हरियाली और झरनों के बीच टंगा महाराष्ट्र का ये ग्लास ब्रिज, खड़े होकर लगता है जैसे आसमान में टहल रहें हो
हरियाली और झरनों के बीच टंगा महाराष्ट्र का ये ग्लास ब्रिज, खड़े होकर लगता है जैसे आसमान में टहल रहें हो

इस मौसम में महाराष्ट्र घूमना चाहते हैं और किसी अच्छी और नई जगह की तलाश में हैं तो आज हम आपको एक ऐसी जगह बताएंगे जो आपके लिए एकदम परफेक्ट हो सकती है. रोमांच पसंद है तो आपको यहां जरूर जाना चाहिए. 

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 09, 2025, 12:27 PM IST
एडवेंचर का शौक तो हर कोई रखता है और पहाड़ों में एडवेंचर करने के लिए बहुत कुछ होता है जहां जाकर आप सभी लोगों ने एंजॉय तो किया ही होगा. आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जो मजबूत दिलों वाले लोगों के लिए है. यहां पर आप जाएंगे तो लगेगा जैसे आसमान में टहल रहे हों. आपकी नजर जैसे ही नीचे जाएगी आप देखेंगे कि गहरी खाई है.. एडवेंचर का असली मजा आपको यहां पर ही मिलने वाला है. आइए जानते हैं ये जगह कौन सी है.

महाराष्ट्र की कौन सी जगह है?
महाराष्ट्र के इस ग्लास ब्रिज का रोमांच आपको जरूर अनुभव करना चाहिए. यह ग्लास ब्रिज सिंधुदुर्ग जिले में है और वैभववाडी के पास पड़ता है. यहां पर आपको वॉटरफॉल का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल सकता है. आपकी नजर जिधर भी जाएगी आपको हर तरफ हरियाली और खूबसूरती देखने को मिलेगी, यहीं पर है वो ग्लास ब्रिज इसपर चढ़ने के बाद आपको यह नजारा रोमांच से भर देगा, आपको बता दें कि यह राज्य का पहला ग्लास ब्रिज है और एडवेंचर लवर्स के लिए बहुत ही अच्छा स्पॉट बन गया है. 

भारत की इन 3 ट्रेन जर्नी को ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर करें शामिल, एक बार सफर किया तो भूल नहीं पाएंगे!

इस ग्लास ब्रिज की खासियत
इस ब्रिज की लंबाई लगभग 90 फीट है और इस ब्रिज की ऊंचाई की बात करें तो यह लगभग 70 फीट ऊंचा है. इस ब्रिज को बनाने के लिए ट्रांसपेरेंट टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है ताकि जब आप इसपर खड़े हों तो आपको नीचे का नजारा साफ साफ दिखाई दे. इस ब्रिज के दोनों ओर पहाड़ है और बीचों बीच है ये ग्लास ब्रिज का शानदार नजारा क्योंकि आप यहां से इस पूरी जगह का शानदार नजारा देख सकते हैं. आपको बता दें कि ब्रिज को 25 लोगों के खड़े होने भर के लिए ही बनाया गया है ताकि इसकी मजबूती बरकरार रहे. 

यहां कैसे पहुंचे?
महाराष्ट्र के इस ग्लास ब्रिज की सैर करने के लिए आपको वैभववाडी रेलवे स्टेशन पर आना होगा और यहां से नपने वॉटरफॉल लगभग 4 किलोमीटर ही दूर है. वहीं अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट से करीब 94 किलोमीटर दूर और रत्नागिरी एयरपोर्ट से 110 किमी दूर वैभववाडी पड़ेगा. यहां घूमने के लिए सबसे बेस्ट मौसम मानसून है जोकि अभी भी चल रहा है. इस मौसम में आप यहां जाएंगे तो आपको यह घाटी हरियाली से लिपटी हुई मिलेगी. 

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
रितेश जायसवाल

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

