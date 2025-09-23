सिर्फ घूमने के लिए न जाएं महाराष्ट्र, यहां का खाना भी है इतना जबरदस्त कि भूल नहीं पाएंगे स्वाद

Famous and tasty food of Maharashtra: महाराष्ट्र को अक्सर लोग घूमने-फिरने की जगह मानते हैं, क्योंकि यहां के पहाड़, बीच और ऐतिहासिक किले बहुत ही जबरदस्त हैं. लेकिन अगर आप सिर्फ इन खूबसूरत जगहों को देखने जा रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी और इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि अपने जबरदस्त खाने के लिए भी फेमस है. यहां का हर शहर और इलाका अपने खास पकवानों के लिए जाना जाता है, जिनका स्वाद एक बार चख लें तो कभी भूल नहीं पाएंगे. महाराष्ट्र के खाने में तीखा, मीठा, खट्टा और चटपटा सब कुछ मिलता है. तो अगली बार जब आप महाराष्ट्र की ट्रिप पर निकलें तो सिर्फ आंखों को ही नहीं, बल्कि पेट को भी भरपूर खुशी देना न भूलें.

नागपुर का संतरा और 'साओजी' खाना

जब बात महाराष्ट्र की होती है तो नागपुर का जिक्र जरूर होता है. नागपुर को 'ऑरेंज सिटी' यानी संतरों का शहर कहा जाता है. यहां के संतरे इतने रसीले और मीठे होते हैं कि इनका स्वाद मुंह में पानी ले आता है. हालांकि यहां का सबसे फेमस खाना 'साओजी' है. दरअसल ये एक बहुत ही तीखी और मसालेदार करी है, जो खासकर मटन और चिकन के लिए बनाई जाती है. अगर आप तीखा खाने के शौकीन हैं तो साओजी का स्वाद लेना न भूलें.

मुंबई का वड़ा पाव और पाव भाजी

मुंबई को सपनों का शहर कहते हैं और यहां का खाना भी सपनों जैसा है. यहां की गलियों में आपको हर जगह वड़ा पाव मिल जाएगा, जो कि मुंबई का सबसे पसंदीदा और फेमस स्ट्रीट फूड है. यह एक आलू का वड़ा (पकोड़ा) होता है, जिसे पाव के बीच में रखकर हरी मिर्च के साथ परोसा जाता है. इसके अलावा पाव भाजी भी मुंबई की पहचान है. यह कई सब्ज़ियों को मिलाकर बनाई गई एक चटपटी भाजी होती है, जिसे मक्खन में सिका हुआ पाव के साथ खाया जाता है. इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि इसे खाते ही आप बार-बार खाना चाहेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

पुणे का मिसल पाव

पुणे का नाम लेते ही दिमाग में मिसल पाव आ जाता है। मिसल पाव महाराष्ट्र का एक और बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट व्यंजन है। इसमें स्प्राउट्स (अंकुरित अनाज) से बनी एक मसालेदार करी होती है, जिसे फरसाण, प्याज, नींबू और धनिया के साथ परोसा जाता है। इसे खाने का असली मज़ा पाव के साथ ही आता है। पुणे में आपको हर गली नुक्कड़ पर मिसल पाव की दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ इसकी खुशबू दूर-दूर तक फैली होती है।

कोल्हापुर का तांबड़ा और पांढरा रस्सा

कोल्हापुर का नाम सुनते ही मसालेदार खाना याद आ जाता है. यहां का सबसे फेमस फूड 'तांबड़ा रस्सा' और 'पांढरा रस्सा' है. तांबड़ा रस्सा लाल रंग की एक तीखी करी होती है, जबकि पांढरा रस्सा सफेद रंग की एक हल्की और नारियल के दूध वाली करी होती है. ये दोनों ही करी मटन के साथ परोसी जाती हैं. अगर आप कोल्हापुर जा रहे हैं तो इन दोनों रस्सों का स्वाद जरूर लें, क्योंकि इनके बिना आपकी ट्रिप अधूरी रह सकती है.

अहमदनगर का भरवां बैंगन

अगर आप बैंगन खाने के शौकीन हैं तो अहमदनगर का भरवां बैंगन भी आपको जरूर पसंद आएगा. यहां छोटे बैंगन को मसालेदार मिश्रण से भरकर पकाया जाता है, जिसमें मूंगफली का पेस्ट और नारियल का बुरादा होता है. यह खाने में इतना स्वादिष्ट होता है कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे.