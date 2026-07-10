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बारिश में पहाड़ों की सैर पड़ सकती है भारी, ट्रिप पर निकलने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

बारिश का मौसम आते ही पहाड़ों की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है. यहां की हरियाली, बादल और झरने लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं. लेकिन यही मौसम पहाड़ों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक भी होता है. लैंडस्लाइड, सड़क बंद होना, तेज बहाव और अचानक बदलता मौसम पूरे ट्रिप का मजा खराब कर सकते हैं. अगर आप भी मानसून में हिल स्टेशन जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन जरूरी बातों को जरूर जान लें.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 10, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:12 PM IST
बारिश में पहाड़ों की सैर पड़ सकती है भारी, ट्रिप पर निकलने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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