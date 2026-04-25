Advertisement
trendingNow13192038
Hindi Newsट्रैवलभारत की जादुई सड़क! जहां इंजन बंद होने पर भी पहाड़ पर चढ़ने लगती है गाड़ियां, यहां काम नहीं करता ग्रेविटी का नियम?

भारत की 'जादुई' सड़क! जहां इंजन बंद होने पर भी पहाड़ पर चढ़ने लगती है गाड़ियां, यहां काम नहीं करता ग्रेविटी का नियम?

लद्दाख के लेह में एक ऐसी जगह है जहां गाड़ियां अपने आप पहाड़ की तरफ चलने लगती हैं. जानिए 'मैग्नेटिक हिल' के पीछे का वैज्ञानिक रहस्य और क्या वाकई यहां काम नहीं करता ग्रेविटी का नियम?

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 25, 2026, 09:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत की 'जादुई' सड़क! जहां इंजन बंद होने पर भी पहाड़ पर चढ़ने लगती है गाड़ियां, यहां काम नहीं करता ग्रेविटी का नियम?

Magnetic Hill Leh Ladakh: भारत के लद्दाख में ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत वादियों के बीच एक ऐसी सड़क है, जो विज्ञान को चुनौती देती नजर आती है. लेह के पास स्थित इस जगह को दुनिया 'मैग्नेटिक हिल' के नाम से जानती है. पहली नजर में यह किसी साधारण पहाड़ी सड़क जैसी दिखती है, लेकिन यहां जो होता है उसे देखकर सैलानियों के पसीने छूट जाते हैं. क्या आपने कभी सुना है कि कोई गाड़ी बंद इंजन के साथ ढलान के बजाय ऊंचाई की तरफ अपने आप चलने लगे? जी हां, यह कोई कहानी नहीं बल्कि लद्दाख की हकीकत है.

बिना ड्राइवर के चलती है कार

लद्दाख की मैग्नेटिक हिल पर सैलानी तब हैरान रह जाते हैं जब वे अपनी गाड़ी को एक खास मार्क किए गए पॉइंट पर खड़ा करते हैं. अगर आप अपनी कार का इंजन बंद कर दें और उसे न्यूट्रल गियर में छोड़ दें, तो गाड़ी अचानक हिलने लगती है. ताज्जुब की बात यह है कि गाड़ी नीचे जाने के बजाय धीरे-धीरे पहाड़ की ओर ऊपर चढ़ने लगती है. इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति या विशाल चुंबक गाड़ी को अपनी तरफ खींच रहा हो.

Add Zee News as a Preferred Source

कितना कमाते हैं तुम्हारे मां-बाप? बॉस ने एम्प्लाई से पूछे ऐसे सवाल, लोग बोले- गलत है

स्थानीय मान्यताएं और रहस्य

इस अनोखी घटना को लेकर स्थानीय लोगों के बीच कई तरह की बातें मशहूर हैं. कुछ लोग मानते हैं कि इस पहाड़ी के नीचे कोई बहुत शक्तिशाली चुंबकीय बल मौजूद है जो लोहे की चीजों को खींचता है. वहीं कुछ पुराने किस्सों में इसे अलौकिक शक्तियों से भी जोड़कर देखा जाता है. सालों से यहां आने वाले यात्री इसी कशमकश में रहते हैं कि जो वो देख रहे हैं, क्या वह सच में संभव है.

 

 

क्या है इसके पीछे का असली सच?

हालांकि सुनने में यह किसी चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के पास इसका बहुत ही साधारण जवाब है. असल में यह कोई जादुई ताकत नहीं बल्कि एक 'ऑप्टिकल इल्यूजन' यानी आंखों का धोखा है. आसपास के पहाड़ों की बनावट और क्षितिज की रेखा कुछ इस तरह से है कि हमारी आंखों को लगता है कि सड़क ऊपर की तरफ जा रही है. जबकि हकीकत में वह सड़क नीचे की ओर ढलान वाली होती है.

मुझे नहीं चाहिए ऐसी जॉब... कैंडिडेट ने नौकरी को 'NO' कहा तो HR को लगी मिर्ची!...

आंखों को कैसे होता है धोखा?

