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Hindi Newsट्रैवलवीकेंड पर दिल्ली के पास इस महल में बिताएं छुट्टियां, जहां दीवारों में कैद है सदियों पुराना इतिहास

वीकेंड पर दिल्ली के पास इस 'महल' में बिताएं छुट्टियां, जहां दीवारों में कैद है सदियों पुराना इतिहास

Weekend Getaway Near Delhi: दिल्ली-एनसीआर से महज कुछ घंटों की दूरी पर स्थित इस भव्य पैलेस में ठहरने का अनुभव किसी सपने जैसा है. जानिए यहाँ की कला, वास्तुकला और शाही मेहमाननवाजी के बारे में.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 22, 2026, 09:23 AM IST
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वीकेंड पर दिल्ली के पास इस 'महल' में बिताएं छुट्टियां, जहां दीवारों में कैद है सदियों पुराना इतिहास

Luxury Palace Hotel: अगर आप भी शहर की भागदौड़ से दूर कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां वक्त ठहर सा गया हो, तो आपका इंतजार खत्म हुआ. दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच एक ऐसा राजसी ठिकाना है जो सिर्फ ठहरने की जगह नहीं, बल्कि अपने आप में एक मंजिल है. सदियों पुरानी कला और आधुनिक सुख-सुविधाओं का यह संगम उन यात्रियों के लिए स्वर्ग है जो अपनी यात्रा में गहराई और संस्कृति की तलाश करते हैं.

भारत के लग्जरी होटल मार्केट में एक नया और शानदार नाम जुड़ गया है. मैरियट बोनवॉय ने अपने ग्लोबल पोर्टफोलियो के सबसे खास 'ऑटोग्राफ कलेक्शन होटल्स' की भारत में शुरुआत कर दी है. इसके लिए हरियाणा के करनाल में स्थित ऐतिहासिक 'नूरमहल' को चुना गया है. दिल्ली-एनसीआर के करीब यह 176 कमरों वाला होटल अब 'नूरमहल ऑटोग्राफ कलेक्शन' के नाम से जाना जाएगा. यह भारत में मैरियट का 19वां ब्रांड है.

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इतिहास और आधुनिकता का अद्भुत संगम

नूरमहल केवल एक होटल नहीं, बल्कि एक चलता-फिरता संग्रहालय है. यह ऐतिहासिक महल है और मुगल, राजपूत, पंजाबी और फारसी कला का एक बेहतरीन मिश्रण पेश करता है. होटल की बाहरी दीवारों पर बड़े गुंबद, बारीक जाली का काम और नक्काशीदार मेहराब इसे किसी प्राचीन महल जैसा लुक देते हैं. यहां के इंटीरियर में हस्तशिल्प और कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह है, जो आधुनिक यात्रियों को इतिहास की गहराइयों में ले जाता है.

होटल में क्या है खास?

होटल में 176 सुसज्जित कमरे और सुइट्स हैं, जो क्लासिक भारतीय सौंदर्यशास्त्र को आधुनिक सुविधाओं के साथ संतुलित करते हैं. यहां की सबसे खास पहचान 'राजा निवास' और 'ख्वाबगाह' नामक पेंटहाउस हैं. इन पेंटहाउसेस में निजी छत, पर्सनल बटलर सर्विस और शाही डिजाइन वाले रहने के क्षेत्र हैं. यह उन यात्रियों के लिए तैयार किया गया है जो आज के दौर में भी राजा-महाराजाओं जैसी जिंदगी का अनुभव करना चाहते हैं.

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4 बेहतरीन डाइनिंग आउटलेट्स

नूरमहल में खाने-पीने के शौकीनों के लिए चार अलग-अलग जगहें हैं. 'द फ्रंटियर मेल' यहां का सिग्नेचर रेस्टोरेंट है, जो उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत के शाही व्यंजनों के लिए मशहूर है. 'कर्नल साहब' में आपको भारतीय क्लासिक्स के साथ-साथ इंटरनेशनल डिशेज का स्वाद मिलेगा. इसके अलावा यहां 'द पोलो बार' और 'द केक फैक्ट्री' भी है, जो मेहमानों के अनुभव को और भी मीठा और खुशनुमा बनाते हैं.

इवेंट्स और शादियों के लिए 3 लाख वर्ग फुट जगह

उत्तरी भारत में शादियों और बड़े आयोजनों के लिए नूरमहल पहले से ही एक पसंदीदा जगह रही है. अब ऑटोग्राफ कलेक्शन के साथ यहां 3,00,000 वर्ग फुट से अधिक का विशाल इवेंट स्पेस उपलब्ध है. 'रानी का बाग' और 'राजा का बाग' जैसे खुले मैदानों के साथ-साथ 'शीश महल' और 'दरबार हॉल' जैसे भव्य वेन्यू किसी भी जश्न को यादगार बनाने के लिए काफी हैं. यहां की विशाल क्षमता इसे बड़े कॉर्पोरेट आयोजनों और शाही शादियों के लिए परफेक्ट बनाती है.

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वेलनेस और मनोरंजन के खास इंतजाम

सिर्फ भव्यता ही नहीं, नूरमहल मेहमानों की सेहत और मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखता है. यहां का फुल-सर्विस स्पा सिग्नेचर ट्रीटमेंट्स प्रदान करता है. खेल प्रेमियों के लिए यहां टेनिस, पिकलबॉल, जिपलाइनिंग और रॉक क्लाइम्बिंग जैसी रोमांचक गतिविधियां मौजूद हैं. बच्चों के लिए एक अलग 'किड्स प्ले ज़ोन' बनाया गया है. दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों ही जगहों से महज 2 घंटे की दूरी पर स्थित यह होटल वीकेंड गेटवे और स्टेकेशन के लिए एक आदर्श जगह है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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