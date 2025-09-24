फॉरेन ट्रिप पर जाने से पहले ये 5 गलतियां न करें! वरना मुसीबत में पड़ सकती है आपकी ट्रिप

International Travel Plan: फॉरेन ट्रिप काफी खास होती है, लेकिन अगर आप सही से प्लानिंग न करें तो यह परेशानी भरी भी हो सकती है. आज के समय में इंटरनेट पर इतनी जानकारी मौजूद है कि सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में आपको कुछ सामान्य गलतियों से बचना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी ट्रिप काफी यादगार बने. ऐसे में अगर आप भी विदेश घूमने की सोच रहे हैं तो चलिए जान लेते हैं कि आपके लिए कौन सी बातें इंपोर्टेंट हैं, जो ट्रिप को बेहतरीन बना सकती हैं.

करेंसी एक्सचेंज में सावधानी

अक्सर लोग आखिरी समय में एयरपोर्ट पर करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं, जो एक महंगा सौदा हो सकता है. एयरपोर्ट पर एक्सचेंज रेट काफी कम मिलता है. सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने देश से ही कुछ विदेशी मुद्रा लेकर चलें या फिर वहां पहुंचकर किसी बैंक या ऑर्थरासाइड एक्सचेंज सेंटर से पैसे बदलवाएं.

क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल

विदेश में अपने क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से पहले आप अपने बैंक को बताना करना न भूलें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका बैंक सुरक्षा कारणों से आपके कार्ड को ब्लॉक कर सकता है. इसके अलावा विदेश में इस्तेमाल होने वाले क्रेडिट कार्ड पर कुछ अतिरिक्त शुल्क (Forex Charges) भी लगते हैं. इसलिए यह जानना भी जरूरी है कि आपके बैंक का शुल्क क्या है.

ट्रैवल इंश्योरेंस को नजरअंदाज न करें

कई लोग सोचते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन यह एक बड़ी गलती है. फॉरेन में मेडिकल इमरजेंसी या सामान गुम होने जैसी स्थिति में ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत काम आता है. यह आपको अचानक आने वाले खर्चों से बचाता है और आपकी ट्रिप को सुरक्षित बनाता है.

यात्रा के लिए पर्याप्त समय निकालें

जल्दीबाजी में यात्रा करना एक थोड़ा थकाऊ अनुभव भी हो सकता है. किसी भी जगह का असली मजा तभी आता है, जब आप उसे आराम से घूमते हैं. इसलिए अपनी ट्रिप की प्लानिंग करते समय पर्याप्त समय दें, जिससे आप जगहों को ठीक से देख सकें और वहां की संस्कृति को समझ सकें.

वीजा और पासपोर्ट की जांच

वीजा और पासपोर्ट किसी भी इंटरनेशन ट्रिप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. अपनी ट्रिप शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने हो. कुछ देशों में वीजा की प्रक्रिया काफी लंबी होती है, इसलिए वीजा के लिए समय से पहले आवेदन करना जरूरी है. साथ ही सभी डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी अपने पास रखें.