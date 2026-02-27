अजंता-एलोरा की गुफाएं हों या कोंकण के छिपे हुए समुद्र तट... अब नए अवतार में दिखेगा महाराष्ट्र का टूरिज्म!

अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक किलों और विशाल समुद्री तटों के लिए मशहूर महाराष्ट्र अब देश के पर्यटन मानचित्र पर एक नए अवतार में उभरने को तैयार है. दिल्ली के द्वारका स्थित रेडिसन ब्लू होटल में महाराष्ट्र पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित एक हाई-प्रोफाइल 'पर्यटन रोड शो' ने इस दिशा में एक बड़ी लकीर खींच दी है. इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के बड़े ट्रैवल बाजार में महाराष्ट्र को एक 'पसंदीदा ट्रैवल हॉटस्पॉट' के रूप में स्थापित करना था.

दिग्गजों के साथ 'महा-मंथन'

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में दिल्ली के ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर के प्रमुख प्रतिनिधियों, होटल व्यवसायियों, टूर ऑपरेटरों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स ने हिस्सा लिया. महाराष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संतोष जाधव, चंद्रशेखर जायसवाल और विजय जाधव जैसे वरिष्ठ अधिकारियों ने किया. कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बी2बी बैठकें रहीं, जहां सीधे संवाद के जरिए भविष्य के टूर पैकेजेस, नए ट्रैवल रूट्स और संभावित व्यापारिक साझेदारियों पर गहन चर्चा हुई.

शाम की शुरुआत महाराष्ट्र की जीवंत लोक कलाओं और पारंपरिक संगीत के साथ हुई, जिसने माहौल को पूरी तरह 'मराठी रंग' में रंग दिया. विभाग की ओर से दी गई प्रस्तुति में यह साफ किया गया कि महाराष्ट्र सिर्फ मुंबई या पुणे तक सीमित नहीं है. अब सरकार का ध्यान राज्य के एडवेंचर और स्पिरिचुअल टूरिज्म पर अधिक है.

ट्रेकिंग डेस्टिनेशन पर भी फोकस

अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र के ऐतिहासिक किले जहां एडवेंचर के शौकीनों के लिए बेहतरीन 'ट्रेकिंग डेस्टिनेशन' हैं, वहीं कोंकण के अनछुए समुद्री तट और विदर्भ के वन्यजीव अभयारण्य पर्यटकों को एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराते हैं. इसके अलावा, राज्य के प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थलों (जैसे शिरडी, पंढरपुर और त्र्यंबकेश्वर) को एक व्यवस्थित सर्किट के रूप में पेश करने की योजना है.

दिल्ली क्यों है जरूरी?

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने जोर देकर कहा कि दिल्ली देश का सबसे बड़ा 'टूरिज्म सोर्स मार्केट' है. संतोष जाधव के अनुसार, "दिल्ली के पर्यटकों और ट्रैवल एजेंटों के साथ सीधा संवाद बेहद जरूरी है क्योंकि यहाँ से बड़ी संख्या में लोग महाराष्ट्र घूमने आते हैं." वहीं चंद्रशेखर जायसवाल ने कहा कि ऐसे आयोजनों से ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले ट्रैवल एजेंटों और राज्य के पर्यटन बोर्ड के बीच की दूरी कम होती है.

विजय जाधव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि महाराष्ट्र तेजी से बदलते वैश्विक पर्यटन रुझानों के अनुसार खुद को अपडेट कर रहा है. अब पर्यटकों को केवल 'साइटसीइंग' नहीं, बल्कि 'एक्सपीरियंस' चाहिए, और महाराष्ट्र के पास देने के लिए अनुभवों का एक विशाल भंडार है.

पर्यटन का नया पावरहाउस बनेगा महाराष्ट्र?

इस रोड शो ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र सरकार घरेलू पर्यटन को लेकर बेहद गंभीर है. डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की भागीदारी इस बात का संकेत है कि अब राज्य की सुंदरताओं को सोशल मीडिया के जरिए युवाओं तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की गई है. इस आयोजन ने न केवल महाराष्ट्र की विजिबिलिटी बढ़ाई है, बल्कि ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ एक दीर्घकालिक भरोसे का रिश्ता भी कायम किया है.