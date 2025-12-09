दुनिया की वो 30,000 किलोमीटर लंबी रहस्यमयी सड़क, जिसे पार करने में दो महीने लगते हैं और पूरे सफर में एक भी यू-टर्न नहीं आता

World Travel Route: जब दुनिया की सबसे लंबी सड़क की बात होती है, तो उसके पैमाने की कल्पना करना भी मुश्किल है. अगर कोई रोज 500 किलोमीटर भी चले तो इस सफर को पूरा करने में दो महीने से ज्यादा लग जाते हैं. और सबसे हैरानी की बात पूरा हाईवे बिना एक भी यू-टर्न के 14 देशों से गुजरता है. यह सड़क अपनी लंबाई, विविधता और लगातार चलने वाले रास्ते की वजह से दुनिया में बिल्कुल अनोखी है.

कौन-कौन से देशों से गुजरती है यह 30,000 किलोमीटर लंबी सड़क?

पैन-अमेरिकन हाईवे एक ऐसा विशाल रोड नेटवर्क है जो नॉर्थ अमेरिका से शुरू होकर साउथ अमेरिका तक फैला है. यह मैक्सिको, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा से होकर गुजरता है. इसके बाद यह कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली और अर्जेंटीना जैसे देशों को जोड़ता है. इतने देशों के बीच बिना रुके और बिना मुड़े सफर करने का यह अनुभव दुनिया में कहीं और नहीं मिलता.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सिर्फ कस्टमर्स की टिप्स से खरीद ली 10 लाख की कार! जानें कैसे पाई-पाई बचाकर बन गया रईस

क्या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इस हाईवे की खासियत मानता है?

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने पैन-अमेरिकन हाईवे को दुनिया की सबसे लंबी मोटरेबल सड़क घोषित किया है. अलास्का के प्रुधो बे से शुरू होकर यह हाईवे करीब 30,000 किलोमीटर तक फैला है. अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के रास्तों में कई वैरिएशन होने के कारण दूरी में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन इसकी लंबाई का विशाल पैमाना हमेशा चौंका देता है.

इस हाईवे पर सफर करते समय कैसे बदलते हैं मौसम और नजारे?

घने वर्षावनों से लेकर बंजर रेगिस्तानों तक, यह हाईवे हर तरह के प्राकृतिक दृश्यों से होकर गुजरता है. यानी हर कुछ सौ किलोमीटर पर मौसम, लैंडस्केप और वातावरण पूरी तरह बदल जाता है. यह सिर्फ दुनिया की सबसे लंबी सड़क ही नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा विविधता दिखाने वाला सफर भी है. यात्रियों का कहना है कि यह रास्ता हर दिन एक नए देश जैसा लगता है.

क्या सच में इसे पार करने में लगे 60 दिन?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हाईवे को पूरा पार करने में आमतौर पर करीब 60 दिन लगते हैं. हालांकि यह समय आपकी स्पीड और रुकने के तरीके पर निर्भर करता है. कार्लोस सैंटामारिया नाम के एक यात्री को यह सफर पूरा करने में 117 दिन लगे थे. इस हाईवे के बड़े हिस्से में स्पैनिश भाषा बोली जाती है, इसलिए यात्रियों को थोड़ी बहुत स्पैनिश सीखने की सलाह दी जाती है ताकि रास्ते में असहज स्थिति न बने.

यह भी पढ़ें: प्रेग्नेंट बीवी को बिजनेस ट्रिप बताकर थाईलैंड घूमने गया था हस्बैंड, बाढ़ में GF संग फंसा तो खुल गई पोल! खूब हुई बेइज्जती

पैन-अमेरिकन हाईवे का निर्माण 1920 के दशक में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य अमेरिका में पर्यटन को बढ़ावा देना था. 1937 में 14 देशों ने इसके निर्माण और देखभाल पर सहमति दी. धीरे-धीरे काम आगे बढ़ा और 1960 में यह हाईवे आम जनता के लिए खोल दिया गया. इसके बाद से यह सड़क ट्रैवलर्स के लिए रोमांच, इतिहास और विविधता का प्रतीक बन गई.