क्या है मेडिकल टूरिज्म और वेलनेस टूरिज्म? दोनों के बीच है वो बारीक अंतर, जो लोग अक्सर नहीं जानते

Medical Tourism and Wellness Tourism: आजकल लोग छुट्टी मनाने के साथ-साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं. इसी वजह से 'मेडिकल टूरिज्म' और 'वेलनेस टूरिज्म' जैसे शब्द भी काफी सुनने को मिलते हैं. हालांकि ये दोनों टूरिज्म सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन क्या आप इनके बारे में और इनके बीच के अंतर को जानते हैं? बता दें कि ये दोनों टूरिज्स हेल्थ से जुड़े हैं, लेकिन ये दोनों काफी अलग हैं. आज हम आपको दोनों के बारे में बताते हुए अंतर को भी दिखाएंगे.

मेडिकल टूरिज्म क्या होता है?

टूरिज्म को सिर्फ और सिर्फ घूमने से नहीं जोड़ा जा सकता है. इसके कई मतलब हो सकते हैं. दरअसल जब कोई इंसान किसी खास बीमारी का इलाज कराने या कोई सर्जरी करवाने के लिए अपने देश से दूसरे देश जाता है तो उसे मेडिकल टूरिज्म कहते हैं. इसका मकसद होता है किसी हेल्थ प्रोब्लम का सोल्यूशन करवाना होता है. जैसे अगर किसी को दिल की सर्जरी करानी है और उसके अपने देश में इसका खर्च बहुत ज्यादा है या लंबी वेटिंग लिस्ट है तो वह किसी ऐसे देश जाएगा, जहां बेहतर और सस्ता इलाज मिल सके. इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी, दांतों का इलाज या किसी गंभीर बीमारी का इलाज भी शामिल हो सकता है. यह एक तरह से समस्या आने पर उसका इलाज है.

वेलनेस टूरिज्म

अगर वेलनेस टूरिज्म का उद्देश्य इलाज करवाना नहीं, बल्कि खुद को मेंटली और फिजिकल रूप से बेहतर बनाना है. इसमें लोग आराम करने, तनाव दूर करने और अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए ट्रैवल करते हैं. यह एक तरह से समस्या आने से पहले खुद को तैयार करने जैसा है. जैसे कि कोई व्यक्ति काम के तनाव से थक गया है और शांति चाहता है तो वह योगा या मेडिटेशन कैंप में हिस्सा लेने के लिए पहाड़ों पर जा सकता है. इसमें आयुर्वेद थेरेपी, स्पा, डिटॉक्स प्रोग्राम या नेचर वॉक जैसी चीजें शामिल होती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस तरह है फर्क

मेडिकल टूरिज्म का मकसद इलाज होता है, जबकि वेलनेस टूरिज्म आराम और बेहतर लाइफस्टाइल के लिए है. यानी मेडिकल टूरिज्म में इलाज एक जरूरत बन जाता है और वेलनेस टूरिज्म एक पसंद होती है.