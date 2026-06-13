मलाणा गांव का सबसे चर्चित नियम बाहरी लोगों के लिए बनाया गया 'नो-टच' नियम है. इस नियम के अनुसार, बाहर से आने वाले लोग गांव के लोगों, उनके घरों, मंदिरों और कुछ खास जगहों को सीधे हाथ नहीं लगा सकते. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, बाहरी लोगों के छूने से उनकी पवित्रता खतरे में पड़ सकती है. यही कारण है कि यहां कई चीजों को लेकर खास सावधानी बरती जाती है. अगर कोई पर्यटक गांव की किसी दुकान से सामान खरीदता है तो दुकानदार सामान सीधे हाथ में देने के बजाय उसे एक जगह रख देता है. इसके बाद ग्राहक वहां से सामान उठा लेता है. इसी तरह पैसों के लेन-देन में भी सावधानी रखी जाती है. हालांकि यह नियम सुनने में काफी अलग लगता है, लेकिन गांव के लोग इसे अपनी पुरानी परंपरा का हिस्सा मानते हैं और आज भी इसका पालन करते हैं.