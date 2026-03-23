मुंबई से सिर्फ 100 किमी दूर छिपा है ये जादुई हिल स्टेशन; एक दिन की ट्रिप में मिलेगा साल भर का सुकून!

मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी, ट्रैफिक, शोर और भीड़ से अगर आप कुछ समय के लिए राहत चाहते हैं, तो आपके लिए एक ऐसी जगह मौजूद है जो किसी जादू से कम नहीं लगती. समुद्र तल से ऊंचाई पर बसा, हरियाली से भरा और पूरी तरह शांत वातावरण वाला यह हिल स्टेशन आपको एक ही दिन में ऐसा सुकून दे सकता है, जैसा महीनों की छुट्टियों में भी मुश्किल से मिलता है. खास बात यह है कि यह जगह मुंबई से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, जहां वीकेंड या एक दिन की ट्रिप में भी शानदार अनुभव लिया जा सकता है.

माथेरान की खासियत क्या है?

माथेरान भारत का एक अनोखा हिल स्टेशन है, जहां किसी भी प्रकार के मोटर वाहन की अनुमति नहीं है. यही वजह है कि यहां की हवा बेहद साफ और वातावरण पूरी तरह शांत रहता है. लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह जगह घने जंगलों, सुंदर घाटियों, झीलों और प्राकृतिक व्यू पॉइंट्स से घिरी हुई है. मानसून के मौसम में यहां की हरियाली, झरने और बादलों से ढकी पहाड़ियां किसी स्वर्ग जैसी लगती हैं. मुंबई और पुणे से नजदीक होने के कारण लोग आसानी से यहां वीकेंड पर पहुंच जाते हैं और प्रकृति का भरपूर आनंद लेते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

माथेरान में क्या-क्या करें?

माथेरान में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं जहां प्रकृति का असली आनंद मिलता है. यहां टॉय ट्रेन की सवारी बेहद लोकप्रिय है, जो नरेल से घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच से गुजरती है. इसके अलावा इको पॉइंट, लुईसा पॉइंट, चार्लोट लेक, हनीमून पॉइंट और पैनोरमा पॉइंट जैसे स्थानों से घाटियों और बादलों का शानदार नजारा देखने को मिलता है. घोड़े की सवारी और पैदल ट्रैकिंग भी यहां का खास अनुभव है. झील किनारे बैठकर शांति महसूस करना और लोकल स्ट्रीट फूड का स्वाद लेना यात्रा को और यादगार बना देता है.

एक दिन की माथेरान ट्रिप कैसे प्लान करें?

अगर आप एक दिन की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो सुबह जल्दी मुंबई या पुणे से नरेल के लिए निकलना सबसे सही रहता है. नरेल से माथेरान तक आप टॉय ट्रेन या टैक्सी से पहुंच सकते हैं. टॉय ट्रेन का सफर प्राकृतिक नजारों से भरा होता है, इसलिए इसे जरूर आजमाना चाहिए. माथेरान पहुंचकर एंट्री के बाद आप घोड़े या पैदल कई व्यू पॉइंट्स घूम सकते हैं. दोपहर में लोकल रेस्टोरेंट में मराठी खाना जैसे वड़ा-पाव या मिसल-पाव का आनंद लें. शाम तक वापस लौटकर यह छोटी ट्रिप आपको ताजगी और नई ऊर्जा से भर देगी.