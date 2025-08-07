भारत के इस पड़ोसी देश में नहीं बहती है एक भी नदी, छुट्टियां मनाने के लिए है लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन

भारत देश अपनी नदियों और उनके साथ निभाए जाने वाले रिचुअल्स को लेकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. यहां की नदियों के साथ लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का एक पड़ोसी देश ऐसा भी है जहां कोई प्राकृतिक नदी ही नहीं है. हो सकता है ये बात सुनकर शायद आपको हैरानी हो लेकिन यह बात एकदम सच है. दरअसल ये देश बहुत खूबसूरत है और भारत के लोग यहां पर काफी घूमने जाते हैं. छुट्टियों का आनंद लेना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है. आज हम आपको बताएंगे कि भारत के किस पड़ोसी देश में नदी नहीं है. आइए जानते हैं वो नदी कौन सी है.

किस देश में नहीं है नदी?

भारत के पड़ोसी देश मालदीव में कोई भी प्राकृतिक नदी नहीं है. यह चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है. मालदीव लगभग छोटे-छोटे द्वीपों को ही मिलाकर बना हुआ है और जिसमें से लगभग 200 द्वीपों पर लोग रहते हैं और ये आइलैंड 871 किलोमीटर की लम्बाई तक फैले हुए हैं. लेकिन ये जगह अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां पर लोग अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए जाते हैं. वहीं कपल्स की मालदीव फेवरेट डेस्टिनेशन है. यहां के समंदर का पानी बेहद शांत और नीला होता है.

क्यों नहीं हैं नदियां

मालदीव में एक भी नदी ना होने का सबसे बड़ा कारण है यहां की जियोग्राफिकल बनावट. आपको बता दें कि मालदीव समुद्र तल से बहुत ही कम ऊंचाई पर है द्वीप इतने छोटे हैं कि नदियां यहां बन ही नहीं सकती है. नदी को बनने और बहने के लिए वॉटरशेड की जरूरत पड़ती है लेकिन यहां ऐसा होना संभव ही नहीं है.

