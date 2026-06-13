Malana Village Unique Customs and Rules: भारत में ऐसी कई जगहें हैं जो अपनी खूबसूरती और अनोखी पहचान के कारण दुनियाभर के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं. कहीं पहाड़ों की खूबसूरती लोगों को खींच लाती है तो कहीं पुरानी परंपराएं लोगों की उत्सुकता बढ़ा देती हैं. हिमाचल प्रदेश का मलाणा गांव भी ऐसी ही एक जगह है, जहां नेचर के शानदार नजारों के साथ एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है.
कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में स्थित मलाणा गांव अपनी प्राचीन संस्कृति, अलग सामाजिक व्यवस्था और अनोखे नियमों के कारण काफी चर्चा में रहता है. यहां आने वाले पर्यटकों को सबसे पहले जिस नियम के बारे में बताया जाता है, वह है नो-टच रूल. इसका मतलब गांव की कई चीजों को छूने की मनाही है. इसके बावजूद यह गांव हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी तरफ खींचता है.
समुद्र तल से करीब 2,650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मलाणा गांव चारों तरफ से पहाड़ों और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है. यहां की खूबसूरती किसी भी पर्यटक को पहली नजर में पसंद आ जाती है. मलाणा के लोग अपनी पुरानी परंपराओं और रीति-रिवाजों को आज भी उसी तरह निभाते हैं, जैसे वे कई सालों पहले निभाते थे. गांव की जीवनशैली बाकी दुनिया से काफी अलग नजर आती है. यहां के लोग अपनी संस्कृति और नियमों को लेकर काफी संवेदनशील माने जाते हैं. यही वजह है कि आज के समय में भी यह गांव अपनी अलग पहचान बनाए हुए है. यहां पहुंचने वाले पर्यटक सिर्फ खूबसूरत पहाड़ देखने नहीं आते, बल्कि इस गांव की रहस्यमयी परंपराओं को समझने के लिए भी आते हैं.
मलाणा गांव का सबसे चर्चित नियम बाहरी लोगों के लिए बनाया गया 'नो-टच' नियम है. इस नियम के अनुसार, बाहर से आने वाले लोग गांव के लोगों, उनके घरों, मंदिरों और कुछ खास जगहों को सीधे हाथ नहीं लगा सकते. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, बाहरी लोगों के छूने से उनकी पवित्रता खतरे में पड़ सकती है. यही कारण है कि यहां कई चीजों को लेकर खास सावधानी बरती जाती है. अगर कोई पर्यटक गांव की किसी दुकान से सामान खरीदता है तो दुकानदार सामान सीधे हाथ में देने के बजाय उसे एक जगह रख देता है. इसके बाद ग्राहक वहां से सामान उठा लेता है. इसी तरह पैसों के लेन-देन में भी सावधानी रखी जाती है. हालांकि यह नियम सुनने में काफी अलग लगता है, लेकिन गांव के लोग इसे अपनी पुरानी परंपरा का हिस्सा मानते हैं और आज भी इसका पालन करते हैं.
मलाणा गांव की एक और खास बात यहां की सामाजिक व्यवस्था है. इस गांव को अक्सर दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में शामिल किया जाता है. यहां गांव से जुड़े कई फैसले स्थानीय स्तर पर लिए जाते हैं. विवादों और सामाजिक मामलों को सुलझाने के लिए गांव की अपनी पारंपरिक व्यवस्था है. स्थानीय लोगों की मान्यता है कि गांव के नियम और परंपराएं देवता जमलू ऋषि से जुड़ी हुई हैं. इसी वजह से लोग इन नियमों को काफी महत्व देते हैं. आज भी कई मामलों में ग्रामीण अपनी पारंपरिक व्यवस्था पर भरोसा करते हैं और उसी के अनुसार फैसले लेते हैं.
मलाणा सिर्फ अपने नियमों और संस्कृति के कारण ही खास नहीं है, बल्कि यहां की प्राकृतिक खूबसूरती भी लोगों को खूब आकर्षित करती है. चारों तरफ फैले हरे-भरे जंगल, ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और शांत माहौल इस जगह को बेहद खास बना देते हैं. खासकर उन लोगों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है, जिन्हें पहाड़ और नेचर पसंद है. कसोल और पार्वती घाटी घूमने आने वाले कई पर्यटक मलाणा गांव जाने का प्लान जरूर बनाते हैं. यहां का शांत वातावरण और अलग अनुभव यात्रा को यादगार बना देता है.
मलाणा गांव तक पहुंचना भी अपने आप में किसी एडवेंचर से कम नहीं है. यहां जाने के लिए पहले कुल्लू से जरी तक सड़क के रास्ते से पहुंचना पड़ता है. इसके बाद गांव तक पहुंचने के लिए करीब 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है. यह ट्रैक पहाड़ी रास्तों, जंगलों और खूबसूरत नजारों के बीच से गुजरता है. रास्ते में मिलने वाले सीन सफर को और भी खास बना देते हैं.
मलाणा उन जगहों में शामिल है, जहां आज भी पुरानी परंपराएं और मॉर्डन दुनिया साथ-साथ दिखाई देती हैं. यहां के अनोखे नियम, अलग संस्कृति और शानदार प्राकृतिक नजारे इसे भारत के सबसे दिलचस्प पर्यटन स्थलों में शामिल करते हैं. यही वजह है कि हर साल हजारों पर्यटक इस गांव को देखने पहुंचते हैं. कुछ लोग यहां की संस्कृति को समझने आते हैं तो कुछ लोग पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद लेने. कुल मिलाकर, मलाणा गांव सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि भारत की विविध संस्कृति और पुरानी परंपराओं की एक अनोखी झलक है. यही बात इसे बाकी जगहों से अलग और खास बनाती है.