Advertisement
trendingNow12947406
Hindi Newsट्रैवल

मुंबई से केवल 100 किमी दूर! यह पहाड़ी जगह है 'जन्नत' जैसा, एक दिन में कैसे करें ट्रिप जानें पूरी गाइड

Matheran hill station Mumbai: मुंबई से सिर्फ 100 किमी दूर माथेरान एक छोटा लेकिन खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां एक दिन में वीकेंड ट्रिप की जा सकती है. हरियाली, शांत वातावरण, टॉय ट्रेन और व्यू पॉइंट्स इसे जन्नत जैसा अनुभव देते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 04, 2025, 12:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुंबई से केवल 100 किमी दूर! यह पहाड़ी जगह है 'जन्नत' जैसा, एक दिन में कैसे करें ट्रिप जानें पूरी गाइड

Matheran hill station: अगर आप मुंबई की भीड़, ट्रैफिक और गर्मी से कुछ समय के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो माथेरान आपके लिए परफेक्ट जगह है. यह छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन समुद्र तल से करीब 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अपने ठंडे मौसम, हरियाली और शांत वातावरण के लिए मशहूर है. मानसून के मौसम में तो यहां की खूबसूरती दोगुनी हो जाती है. खास बात यह है कि यह मुंबई से मात्र 100 किलोमीटर दूर है और यहां आप सुबह आकर शाम तक वापस लौट सकते हैं. यही वजह है कि वीकेंड पर बड़ी संख्या में लोग यहां सुकून और ताजगी की तलाश में पहुंचते हैं.

माथेरान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह भारत का एकमात्र हिल स्टेशन है जहां किसी भी तरह के मोटर वाहन की अनुमति नहीं है. यहां की हवा शुद्ध और वातावरण पूरी तरह शांत रहता है जो शहर की भीड़ और प्रदूषण से बिलकुल अलग अनुभव देता है. घने जंगलों, घाटियों, झीलों और खूबसूरत व्यू पॉइंट्स से घिरा यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं. यहां की टॉय ट्रेन यात्रा, घोड़े की सवारी और मानसून में झरनों से ढकी पहाड़ियां इसे और भी खास बना देती हैं. मुंबई और पुणे से नजदीक होने के कारण यह जगह वीकेंड गेटअवे के लिए बेस्ट है.

 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 घूमने के विकल्प

अगर आप माथेरान जाते हैं तो यहां करने और घूमने के लिए ढेरों विकल्प मिलते हैं. नरेल से माथेरान तक चलने वाली टॉय ट्रेन पहाड़ियों और जंगलों से गुजरते हुए रोमांचक अनुभव देती है. यहां इको पॉइंट, लुईसा पॉइंट, चार्लोट लेक, हनीमून पॉइंट और पैनोरमा पॉइंट जैसे व्यू पॉइंट्स से घाटियों और बादलों से ढके पहाड़ों का नजारा देखा जा सकता है. घोड़े की सवारी और ट्रैकिंग का मजा भी यहां अलग ही अनुभव कराता है. झील किनारे बैठकर शांति का आनंद लेना, लोकल स्ट्रीट फूड का स्वाद चखना और बाजार से हैंडक्राफ्ट सामान खरीदना इस ट्रिप को यादगार बना देता है.

ये भी पढ़ें:  सिर्फ 5 साल में मिल सकता है यूरोप का Permanent Resident Card! स्लोवाकिया ने भारतीयों के लिए खोले ये रास्ते

जानें कैसे पहुंचे

एक दिन की ट्रिप के लिए सुबह जल्दी निकलना सबसे बेहतर रहेगा. मुंबई या पुणे से नरेल तक लोकल ट्रेन या कार से पहुंचा जा सकता है. नरेल से माथेरान तक टॉय ट्रेन या टैक्सी का विकल्प है, लेकिन मौसम साफ हो तो टॉय ट्रेन का सफर जरूर करें. माथेरान पहुंचकर प्रवेश शुल्क देना होता है और फिर आप पैदल या घोड़े की सवारी से व्यू पॉइंट्स घूम सकते हैं. दोपहर का भोजन किसी स्थानीय रेस्टोरेंट में मराठी थाली, वड़ा पाव या मिसल पाव के साथ ले सकते हैं. शाम तक आप वापस नरेल पहुंचकर अपने शहर लौट सकते हैं. यह ट्रिप कम खर्च में, कम समय में और भरपूर सुकून के साथ आपको नई ऊर्जा से भर देगी.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

matheran hill stationone day trip from mumbaimumbai weekend getaway

Trending news

टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी...
Nagpur couple dies Italy accident
टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी...
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
Punjab news
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
vaishno devi yatra
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
Bullet train project
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
Weather
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
DNA
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
DNA
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
JNU
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
DNA Analysis
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA Analysis
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
;