चूंकि लद्दाख का यह इलाका बहुत ऊबड़-खाबड़ है और वहां कोई साफ सीधी रेखा मौजूद नहीं है, इसलिए हमारा दिमाग आसपास के लैंडस्केप को देखकर गलत अंदाजा लगा लेता है. जब हमें लगता है कि सड़क 'ऊपर' जा रही है, तो वह असल में 'नीचे' जा रही होती है. यही वजह है कि गुरुत्वाकर्षण के सामान्य नियम के तहत ही गाड़ी नीचे की तरफ लुढ़कती है, लेकिन हमें वह ऊपर चढ़ती हुई महसूस होती है.

सैलानियों के लिए बना हॉटस्पॉट

भले ही इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण अब दुनिया के सामने है, फिर भी मैग्नेटिक हिल का अनुभव किसी रोमांच से कम नहीं है. लेह-कारगिल हाईवे पर आने वाले लगभग सभी पर्यटक यहां जरूर रुकते हैं. जब आप अपनी आंखों के सामने गाड़ी को ढलान के विपरीत दिशा में चलते देखते हैं, तो कुछ पलों के लिए आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं.

लद्दाख की यात्रा मैग्नेटिक हिल के अनुभव के बिना अधूरी मानी जाती है. यह उन दुर्लभ जगहों में से एक है जहां हकीकत और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है. अगर आप भी लद्दाख जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इस जादुई पहाड़ी पर जाकर अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में छोड़ना न भूलें. यह कुछ सेकंड का अनुभव आपको जिंदगी भर याद रहेगा.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

magnetic hillLadakh

Trending news

राज्यसभा में बढ़ा NDA का कद, BJP बहुमत के दरवाजे पर! AAP सांसदों से बदला पूरा समीकरण
Raghav Chadha
राज्यसभा में बढ़ा NDA का कद, BJP बहुमत के दरवाजे पर! AAP सांसदों से बदला पूरा समीकरण
भारत में मिली इजरायल 'खोई' हुई जनजाति, युद्ध के बीच क्यों जा रही है तेल अवीव?
Bnei Menashe
भारत में मिली इजरायल 'खोई' हुई जनजाति, युद्ध के बीच क्यों जा रही है तेल अवीव?
क्या AAP पलट सकती है बाजी? 7 में से 3 सांसदों पर सस्पेंस, दल-बदल कानून बना निर्णायक
Raghav Chadha
क्या AAP पलट सकती है बाजी? 7 में से 3 सांसदों पर सस्पेंस, दल-बदल कानून बना निर्णायक
142 में 123 सीटों पर जीती थीं ममता, दूसरे चरण में TMC के किले को भेदना बड़ी चुनौती
West Bengal elections 2026
142 में 123 सीटों पर जीती थीं ममता, दूसरे चरण में TMC के किले को भेदना बड़ी चुनौती
'अंगारे' की तरह झुलसा रही गर्मी से आज मिल सकती है राहत! 11 राज्यों में बरसेंगे बादल
weather update
'अंगारे' की तरह झुलसा रही गर्मी से आज मिल सकती है राहत! 11 राज्यों में बरसेंगे बादल
तुषार से हिजबुल्लाह बनने की कहानी, ये सिर्फ धर्मांतरण है या खतरनाक साजिश?
DNA
तुषार से हिजबुल्लाह बनने की कहानी, ये सिर्फ धर्मांतरण है या खतरनाक साजिश?
पहलगाम अटैक से घोड़े वालों की टूट गई थी कमर, अब श्री अमरनाथ यात्रा से बड़ी आस
jammu kashmir news
पहलगाम अटैक से घोड़े वालों की टूट गई थी कमर, अब श्री अमरनाथ यात्रा से बड़ी आस
बिछड़े सभी बारी-बारी, लेकिन क्यों? क्या बाहरी चेहरों पर भरोसा AAP के लिए बन गया खतरा
Arvind Kejriwal
बिछड़े सभी बारी-बारी, लेकिन क्यों? क्या बाहरी चेहरों पर भरोसा AAP के लिए बन गया खतरा
MNS ने शुरू किया मराठी कोचिंग सेंटर, ऑटो, टैक्सी चालकों को सिखा रहे हैं मराठी
DNA
MNS ने शुरू किया मराठी कोचिंग सेंटर, ऑटो, टैक्सी चालकों को सिखा रहे हैं मराठी
रूस गए ज्यादातर भारतीय अपनी मर्जी से यूक्रेन युद्ध में शामिल, सरकार ने SC को बताया
ukraine war
रूस गए ज्यादातर भारतीय अपनी मर्जी से यूक्रेन युद्ध में शामिल, सरकार ने SC को बताया