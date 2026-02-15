अगर आप बेंगलुरु में हैं और यहां नहीं गए, तो आपकी यात्रा अधूरी है! महाशिवरात्रि पर दिखा अद्भुत नजारा

Shivoham Shiva Temple: बेंगलुरु की भीड़भाड़ से दूर, क्या आपने शांति का वो ठिकाना देखा है जहां इस महाशिवरात्रि कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया? अगर आप बेंगलुरु में हैं और शिवोहम शिव मंदिर नहीं गए, तो यकीन मानिए आपकी यात्रा अधूरी है! इस बार यहां सिर्फ पूजा नहीं हुई, बल्कि एक ऐसा महायज्ञ हुआ जिसने हजारों लोगों को खुद से जोड़ दिया. चलिए जानते हैं कि आखिर यहां पर आप किन दृश्यों से रूबरू हो सकते है और यहां पर जाना कितना बढ़िया हो सकता है.

क्या-क्या देखने को मिलेगा?

यहां शिवरात्रि के मौके पर होने वाले महायज्ञ में भाग लेने वाले भक्तों और साधकों ने अपने व्यक्तिगत सुख, परिवार और मित्रों की भलाई और पूरे देश की समृद्धि के लिए सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं. जब कई लोग एक साथ सकारात्मक ऊर्जा से प्रार्थना करते हैं तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है और वातावरण भी पवित्र हो जाता है. इसकी थीम ‘अपने हृदय के मंदिर में ईश्वर के प्रेम को खोजो’ रखी गई. इसका मतलब यह है कि भगवान बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद हैं. इसी विचार के साथ साधना, मंत्र और हवन के जरिए लोग आत्मिक जागरूकता की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं.

महायज्ञ में क्या-क्या होता है?

इस महायज्ञ के दौरान वैदिक परंपराओं के अनुसार हवन होता है, जिसमें अग्नि के माध्यम से दिव्य ऊर्जा का आह्वान होता है. इसके साथ सामूहिक मंत्रोच्चार और भक्ति साधना भी होती है, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक कंपन से भर जाता है और हर व्यक्ति अपने भीतर गहरी शांति का अनुभव कर पाता है. यहां पर शामिल होने वाले लोग शाश्वत शांति, दिव्य प्रेम और असीम आनंद का अनुभव करते हैं. मंत्रों की गूंज और सामूहिक प्रार्थना से मन शांत होता है और भीतर एक ऐसी खुशी पैदा होती है जो बाहरी परिस्थितियों से परे होती है.

महाशिवरात्रि क्यों खास है?

महाशिवरात्रि को भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है. यह सिर्फ पूजा का दिन नहीं बल्कि आत्मचिंतन और जागरूकता का अवसर भी होता है. इसी दिन इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है और जीवन को नई दिशा दे सकता है. हैप्पीनेस एंबेसडर एआईआर आत्मन इन रवि का कहना है कि यह महाशिवरात्रि खुद के भीतर मौजूद दिव्यता से दोबारा जुड़ने का मौका है. सामूहिक जप और प्रार्थना के जरिए ऐसा सकारात्मक माहौल बना जाता है जो व्यक्ति, परिवार, शहर और देश सभी के लिए सुख और शांति लाता है.