारोह में घुसा, बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए वीडियो
Punjab
शादी समारोह में घुसा, बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए वीडियो
कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर विवाद पर आया धमकी भरा फोन
Zee News
कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर विवाद पर आया धमकी भरा फोन
केंद्र-राज्य में साथ तो अब क्या गलत हो गया... अजीत पवार बोले, इस बार वोटर कन्फ्यूज
Pune News
केंद्र-राज्य में साथ तो अब क्या गलत हो गया... अजीत पवार बोले, इस बार वोटर कन्फ्यूज
शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा? देखें डेटा
BMC polls
शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा? देखें डेटा
Live: क्या उमर और शरजील को मिलेगी राहत? थोड़ी देर में SC सुनाएगा सुप्रीम फैसला
Umar Khalid
Live: क्या उमर और शरजील को मिलेगी राहत? थोड़ी देर में SC सुनाएगा सुप्रीम फैसला
अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, नेहरू ने तब नेपाल में क्या किया था?
Nicolas Maduro captured
अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, नेहरू ने तब नेपाल में क्या किया था?
तीन सीमाएं, 3 संकट... जिस नीति पर भारत को है भरोसा, 2026 में कैसे होगी उसकी परीक्षा?
india
तीन सीमाएं, 3 संकट... जिस नीति पर भारत को है भरोसा, 2026 में कैसे होगी उसकी परीक्षा?
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
aaj ka mausam today weather update
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
West Bengal Politics
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