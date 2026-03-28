भस्म आरती से लेकर महाकालेश्वर के दर्शन तक, ऐसे प्लान करें उज्जैन महाकाल की यात्रा

मध्य प्रदेश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों से एक महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन मात्र से ही जीवन के बड़े से बड़े दोष दूर हो जाते हैं. देशभर से लोग यहां बाबा की भस्म आरती में शामिल होने आते हैं. माना जाता है कि महाकालेश्वर के आसपास का वातावरण बेहद खास है.अगर आप पहली बार महाकलेश्वर के दर्शन का प्लान बना रहे हैं, तो आप प्लानिंग के दौरान इन बातों का ध्यान रख सकते हैं.

महाकालेश्वर क्यों जाना चाहिए?

महाकालेश्वर मंदिर में आपको खूबसूरत पुरानी वास्तुकला, भस्म आरती देखने का मौका मिलेगा. शिप्रा नदी किनारे इस खूबसूरत शहर को देखने से आपके मन को शांति मिलेगी. महाकालेश्वर एक आध्यात्मिक स्थल है. यहां पर ज्योतिर्लिंग दक्षिणमुखी में है, जिसका मतलब है कि उनका मुख दक्षिण दिशा में है. माना जाता है. महाकाल के दर्शन से ही डर दूर हो जाता है.

उज्जैन कैसे जाएं

उज्जैन पहुंचने के कई तरीके हैं. आप यहां पर अपनी पसंद के अनुसार ट्रेन, बस, कार और प्लेन के द्वारा आ सकते हैं. उज्जैन पहुंचना आज के समय में काफी सुविधाजनक हो गया है. कम बजट और आरामदायक यात्रा के लिए आप ट्रेन से ट्रेवल कर सकते हैं.

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हवाई जहाज से कैसे पहुंचे

हवाई जहाज से उज्जैन जाने के लिए आपको इंदौर के देवी अहिल्या बाई होल्कर हवाई अड्डा जाना होगा. यहां से आप टैक्सी या बड़ी बस की मदद से उज्जैन जा सकते हैं. इस हवाई अड्डे से उज्जैन शहर लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर है.

ट्रेन

ट्रेन से आप आसानी से उज्जैन जंक्शन पर पहुंच सकते हैं. आप अपने शहर से सीधे उज्जैन के लिए ट्रेन ले सकते हैं. ट्रेन से ट्रैवल करना आपके लिए आसान होगा.

घूमने का सही समय

महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन का सबसे अच्छा समय पूरा साल होता है. आप कभी भी उज्जैन जा सकते हैं. लेकिन सावन के दौरान वहां काफी भीड़ होती है. नवंबर से अप्रैल का मौसम वहां ट्रैवल करने के लिए अच्छा माना जाता है.

आरती का समय

महाकालेश्वर मंदिर में आरती का समय निर्धारित होता है. आप आरती के समय के अनुसार ट्रैवल प्लान बना सकते हैं. भस्म आरती देखने के लिए आप एक रात पहले उज्जैन पहुंच सकते हैं.

भस्म आरती का समय- सुबह 4 बजे से 6 बजे तक

सुबह की आरती लगभग 7 बजे

दोपहर का अनुष्ठान सुबह से दोपहर तक

संध्या आरती-शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक

शायना आरती-रात 10:30 बजे से रात 11:00 बजे तक

भस्म आरती में शामिल होने नियम

महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती सबसे मुख्य आकर्षण है. इसमें शामिल होने के लिए पहले से प्लान करना होता है. मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आप ऑनलाइन पास बुक कर सकते हैं. क्योंकि सीटें सीमित होती है. आरती शुरू हो से पहले मंदिर पहुंचे. मंदिर में दर्शन के दौरान कपड़ों से जुड़े नियम का पाल करें. मंदिर में प्रवेश से पहले आईडी साथ में जरूर रखें. आरती के दौरान मोबाइल फोन और बैग ले जाना प्रतिबंधित है.

2 दिन का ट्रैवल प्लान

महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आप 2 दिन का प्लान बना सकते हैं. 2 दिन में आप अच्छे से उज्जैन शहर में घूम सकते हैं. पहले दिन आप सुबह की भस्म आरती, मंदिर परिसर और घाटों में समय बिता सकते हैं. दूसरे दिन आप महाकालेश्वर के आसपास के मंदिर जैसे काल भैरव, मंगलनाथ मंदिर, हरसिद्धि मंदिर के दर्शन कर सकते हैं.



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