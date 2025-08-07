भारत के इस पड़ोसी देश में नहीं बहती है एक भी नदी, छुट्टियां मनाने के लिए है लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन
Advertisement
trendingNow12870642
Hindi Newsट्रैवल

भारत के इस पड़ोसी देश में नहीं बहती है एक भी नदी, छुट्टियां मनाने के लिए है लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन

नदियां किसी भी देश में जीवन को बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं. वहीं दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो अपनी नदियों की वजह से ही पहचान में हैं लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां कोई नदी नहीं है. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 07, 2025, 11:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के इस पड़ोसी देश में नहीं बहती है एक भी नदी, छुट्टियां मनाने के लिए है लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन

भारत देश अपनी नदियों और उनके साथ निभाए जाने वाले रिचुअल्स को लेकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. यहां की नदियों के साथ लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का एक पड़ोसी देश ऐसा भी है जहां कोई प्राकृतिक नदी ही नहीं है. हो सकता है ये बात सुनकर शायद आपको हैरानी हो लेकिन यह बात एकदम सच है. दरअसल ये देश बहुत खूबसूरत है और भारत के लोग यहां पर काफी घूमने जाते हैं. छुट्टियों का आनंद लेना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है. आज हम आपको बताएंगे कि भारत के किस पड़ोसी देश में नदी नहीं है. आइए जानते हैं वो नदी कौन सी है.

गुजरात के इस सीक्रेट स्पॉट को देखकर उड़ जाएंगे आपके होश! अहमदाबाद से है लगभग 150 किलोमीटर दूर

किस देश में नहीं है नदी?
भारत के पड़ोसी देश मालदीव में कोई भी प्राकृतिक नदी नहीं है. यह चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है. मालदीव लगभग छोटे-छोटे द्वीपों को ही मिलाकर बना हुआ है और जिसमें से लगभग 200 द्वीपों पर लोग रहते हैं और ये आइलैंड 871 किलोमीटर की लम्बाई तक फैले हुए हैं. लेकिन ये जगह अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां पर लोग अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए जाते हैं. वहीं कपल्स की मालदीव फेवरेट डेस्टिनेशन है. यहां के समंदर का पानी बेहद शांत और नीला होता है. 

क्यों नहीं हैं नदियां
मालदीव में एक भी नदी ना होने का सबसे बड़ा कारण है यहां की जियोग्राफिकल बनावट. आपको बता दें कि मालदीव समुद्र तल से  बहुत  ही कम ऊंचाई पर है द्वीप इतने छोटे हैं कि नदियां यहां बन ही नहीं सकती है. नदी को बनने और बहने के लिए वॉटरशेड की जरूरत पड़ती है लेकिन यहां ऐसा होना संभव ही नहीं है. 

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
रितेश जायसवाल

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

MaldivesCountry Without River

Trending news

इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
#Gujarat
इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
Narendra Modi
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
Eknath Shinde
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
garib rath train
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
हिंदुस्तान के खिलाफ 'प्रोजेक्ट खलीफा', गजवा-ए-हिंद की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा
Asim Munir
हिंदुस्तान के खिलाफ 'प्रोजेक्ट खलीफा', गजवा-ए-हिंद की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
cloud burst
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा को SC से झटका, जांच प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा को SC से झटका, जांच प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
weather update
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
DNA
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
BCS Ratna Award
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
;