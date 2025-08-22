Travel Tips: सफर को बनाना चाहते हैं एकदम आसान और स्मूथ, तो ट्रैवलिंग के दौरान इस तरह के बैग चुनें
Travel Tips: सफर को बनाना चाहते हैं एकदम आसान और स्मूथ, तो ट्रैवलिंग के दौरान इस तरह के बैग चुनें

अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों के ट्रैवल बैग ट्रिप खत्म होने से पहले ही साथ छोड़ देते हैं या उनमें कोई न कोई दिक्कत होने लगती है. तो चलिए जानते हैं कि ट्रिप में किस तरह के बैग का चुनाव करना सही होगा.

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 22, 2025, 05:09 PM IST
ट्रैवल के दौरान हर कोई चाहता है कि उसकी ट्रिप आसान और एकदम स्मूथ हो. ट्रिप को यादगार बनाने के लिए काफी चीजों का ध्यान रखना भी काफी जरूरी होता है. ट्रिप पर आपको कई सारी चीजों की जरूरत होती है जिसे आप अपने साथ कैरी भी करते हैं.

लेकिन अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों के ट्रैवल बैग ट्रिप खत्म होने से पहले ही साथ छोड़ देते हैं या उनमें कोई न कोई दिक्कत होने लगती है. तो चलिए जानते हैं कि ट्रिप में किस तरह के बैग का चुनाव करना सही होगा.

वील्ड बैग- 

आज के समय में हर कोई वील बैग का ही इस्तेमाल करता है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रिप में सूटकेस का इस्तेमाल करते हैं. आज-कल बाजार में पहिए वाले वील्ड बैग मौजूद हैं जो आपकी ट्रिप को आसान बना देते हैं. वहीं, ये बैग आपके बजट में भी फिट बैठेंगे.

डफल बैग-

अगर आप 2 से 3 दिनों के लिए ट्रिप पर जा रहे हैं तो डफल बैग का इस्तेमाल करना अच्छा ऑप्शन है. इन बैग्स में आपकी जरूरत से ज्यादा सामान आ जाता है और इन्हें कैरी करना उतना ही आसान है. हालांकि, इनमें पहिए नहीं होते लेकिन आप इन्हें आसानी से कैरी कर सकते हैं.

ऑर्गेनाइजर्स बैग्स-

अगर आपको चीजों को ऑर्गेनाइज रखना पसंद है तो आप ऑर्गेनाइजर्स बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको चीजों को ढूंढने की जरूरत नहीं होती. इस बैग का इस्तेमाल ऑफिशियल ट्रिप में किया जा सकता है.

ट्रैकिंग बैग्स-

अगर आप एडवेंचर ट्रिप के लिए जा रहे हैं तो ट्रैकिंग बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप ट्रैक के दौरान जरूरत का सामान रख पाएंगे और इन्हें कैरी करना आसान होता है.

