जंगलों में तेंदुआ, 11वीं सदी की बावड़ी में डिनर! जानें कहां खो गई हैं बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन मलाइका

मलाइका अरोड़ा हमेशा अपनी स्टाइल और फिटनेस के लिए चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार उनका वेकेशन चर्चा का विषय बना हुआ है. भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर, मलाइका ने राजस्थान के पाली जिले में एक ऐसी जगह चुनी है जिसे वह दुनिया से छिपाकर रखना चाहती थीं. अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा 'रावला नारलाई' एक ऐसा 'हिडन जेम' है जहां कदम रखते ही आप इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं. मलाइका ने यहां सिर्फ छुट्टियां ही नहीं बिताईं, बल्कि राजस्थान की असली रूह और शाही मेहमाननवाजी को करीब से महसूस किया है.

जोधपुर राजघराने की शाही विरासत

मलाइका अरोड़ा का यह वेकेशन 'रावला नारलाई' में था, जो 17वीं सदी का एक शानदार हेरिटेज रिसॉर्ट है. इस प्रॉपर्टी का रिनोवेशन 1996 में रानी उषा देवी और दिवंगत महाराज स्वरूप सिंह द्वारा किया गया था. वर्तमान में इसका स्वामित्व जोधपुर राजघराने के पास है. अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा यह महल प्राचीन वास्तुकला और आधुनिक लग्जरी का एक अद्भुत संगम है. यहां के 30 कमरे राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को बखूबी दर्शाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बादल असल में कितने भारी होते हैं? साइंस का चौंकाने वाला सच जानकर नहीं होगा भरोसा

2000 स्क्वायर फीट का शाही सुइट

अपने इस स्टे के दौरान मलाइका ने 'नारलाई सुइट' को चुना, जो इस प्रॉपर्टी का सबसे प्रीमियम सुइट है. लगभग 2,000 वर्ग फुट में फैला यह सुइट किसी महल से कम नहीं है. इसमें राजसी बारीकियों के साथ समकालीन सुख-सुविधाओं का मेल है. मलाइका ने इसे एक निजी और हाई-एंड एस्केप के लिए बेहतरीन जगह बताया है. उनके कमरे की बालकनी से दिखने वाले अरावली के नजारे किसी का भी दिल जीत सकते हैं.

बावड़ी में डिनर और लेपर्ड सफारी

मलाइका के इस सफर का सबसे खास हिस्सा वहां के अनुभव रहे. उन्होंने अरावली की ग्रेनाइट चट्टानों के बीच लेपर्ड सफारी का आनंद लिया, जहां एक्सपर्ट्स की देखरेख में उन्होंने तेंदुओं को देखा. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके 'स्टेपवेल डिनर' की हो रही है. 11वीं सदी की एक पुरानी बावड़ी में सैकड़ों मोमबत्तियों की रोशनी और राजस्थानी लोक संगीत के बीच उन्होंने फाइव-कोर्स डिनर एन्जॉय किया. मलाइका ने इसे जादुई और व्यक्तिगत अनुभव बताया है.

पहाड़ी पर नाश्ता और सुकून के पल

मलाइका की सुबह की शुरुआत अरावली की चोटी पर सूर्योदय के साथ नाश्ते से होती थी. वहां से पूरे इलाके का नजारा बेहद खूबसूरत दिखता है. इसके अलावा उन्होंने हेरिटेज वॉक, लेकसाइड हाई-टी और स्पा थैरेपी का भी आनंद लिया. मलाइका का कहना है कि कुछ जगहें सिर्फ आपको होस्ट नहीं करतीं, बल्कि एक कहानी की तरह आपके सामने खुलती हैं. यहां की स्लो लाइफ और सुकून देने वाला माहौल उनके वेलनेस लाइफस्टाइल से पूरी तरह मेल खाता है.