Advertisement
trendingNow13110130
Hindi Newsट्रैवलअगर आप बेंगलुरु में हैं और यहां नहीं गए, तो आपकी यात्रा अधूरी है! महाशिवरात्रि पर दिखा अद्भुत नजारा

अगर आप बेंगलुरु में हैं और यहां नहीं गए, तो आपकी यात्रा अधूरी है! महाशिवरात्रि पर दिखा अद्भुत नजारा

Maha Shivratri: बेंगलुरु की भीड़भाड़ से दूर, क्या आपने शांति का वो ठिकाना देखा है जहां इस महाशिवरात्रि कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया? अगर आप बेंगलुरु में हैं और शिवोहम शिव मंदिर नहीं गए, तो यकीन मानिए आपकी यात्रा अधूरी है!

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 15, 2026, 09:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अगर आप बेंगलुरु में हैं और यहां नहीं गए, तो आपकी यात्रा अधूरी है! महाशिवरात्रि पर दिखा अद्भुत नजारा

Shivoham Shiva Temple: बेंगलुरु की भीड़भाड़ से दूर, क्या आपने शांति का वो ठिकाना देखा है जहां इस महाशिवरात्रि कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया? अगर आप बेंगलुरु में हैं और शिवोहम शिव मंदिर नहीं गए, तो यकीन मानिए आपकी यात्रा अधूरी है! इस बार यहां सिर्फ पूजा नहीं हुई, बल्कि एक ऐसा महायज्ञ हुआ जिसने हजारों लोगों को खुद से जोड़ दिया. चलिए जानते हैं कि आखिर यहां पर आप किन दृश्यों से रूबरू हो सकते है और यहां पर जाना कितना बढ़िया हो सकता है. 

क्या-क्या देखने को मिलेगा?

यहां शिवरात्रि के मौके पर होने वाले महायज्ञ में भाग लेने वाले भक्तों और साधकों ने अपने व्यक्तिगत सुख, परिवार और मित्रों की भलाई और पूरे देश की समृद्धि के लिए सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं. जब कई लोग एक साथ सकारात्मक ऊर्जा से प्रार्थना करते हैं तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है और वातावरण भी पवित्र हो जाता है. इसकी थीम ‘अपने हृदय के मंदिर में ईश्वर के प्रेम को खोजो’ रखी गई. इसका मतलब यह है कि भगवान बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद हैं. इसी विचार के साथ साधना, मंत्र और हवन के जरिए लोग आत्मिक जागरूकता की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@leepsa_gouda)

 

यह भी पढ़ें: न बस, न कार, न ट्रेन का झंझट! इन देशों में पैदल घूमना ही है सबसे बड़ा लग्जरी

महायज्ञ में क्या-क्या होता है?

इस महायज्ञ के दौरान वैदिक परंपराओं के अनुसार हवन होता है, जिसमें अग्नि के माध्यम से दिव्य ऊर्जा का आह्वान होता है. इसके साथ सामूहिक मंत्रोच्चार और भक्ति साधना भी होती है, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक कंपन से भर जाता है और हर व्यक्ति अपने भीतर गहरी शांति का अनुभव कर पाता है. यहां पर शामिल होने वाले लोग शाश्वत शांति, दिव्य प्रेम और असीम आनंद का अनुभव करते हैं. मंत्रों की गूंज और सामूहिक प्रार्थना से मन शांत होता है और भीतर एक ऐसी खुशी पैदा होती है जो बाहरी परिस्थितियों से परे होती है.

महाशिवरात्रि क्यों खास है?

महाशिवरात्रि को भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है. यह सिर्फ पूजा का दिन नहीं बल्कि आत्मचिंतन और जागरूकता का अवसर भी होता है. इसी दिन इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है और जीवन को नई दिशा दे सकता है. हैप्पीनेस एंबेसडर एआईआर आत्मन इन रवि का कहना है कि यह महाशिवरात्रि खुद के भीतर मौजूद दिव्यता से दोबारा जुड़ने का मौका है. सामूहिक जप और प्रार्थना के जरिए ऐसा सकारात्मक माहौल बना जाता है जो व्यक्ति, परिवार, शहर और देश सभी के लिए सुख और शांति लाता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Maha ShivratriShivoham Shiva TempleBengalurutrending

Trending news

टीपू की अंगूठी पर 'राम'! सावरकर पर ओवैसी का तंज- अंग्रेजों को नहीं लिखा लव लेटर
bjp tipu sultan
टीपू की अंगूठी पर 'राम'! सावरकर पर ओवैसी का तंज- अंग्रेजों को नहीं लिखा लव लेटर
17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
PM Modi
17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
Maha Shivratri 2026 LIVE: महाशिवरात्रि आज, जानें कब तक शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं जल; नोट कर लें पूरी डिटेल्स
maha shivratri 2026
Maha Shivratri 2026 LIVE: महाशिवरात्रि आज, जानें कब तक शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं जल; नोट कर लें पूरी डिटेल्स
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
Weather
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
Tipu Sultan
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
India Pakistan News in Hindi
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
DNA
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
Meghalaya Mine Blast
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा
Punjab
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा
तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा
Karnataka road accident
तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा