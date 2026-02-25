Advertisement
यरुशलम में मसाला डोसा और मराठी बोलियां: मिलिए उन इजरायलियों से, जिनके दिल में आज भी धड़कता है छोटा भारत

यरुशलम में 'मसाला डोसा' और मराठी बोलियां: मिलिए उन इजरायलियों से, जिनके दिल में आज भी धड़कता है 'छोटा भारत'

इजरायल के दिल में बसता है एक 'छोटा भारत'. जानिए उन हजारों भारतीय यहूदियों (Bene Israel & Cochin Jews) की कहानी, जो हिब्रू बोलने के बावजूद आज भी मराठी संस्कृति और भारतीय जायके को अपनी पहचान बनाए हुए हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 25, 2026, 11:34 AM IST
यरुशलम में 'मसाला डोसा' और मराठी बोलियां: मिलिए उन इजरायलियों से, जिनके दिल में आज भी धड़कता है 'छोटा भारत'

Indian Jews in Israel: जब हम इजरायल की बात करते हैं तो जहन में अक्सर आधुनिक तकनीक, रेगिस्तान में हरियाली या रणनीतिक चर्चाएं आती हैं. लेकिन इजरायल के 'किबुत्ज' (सामुदायिक गांवों) और शहरों की गलियों में एक ऐसा समाज भी बसता है, जो हिब्रू भाषा तो फर्राटेदार बोलता है, लेकिन जिनके घरों से आज भी करी पत्तों के तड़के की खुशबू आती है और जहां बुजुर्ग आज भी मराठी या मलयालम में बतियाते हैं. ये हैं भारत से गए यहूदी, जो इजरायल को अपनी 'पितृभूमि' और भारत को अपनी 'मातृभूमि' मानते हैं.

हजारों मील दूर 'छोटा भारत'

इंटरनेट पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार, इजरायल में लगभग 85,000 से 90,000 भारतीय मूल के यहूदी रहते हैं. इनमें मुख्य रूप से तीन समुदाय शामिल हैं.

बेने इजरायल: जो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र से गए थे (इनकी भाषा मराठी है).

कोचीन यहूदी: जो केरल के मालाबार तट से आए थे (इनकी भाषा मलयालम है).

बगदादी यहूदी: जो मुंबई और कोलकाता में बसे थे.

बनी मेनाशे: जो पूर्वोत्तर भारत (मणिपुर और मिजोरम) से नाता रखते हैं.

किबुत्ज में मराठी गूंज और डोसे का स्वाद

इजरायल के कई किबुत्ज और नेगेव रेगिस्तान के पास बसे 'दिमोना' जैसे शहरों में कदम रखते ही आपको लगेगा कि आप महाराष्ट्र के किसी गांव में आ गए हैं. यहां के घरों में शाम की चाय के साथ 'कांदा पोहा' या 'पुरण पोली' परोसा जाना आम बात है. वहीं कोचीन से गए यहूदियों के डाइनिंग टेबल पर आज भी दक्षिण भारतीय जायके और 'मसाला डोसा' शान बढ़ाते हैं.

यहां देखें इजराइल में भारतीयों की झलकियां

परंपराओं का अनूठा संगम

भारतीय यहूदियों की सबसे बड़ी खासियत उनकी 'सिंक' (मिश्रित) संस्कृति है. भारत में रहने के दौरान उन्होंने हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के कई पहलुओं को अपनाया था, जिसे वे इजरायल भी ले गए.

मलीदा समारोह: बेने इजरायल समुदाय में किसी भी शुभ अवसर पर 'मलीदा' (पोहा, नारियल और फलों का प्रसाद) बनाया जाता है, जो भारत के सूफी और स्थानीय संस्कृति का प्रभाव दिखाता है.

शादियों में मेंहदी: इजरायली शादियों में भी भारतीय यहूदी परिवार आज भी मेंहदी और संगीत जैसे कार्यक्रम बड़े उत्साह से मनाते हैं. महिलाएं अक्सर खास मौकों पर भारतीय रेशमी साड़ियां पहनना पसंद करती हैं.

क्यों है इजराइल में भारतीयों का महत्व

प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे के समय यह समुदाय एक मजबूत 'सांस्कृतिक पुल' की तरह उभर कर सामने आता है. ये लोग न केवल इजरायल की सेना और अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, बल्कि इजरायली नागरिकों को भारतीय सिनेमा (बॉलीवुड) और योग से भी परिचित करा रहे हैं. किबुत्ज में रहने वाली नई पीढ़ी अब हिब्रू को अपनी प्राथमिक भाषा मानती है, लेकिन वे अपने दादा-दादी से मिलने वाली 'भारतीय कहानियों' को बड़े चाव से सुनते हैं. उनके लिए भारत वह देश है जहां उनके पूर्वजों ने कभी भेदभाव का सामना नहीं किया.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

IsraelMarathiJerusalem

