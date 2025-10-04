मुंबई से केवल 100 किमी दूर! यह पहाड़ी जगह है 'जन्नत' जैसा, एक दिन में कैसे करें ट्रिप जानें पूरी गाइड

Matheran hill station: अगर आप मुंबई की भीड़, ट्रैफिक और गर्मी से कुछ समय के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो माथेरान आपके लिए परफेक्ट जगह है. यह छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन समुद्र तल से करीब 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अपने ठंडे मौसम, हरियाली और शांत वातावरण के लिए मशहूर है. मानसून के मौसम में तो यहां की खूबसूरती दोगुनी हो जाती है. खास बात यह है कि यह मुंबई से मात्र 100 किलोमीटर दूर है और यहां आप सुबह आकर शाम तक वापस लौट सकते हैं. यही वजह है कि वीकेंड पर बड़ी संख्या में लोग यहां सुकून और ताजगी की तलाश में पहुंचते हैं.

माथेरान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह भारत का एकमात्र हिल स्टेशन है जहां किसी भी तरह के मोटर वाहन की अनुमति नहीं है. यहां की हवा शुद्ध और वातावरण पूरी तरह शांत रहता है जो शहर की भीड़ और प्रदूषण से बिलकुल अलग अनुभव देता है. घने जंगलों, घाटियों, झीलों और खूबसूरत व्यू पॉइंट्स से घिरा यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं. यहां की टॉय ट्रेन यात्रा, घोड़े की सवारी और मानसून में झरनों से ढकी पहाड़ियां इसे और भी खास बना देती हैं. मुंबई और पुणे से नजदीक होने के कारण यह जगह वीकेंड गेटअवे के लिए बेस्ट है.

घूमने के विकल्प

अगर आप माथेरान जाते हैं तो यहां करने और घूमने के लिए ढेरों विकल्प मिलते हैं. नरेल से माथेरान तक चलने वाली टॉय ट्रेन पहाड़ियों और जंगलों से गुजरते हुए रोमांचक अनुभव देती है. यहां इको पॉइंट, लुईसा पॉइंट, चार्लोट लेक, हनीमून पॉइंट और पैनोरमा पॉइंट जैसे व्यू पॉइंट्स से घाटियों और बादलों से ढके पहाड़ों का नजारा देखा जा सकता है. घोड़े की सवारी और ट्रैकिंग का मजा भी यहां अलग ही अनुभव कराता है. झील किनारे बैठकर शांति का आनंद लेना, लोकल स्ट्रीट फूड का स्वाद चखना और बाजार से हैंडक्राफ्ट सामान खरीदना इस ट्रिप को यादगार बना देता है.

जानें कैसे पहुंचे

एक दिन की ट्रिप के लिए सुबह जल्दी निकलना सबसे बेहतर रहेगा. मुंबई या पुणे से नरेल तक लोकल ट्रेन या कार से पहुंचा जा सकता है. नरेल से माथेरान तक टॉय ट्रेन या टैक्सी का विकल्प है, लेकिन मौसम साफ हो तो टॉय ट्रेन का सफर जरूर करें. माथेरान पहुंचकर प्रवेश शुल्क देना होता है और फिर आप पैदल या घोड़े की सवारी से व्यू पॉइंट्स घूम सकते हैं. दोपहर का भोजन किसी स्थानीय रेस्टोरेंट में मराठी थाली, वड़ा पाव या मिसल पाव के साथ ले सकते हैं. शाम तक आप वापस नरेल पहुंचकर अपने शहर लौट सकते हैं. यह ट्रिप कम खर्च में, कम समय में और भरपूर सुकून के साथ आपको नई ऊर्जा से भर देगी.