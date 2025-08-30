साउथ कोरिया का वो रहस्यमयी बीच, जो साल में दो बार खुलता है और सिर्फ एक-एक घंटे के लिए! जानें ऐसा क्यों
Miraculous Jindo Sea: साउथ कोरिया अपनी आधुनिकता और परंपरा के अनोखे मिश्रण के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां की सबसे रहस्यमयी प्राकृतिक घटना जिन्डो सी है. यह वही जगह है जहां साल में सिर्फ दो बार और वह भी सिर्फ एक घंटे के लिए, समुद्र अपने आप बीच से हट जाता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 30, 2025, 10:51 AM IST
South Korea Jindo Sea: साउथ कोरिया अपनी आधुनिकता और परंपरा के अनोखे मिश्रण के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां की सबसे रहस्यमयी प्राकृतिक घटना जिन्डो सी (Jindo Sea Parting) है. यह वही जगह है जहां साल में सिर्फ दो बार और वह भी सिर्फ एक घंटे के लिए, समुद्र अपने आप बीच से हट जाता है. इस चमत्कारी नजारे को देखकर ऐसा लगता है मानो बाइबल की कहानी वाले मोसेस की तरह समुद्र रास्ता दे रहा हो.

जिन्डो समंदर की खासियत क्या है?

जिन्डो आइलैंड और छोटे से मोदो आइलैंड के बीच यह प्राकृतिक रास्ता बनता है. जब ज्वार-भाटा का पानी पीछे हटता है तो समुद्र का तल दिखने लगता है और लोग पैदल चलते हुए एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक पहुंच जाते हैं. यह दृश्य मार्च-अप्रैल (स्प्रिंग टाइड) और सितंबर-अक्टूबर (फॉल टाइड) में देखने को मिलता है. हर बार हजारों लोग यहां जुटते हैं ताकि इस अद्भुत नजारे का हिस्सा बन सकें.

यहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है?

जिन्डो सी तक पहुंचना आसान है, लेकिन थोड़ा प्लानिंग जरूरी है.

एयर से: नजदीकी हवाई अड्डा ग्वांग्जू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से कार या बस से करीब डेढ़ घंटे में जिन्डो पहुंचा जा सकता है.
बस से: सियोल से सीधा बस कनेक्शन है, जो 4-5 घंटे लेता है.
ट्रेन + फेरी से: ट्रेन से मोकपो पहुंचकर वहां से फेरी द्वारा जिन्डो जाया जा सकता है.

सबसे अच्छा समय कब है?

स्प्रिंग सीजन (मार्च-अप्रैल) हल्का मौसम और कम भीड़ इस समय को बेहतर बनाते हैं. ऑटम सीजन (सितंबर-अक्टूबर) ठंडी हवाओं और रंग-बिरंगी प्रकृति के बीच त्योहार जैसा माहौल यहां का अनुभव और भी खास बना देता है.

और क्या-क्या देख सकते हैं?

जिन्डो डॉग म्यूजियम: यहां की मशहूर डॉग ब्रीड की झलक मिलती है.
लोकल सीफूड: ताजी मछलियां और क्रैब्स यहां जरूर चखने चाहिए.
मोदो आइलैंड: शांत और सुंदर जगह, जिसे आप सी-पार्टिंग के दौरान पैदल जाकर देख सकते हैं.
जिन्डो सी पार्टिंग फेस्टिवल: लोक नृत्य, परेड और पारंपरिक खाने के साथ यह और भी रोमांचक अनुभव बन जाता है.

क्यों है यह अनुभव ‘वन-ऑफ-ए-काइंड’?

जिन्डो सी पार्टिंग सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि यह स्थानीय लोककथाओं, संस्कृति और प्रकृति की ताकत का संगम है. यह पल हर किसी के लिए यादगार और अनोखा होता है.

;