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दुकानदार हाथ में नहीं लेता पैसे, दीवार छूने पर लगता है जुर्माना! भारत का वो रहस्यमयी गांव जहां का कानून सुन घूम जाएगा सिर

Malana Village Unique Customs and Rules: हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में बसा मलाणा गांव अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अजीब नियमों और सदियों पुरानी परंपराओं के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यहां आने वाले पर्यटकों को कई चीजों को टच करने की मनाही होती है, लेकिन इसके बावजूद हर साल हजारों लोग इस गांव को देखने पहुंचते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 13, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:12 PM IST
दुकानदार हाथ में नहीं लेता पैसे, दीवार छूने पर लगता है जुर्माना! भारत का वो रहस्यमयी गांव जहां का कानून सुन घूम जाएगा सिर
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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