2026 में हैं ये लॉन्ग वीकेंड! हर महीने घूमने के लिए ऐसे बनाए प्लान, बीवी हो या गर्लफ्रेंड; पूरे साल रहेंगी खुश

Long weekends 2026: 2026 लगभग आ चुका है और कॉरपोरेट कर्मचारियों से लेकर स्टूडेंट्स तक सभी की नजरें कैलेंडर पर टिकी हैं. वजह साफ है, लॉन्ग वीकेंड्स. कम लीव लेकर ब्रेक लेना और छोटी ट्रिप प्लान करना हर किसी की प्राथमिकता होती है. साल 2026 में कई ऐसे लॉन्ग वीकेंड हैं, जो बिना अतिरिक्त छुट्टी लिए मिलेंगे और कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें थोड़ी प्लानिंग से लंबा बनाया जा सकता है.

जनवरी में कौन-से मौके मिल सकते हैं?

जनवरी की शुरुआत ही उम्मीद जगाती है. 23 जनवरी को वसंत पंचमी (रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे) है और 26 जनवरी सोमवार को गणतंत्र दिवस. अगर सही प्लानिंग की जाए तो 23 से 26 जनवरी तक का अच्छा ब्रेक निकाला जा सकता है, जो साल की पहली ट्रिप के लिए परफेक्ट रहेगा. मार्च की शुरुआत में ज्यादा मौके नहीं हैं, लेकिन महीने के अंत में जुमात-उल-विदा शुक्रवार 28 मार्च को पड़ रहा है. इसके साथ वीकेंड जोड़कर 28 से 30 मार्च तक तीन दिन का ब्रेक बनता है. अप्रैल में गुड फ्राइडे 3 अप्रैल को है, जो सीधे शनिवार और रविवार से जुड़कर एक साफ-सुथरा लॉन्ग वीकेंड देता है.

मई और जून में घूमने का मौका कैसे बनेगा?

मई में बुद्ध पूर्णिमा शुक्रवार 1 मई को है, जिससे 1 से 3 मई तक का रेडीमेड लॉन्ग वीकेंड बनता है. जून में मोहर्रम शुक्रवार 26 जून को पड़ रहा है, जो 26 से 28 जून तक एक और ट्रैवल विंडो खोल देता है. हालांकि जुलाई में कोई नैचुरल लॉन्ग वीकेंड नहीं है. अगस्त में रक्षाबंधन शुक्रवार 28 अगस्त को है, जिससे 28 से 30 अगस्त तक का ब्रेक मिलेगा. सितंबर और भी बेहतर है. जन्माष्टमी शुक्रवार 4 सितंबर को और गणेश चतुर्थी सोमवार 14 सितंबर को है. इससे 4 से 6 सितंबर और 12 से 14 सितंबर तक दो शानदार लॉन्ग वीकेंड बनते हैं.

अक्टूबर को ट्रैवलर्स का फेवरेट महीना क्यों?

अक्टूबर 2026 सबसे ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली महीना माना जा रहा है. गांधी जयंती शुक्रवार 2 अक्टूबर को है, जिससे 2 से 4 अक्टूबर तक ब्रेक मिलेगा. दुर्गा पूजा और दशहरा का पीरियड 17 से 20 अक्टूबर तक फैला है, जहां थोड़ी छुट्टी लेकर लंबी ट्रिप संभव है. इसके अलावा 26 अक्टूबर सोमवार को वाल्मीकि जयंती भी एक और ब्रेक देती है. नवंबर में गुरु नानक जयंती मंगलवार 24 नवंबर को है. अगर सोमवार की छुट्टी ली जाए तो 21 से 24 नवंबर तक अच्छा ब्रेक बन सकता है. दिसंबर में क्रिसमस शुक्रवार 25 दिसंबर को है, जिससे 25 से 27 दिसंबर तक साल का आखिरी लॉन्ग वीकेंड मिलेगा.

लॉन्ग वीकेंड्स पर घूमने के लिए कहां जाना सही?

2026 के लॉन्ग वीकेंड्स पहाड़, समुद्र और संस्कृति तीनों के दरवाजे खोलते हैं. बर्फ और ठंड के लिए मनाली, गुलमर्ग, औली और दार्जिलिंग अच्छे विकल्प हैं. बीच लवर्स गोवा, गोकर्ण, वर्कला या अंडमान जा सकते हैं. कल्चर ट्रैवल के लिए जयपुर, उदयपुर, वाराणसी और मदुरै बेहतर रहेंगे. नेचर पसंद करने वालों के लिए कूर्ग, मुन्नार, काजीरंगा और जिम कॉर्बेट शानदार हैं. सही समय पर बुकिंग करने से ये छोटे ब्रेक ज्यादा सस्ते और आरामदायक बन सकते हैं.