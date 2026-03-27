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झीलों की नगरी के इस शाही महल के अंदर खुला है 'एशिया का रहस्य', क्या आपने देखा?

उदयपुर के लेक पिछोला किनारे स्थित ताज फतेह प्रकाश पैलेस में ‘झेन झू’ नाम का नया पैन-एशियन रेस्टोरेंट लॉन्च हुआ है, जहां एशियाई स्वाद और शाही माहौल का अनोखा अनुभव मिलेगा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 27, 2026, 02:24 PM IST
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झीलों की नगरी के इस शाही महल के अंदर खुला है 'एशिया का रहस्य', क्या आपने देखा?

झेन झू नाम का यह नया रेस्टोरेंट उदयपुर के ताज फतेह प्रकाश पैलेस में लॉन्च हुआ है, जो इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है. ‘झेन झू’ का मतलब होता है दुर्लभ मोती और यही इसकी थीम भी है. यह रेस्टोरेंट एशियाई खानपान को शाही अंदाज में पेश करता है. लेक पिछोला के शांत वातावरण के बीच यह जगह खाने के साथ-साथ एक शानदार अनुभव देने का दावा करती है.

यहां मिलने वाले खाने में क्या है खास?

इस रेस्टोरेंट का मेन्यू खासतौर पर चीन, जापान, थाईलैंड और साउथ-ईस्ट एशिया के स्वाद को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. यहां वाटर चेस्टनट और ट्रफल डिमसम, चारकोल प्रान हर गाओ जैसे स्टार्टर मिलते हैं, जबकि स्टीम्ड फिश, झेन झू लंब लोइन और स्टिर-फ्राइड लोब्स्टर जैसे मेन कोर्स डिशेज भी परोसे जाते हैं. इसके अलावा गेंग किव वार्न और मासामन करी जैसे क्लासिक एशियाई करी भी इस अनुभव को और खास बनाते हैं.

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रेस्टोरेंट की डिजाइन क्यों बनाती है इसे अलग?

‘झेन झू’ का इंटीरियर बेहद सुकून देने वाला और एलिगेंट है. इसकी डिजाइन लेक पिछोला की शांति और पैलेस की भव्यता से प्रेरित है. हल्के रंग, एशियाई डिजाइन एलिमेंट्स और सॉफ्ट लाइटिंग इसे एक प्रीमियम और शांत माहौल देते हैं. यहां का हर कोना इस तरह डिजाइन किया गया है कि गेस्ट्स को एक प्राइवेट और लग्जरी फील मिले.

क्या है इस रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट?

यह रेस्टोरेंट सिर्फ खाना परोसने की जगह नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया गया है. यहां हर डिश को कम मसालों और असली फ्लेवर के साथ तैयार किया जाता है, ताकि असली स्वाद सामने आ सके. यह जगह पारंपरिक एशियाई तकनीकों और मॉडर्न प्रेजेंटेशन का बेहतरीन मिश्रण पेश करती है. रेस्टोरेंट के लॉन्च पर जीएम देवरथ सिंह ने कहा कि ‘झेन झू’ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ऑथेंटिक एशियाई स्वाद और मॉडर्न एक्सप्रेशन का मेल देखने को मिलता है. उनका कहना है कि यह रेस्टोरेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ-साथ उदयपुर की रॉयल फील को भी बनाए रखता है.

लेक के किनारे शानदार लोकेशन, बेहतरीन इंटीरियर और खास मेन्यू के साथ ‘झेन झू’ के पास वो सभी चीजें हैं जो इसे उदयपुर का नया फेवरेट डाइनिंग डेस्टिनेशन बना सकती हैं. यहां आने वाले लोगों को सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि एक यादगार और लग्जरी अनुभव मिलेगा, जो लंबे समय तक याद रहेगा.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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