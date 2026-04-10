बॉलीवुड स्टार्स जैसा वेकेशन अब आपके बजट में! मालदीव के वो सीक्रेट रिसॉर्ट्स, जहां पानी पर बने घर

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Maldives Travel 2026: क्या आप भी अपनी रोजाना की बोरिंग जिंदगी से ऊब चुके हैं और किसी ऐसी जगह भाग जाना चाहते हैं जहां सिर्फ आप हों, नीला समंदर हो और सफेद रेत की मखमली चादर? तो यकीन मानिए, मालदीव से बेहतर जन्नत इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है. सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीयों के लिए यहां जाने के लिए न तो लंबी फ्लाइट की जरूरत है और न ही किसी टफ वीजा प्रॉसेस की.
हिंद महासागर में बसा मालदीव एक ऐसा डेस्टिनेशन है, जहां का पानी कांच की तरह चमकता है और रंग बदलता रहता है. यहां के सफेद रेत वाले बीच, साफ पानी और रंग-बिरंगे कोरल रीफ्स इसे किसी सपनों की दुनिया जैसा बना देते हैं. भारत से इसकी दूरी भी बहुत कम है. मुंबई और कोच्चि से सिर्फ 2.5 से 3 घंटे की फ्लाइट.
क्या अभी जाने का समय सबसे बेहतर?
मार्च से अप्रैल का समय मालदीव घूमने के लिए सबसे शानदार माना जाता है. इस दौरान मौसम साफ रहता है, धूप खिली होती है, नमी कम होती है और समुद्र शांत रहता है. यही वजह है कि स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग के लिए विजिबिलिटी अपने पीक पर होती है. आप आसानी से कोरल रीफ्स, मंटा रे और कई समुद्री जीवों को करीब से देख सकते हैं.
क्या यहां सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते हैं?
अक्सर लोग सोचते हैं कि मालदीव सिर्फ महंगा डेस्टिनेशन है, लेकिन अब ऐसा नहीं है. यहां आपको बजट फ्रेंडली और लग्जरी दोनों तरह के ऑप्शन मिलते हैं. जैसे सन सियाम इरु वेली और सन सियाम विलु रीफ जैसे रिसॉर्ट्स में आपको प्राइवेट पूल वाली विला, फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट और रोमांटिक डिनर जैसे एक्सपीरियंस मिलते हैं. अगर आप पूरी तरह लग्जरी का अनुभव लेना चाहते हैं, तो सन सियाम इरु फुशी एक बेहतरीन विकल्प है. यहां 15 से ज्यादा रेस्टोरेंट, ऑल-इनक्लूसिव पैकेज, वॉटर स्पोर्ट्स और वेलनेस स्पा जैसी सुविधाएं मिलती हैं. एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए जेटकार राइड, डाइविंग और मंटा रे के साथ स्विमिंग जैसे रोमांचक ऑप्शन भी मौजूद हैं.
क्या यह ट्रिप जेब पर भारी पड़ेगी?
मालदीव का ऑल-इनक्लूसिव मॉडल इसे किफायती भी बनाता है. इसमें खाने-पीने, एक्टिविटीज और ट्रांसफर सब कुछ एक पैकेज में शामिल होता है. इससे आपको अलग-अलग खर्चों की चिंता नहीं रहती. कई रिसॉर्ट्स में सीप्लेन या स्पीडबोट ट्रांसफर भी पैकेज में शामिल होता है. आज के समय में मालदीव जाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. इंडिगो और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस भारत के कई शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट्स चला रही हैं. टिकट की कीमतें भी किफायती हो गई हैं. साथ ही भारतीयों के लिए वीजा-फ्री एंट्री और UPI पेमेंट की सुविधा इसे और भी आसान बना देती है.
क्या यह ट्रिप बन सकती है यादगार?
मालदीव सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस है. यहां का शांत माहौल, खूबसूरत नजारे और लग्जरी लाइफस्टाइल हर किसी को एक अलग दुनिया में ले जाता है. यही वजह है कि कपल्स, हनीमूनर्स और ट्रैवल लवर्स के लिए यह डेस्टिनेशन एक ड्रीम प्लेस बन चुका है.