मालदीव से लेकर इंडोनेशिया तक! बिना टेंशन घूम सकते हैं ये 7 देश, भारतीयों को मिलती है 'वीजा ऑन अराइवल' की फैसिलिटी

Visa on arrival countries for Indians: अगर आपको फॉरेन ट्रिप का प्लान बन रहा है, लेकिन वीजा की लंबी प्रोसेस से भी बचना चाहते हैं तो कुछ देश आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं. यहां घूमने के लिए खूबसूरत जगहें तो मिलेंगी ही और साथ में ही आपको वीजा के लिए भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 10, 2025, 06:33 AM IST
Visa on arrival countries for Indians: घूमने के शौकीन लोगों के लिए खुशखबरी है. अगर आप भी विदेश घूमने का सपना देखते हैं, लेकिन वीजा की लंबी प्रोसेस से घबराते हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. अब भारतीय पासपोर्ट धारक भी बिना किसी टेंशन के कई देशों में घूम सकते हैं, क्योंकि ये देश 'वीजा ऑन अराइवल' जैसी सुविधा देते हैं. आज हम आपको 7 ऐसे ही देशों के बारे में बता रहे हैं. इसका मतलब है कि आप बस अपना टिकट कटाएं, बैग पैक करें और सीधे इन खूबसूरत जगहों पर उतर जाएं, बाकी काम वहीं एयरपोर्ट पर हो जाएगा.

मालदीव की खूबसूरती
मालदीव एक ऐसी जगह है, जहां हर कोई जाना चाहता है. यहां नीले समुद्र और सफेद रेत के बीच समय बिताना किसी सपने से कम नहीं है. सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय पासपोर्ट धारकों को यहां फ्री में वीजा ऑन अराइवल मिलता है.

मॉरीशस
मॉरीशस भी एक शानदार जगह है. यहां भारतीय नागरिक 6 महीने तक रह सकते हैं. यहां आपको प्री-अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह किसी भी घूमने वाले के लिए बहुत बड़ी राहत है. यहां आप समुद्र किनारे लंबा समय बिता सकते हैं. 

वियतनाम
वियतनाम में भी वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है. आप चाहें तो पहले से ई-वीजा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर अचानक प्लान बने तो वीजा ऑन अराइवल का विकल्प मौजूद है. यहां घूमने के लिए काफी संख्या में टूरिस्ट्स पहुंचते हैं. 

सेशेल्स
सेशेल्स भी एक और खूबसूरत जगह है, जहां भारतीय नागरिकों को 3 महीने के लिए फ्री वीजा ऑन अराइवल मिलता है. यहां की नेचुरल ब्यूटी आपका मन मोह लेगी.

श्रीलंका
श्रीलंका में भारतीय नागरिक ऑनलाइन ETA (इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथोराइजेशन) लेकर 30 दिन तक रुक सकते हैं. यह प्रोसेस बहुत ही आसान है और आप घर बैठे ही इसे पूरा कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- "विदेश घूमने के लिए हो जाओ तैयार! इंडोनेशिया और मॉरीशस जैसे देश फ्री में दे रहे वीजा, अब बहाने मत बनाने लगना"

इंडोनेशिया
घूमने के शौकीनों के लिए इंडोनेशिया भी स्वर्ग है जैसा है. यहां वीजा ऑन अराइवल के लिए 35 डॉलर का शुल्क लगता है और आप 30 दिनों तक रुक सकते हैं.

दुबई/यूएई
दुबई में भी ई-वीजा की सुविधा है, जिससे वीजा बहुत जल्दी मिल जाता है. दुबई अपनी आलीशान इमारतों, शॉपिंग मॉल्स और शानदार लाइफस्टाइल के लिए दुनियाभर में फेमस है.

