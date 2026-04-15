Manali की भीड़ या Kasol का सुकून; कम बजट में कहां मिलेगा असली मजा?

ज्यादातर जगहों पर गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं, ऐसे में ठंडी हवाओं, बर्फीली चोटियों और नदी किनारे सुकून के पल बिताने का ख्याल मन में आना लाजमी है. हिमाचल प्रदेश हमेशा से ही टूरिस्ट्स की पहली पसंद रहा है, लेकिन जब बात कुल्लू जिले के दो सबसे मशहूर ठिकानों मनाली और कसोल की आती है, तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. एक तरफ मनाली की रौनक है, तो दूसरी तरफ कसोल की शांति. लेकिन सवाल यह है कि आपके बजट और पसंद के हिसाब से कौन सी जगह बेस्ट रहेगी? क्या आप परिवार के साथ मौज-मस्ती करना चाहते हैं या अकेले प्रकृति की गोद में खोना चाहते हैं? आइए, इस बजट गाइड के जरिए समझते हैं कि आपके लिए 'पैसा वसूल' डेस्टिनेशन कौन सा है.

छुट्टियों का आनंद या एकांत का अहसास?

मनाली और कसोल के बीच सबसे बड़ा अंतर वहां के माहौल का है. मनाली एक पूरी तरह से विकसित हिल स्टेशन है, जहां आपको मॉल रोड की भीड़, चकाचौंध वाले कैफे और लग्जरी होटलों का मेल मिलता है. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो हलचल और भरपूर एक्टिविटीज पसंद करते हैं. वहीं, पार्वती नदी के किनारे बसा कसोल एक छोटा सा गांव है, जो अपनी 'बैकपैकर वाइब' के लिए मशहूर है. जहां मनाली एक परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन जैसा महसूस होता है, वहीं कसोल आपको दुनिया की भीड़भाड़ से दूर एक शांत 'एस्केप' (बचाव) का अहसास कराता है.

कसोल की सस्ती गलियां बनाम मनाली का खर्चा

अगर आप कम बजट में ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो कसोल बाजी मार लेता है. कसोल में होमस्टे और हॉस्टल्स काफी सस्ते मिल जाते हैं और यहां के कैफे का खाना भी किफायती होता है. कसोल का औसत खर्च ₹800 से ₹3000 प्रतिदिन आता है. इसके विपरीत, मनाली में पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण होटलों और खाने के दाम थोड़े ज्यादा होते हैं. साथ ही, मनाली में पैराग्लाइडिंग जैसी एक्टिविटीज और घूमने के लिए टैक्सी का खर्च बजट बढ़ा देता है. मनाली में एक दिन का खर्च ₹1500 से ₹5000 तक जा सकता है.

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एडवेंचर स्पोर्ट्स या कुदरती रास्तों पर ट्रेकिंग?

दोनों ही जगहों पर करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उनके तरीके अलग हैं. मनाली में आपका दिन सोलांग वैली में एडवेंचर स्पोर्ट्स, रोहतांग पास की बर्फ और मॉल रोड पर शॉपिंग में बीतेगा, जिसमें काफी खर्च होता है. कसोल में गतिविधियां प्रकृति के करीब और सस्ती हैं. यहां आप नदी किनारे लंबी सैर कर सकते हैं, खीरगंगा जैसे खूबसूरत ट्रेक पर जा सकते हैं या तोश और छलाल जैसे पास के गांवों को देख सकते हैं. मनाली जहां व्यवस्थित पर्यटन के लिए है, वहीं कसोल 'स्लो ट्रैवल' और सुकून चाहने वालों के लिए बना है.

पैदल सफर या टैक्सी का भारी भरकम किराया?

पहाड़ों में ट्रांसपोर्ट का खर्च अक्सर बजट बिगाड़ देता है. मनाली में पर्यटन स्थल एक-दूसरे से काफी दूर हैं, इसलिए आपको हर जगह जाने के लिए टैक्सी या बाइक रेंट पर लेनी पड़ती है, जो महंगा पड़ता है. दूसरी ओर, कसोल इतना छोटा और सुंदर है कि आप ज्यादातर जगहों पर पैदल ही घूम सकते हैं. यहां ट्रांसपोर्ट पर होने वाला खर्च न के बराबर है. अगर आप सख्त डेली बजट (Strict Budget) पर चल रहे हैं, तो कसोल में पैदल घूमना आपके काफी पैसे बचा सकता है और आपको कुदरत के और करीब ले जाएगा.

परिवार के साथ या दोस्तों के संग मस्ती?

फैसला करने से पहले अपनी जरूरतों को देखें. अगर आप परिवार के साथ जा रहे हैं, अच्छी रोड कनेक्टिविटी और बेहतर मेडिकल सुविधाएं चाहते हैं, तो मनाली सबसे अच्छा विकल्प है. लेकिन अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या दोस्तों के साथ किसी शांत और कच्ची (Raw) खूबसूरती वाली जगह की तलाश में हैं, तो कसोल आपके लिए स्वर्ग है. वैसे एक प्रो-टिप यह भी है कि ये दोनों जगहें एक-दूसरे से मात्र 3 घंटे की दूरी पर हैं. आप मनाली की ऊर्जा से अपनी ट्रिप शुरू कर कसोल के सुकून के साथ उसे खत्म कर सकते हैं.