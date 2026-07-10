/बारिश में पहाड़ों की सैर पड़ सकती है भारी, ट्रिप पर निकलने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

बारिश की पहली फुहार पड़ते ही पहाड़ किसी जादुई दुनिया जैसे लगने लगते हैं. हर तरफ फैली हरियाली, बादलों से ढकी चोटियां और पहाड़ों से गिरते झरने लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देते हैं. यही वजह है कि हर साल मानसून के दौरान हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं.
हालांकि, बारिश का यही मौसम सबसे ज्यादा चुनौतियां भी लेकर आता है. कई बार अचानक भारी बारिश शुरू हो जाती है, सड़कें बंद हो जाती हैं और लैंडस्लाइड की वजह से घंटों तक लोग रास्ते में फंस जाते हैं. ऐसे में छोटी-सी लापरवाही भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है. अगर आप भी आने वाले दिनों में परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ पहाड़ों की सैर का प्लान बना रहे हैं, तो सिर्फ होटल बुक करना ही काफी नहीं है. कुछ जरूरी सावधानियां अपनाकर आप अपने सफर को सुरक्षित और यादगार बना सकते हैं.
मानसून में पहाड़ों का मौसम कुछ ही मिनटों में बदल सकता है. सुबह धूप खिली हो और दोपहर तक तेज बारिश शुरू हो जाए, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है. इसलिए ट्रिप शुरू करने से पहले मौसम का ताजा अपडेट जरूर देखें. इसके साथ ही जिस रास्ते से आपको जाना है, वहां सड़क खुली है या नहीं, इसकी जानकारी भी पहले ले लें. कई बार भारी बारिश की वजह से हाईवे बंद हो जाते हैं और पर्यटकों को घंटों तक जाम में फंसना पड़ता है. मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी पर नजर रखना हमेशा बेहतर रहता है.
बारिश के दौरान पहाड़ों में सबसे बड़ा खतरा लैंडस्लाइड का होता है. अगर किसी जगह 'Landslide Prone Area' का बोर्ड लगा है, तो वहां जाने की गलती बिल्कुल न करें. ऐसे बोर्ड आपकी सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं. इसी तरह बारिश के समय झरनों, नदियों और पुलों के पास जाकर फोटो या सेल्फी लेने से भी बचना चाहिए. कई बार शांत दिखने वाला पानी अचानक तेज बहाव में बदल जाता है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है.
मानसून में रात के समय ड्राइव करना काफी खतरनाक माना जाता है. बारिश की वजह से सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं और कई जगह धुंध भी छा जाती है. ऐसे में विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है. अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं, तो दिन के समय सफर करने की कोशिश करें. पहाड़ी मोड़ों पर हमेशा धीरे चलें और जरूरत पड़ने पर हॉर्न का इस्तेमाल करें. जल्दबाजी कभी भी सुरक्षित यात्रा का हिस्सा नहीं होती.
कई पर्यटक सिर्फ घूमने के उत्साह में प्रशासन की सलाह को नजरअंदाज कर देते हैं. यही सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है. अगर किसी इलाके में जाने पर रोक लगाई गई है या मौसम खराब होने की वार्निंग जारी की गई है, तो उस नियम का पालन जरूर करें. स्थानीय लोग और प्रशासन इलाके की परिस्थितियों को बेहतर तरीके से जानते हैं. उनकी सलाह आपकी जान बचा सकती है.
मानसून ट्रिप पर सिर्फ कपड़े पैक करना काफी नहीं होता. अपने बैग में रेनकोट, छाता, वाटरप्रूफ जैकेट, एक्स्ट्रा कपड़े, पावर बैंक, टॉर्च, जरूरी दवाइयां और मोबाइल के लिए वाटरप्रूफ कवर जरूर रखें. अगर ट्रैकिंग करने का प्लान है, तो अच्छी ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज पहनें. सामान्य स्पोर्ट्स शूज फिसलन वाले रास्तों पर आसानी से फिसल सकते हैं. साथ ही हल्के स्नैक्स और पानी की बोतल भी अपने पास रखें, क्योंकि कई बार रास्ते में खाने-पीने की सुविधा आसानी से नहीं मिलती.
पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद तभी लिया जा सकता है, जब हम वहां की प्रकृति और नियमों का सम्मान करें. प्लास्टिक या कचरा इधर-उधर न फेंकें और जिस जगह जाएं, उसे साफ-सुथरा छोड़कर लौटें. इससे न सिर्फ पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, बल्कि दूसरे पर्यटक भी उस खूबसूरती का आनंद ले सकेंगे.
बारिश में पहाड़ों की यात्रा सचमुच किसी सपने जैसी लगती है, लेकिन यह मौसम अतिरिक्त सावधानी भी मांगता है. अगर आप मौसम की जानकारी लेकर निकलेंगे, सही सामान साथ रखेंगे, प्रशासन के निर्देशों का पालन करेंगे और जोखिम वाली जगहों से दूर रहेंगे, तो आपकी यात्रा न सिर्फ सुरक्षित रहेगी, बल्कि लंबे समय तक यादगार भी बनेगी. थोड़ी-सी समझदारी आपके मानसून वेकेशन को शानदार अनुभव में बदल सकती है.