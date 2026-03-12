Advertisement
trendingNow13138240
Hindi Newsट्रैवलभूल जाइए गर्मियों की छुट्टियां! अभी से भारतीयों पर चढ़ा मानसून ट्रैवल का खुमार, बुकिंग के आंकड़ों ने उड़ाए होश

भूल जाइए गर्मियों की छुट्टियां! अभी से भारतीयों पर चढ़ा 'मानसून ट्रैवल' का खुमार, बुकिंग के आंकड़ों ने उड़ाए होश

Seasonal Tourism: भारत में अब यात्रा का ट्रेंड बदल रहा है. मानसून में घूमने और सर्दियों में तीर्थ यात्रा करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे साल के अलग-अलग महीनों में टूरिज्म की मांग बढ़ने लगी है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 12, 2026, 03:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भूल जाइए गर्मियों की छुट्टियां! अभी से भारतीयों पर चढ़ा 'मानसून ट्रैवल' का खुमार, बुकिंग के आंकड़ों ने उड़ाए होश

Monsoon Travel India: भारत में अब लोगों के घूमने-फिरने का तरीका धीरे-धीरे बदल रहा है. पहले ज्यादातर लोग केवल गर्मियों की छुट्टियों में ही यात्रा की योजना बनाते थे, लेकिन अब साल के अलग-अलग मौसमों में भी ट्रैवल का ट्रेंड बढ़ने लगा है. हाल के आंकड़ों के मुताबिक मानसून के दौरान घूमने और सर्दियों में तीर्थ यात्रा करने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है. इससे यह संकेत मिलता है कि अब यात्रा सिर्फ पारंपरिक छुट्टियों तक सीमित नहीं रही.

जुलाई में यात्रा की मांग क्यों बढ़ रही है?

ट्रैवल प्लेटफॉर्म Via.com के आंकड़ों के अनुसार जुलाई का महीना अब बुकिंग के लिहाज से काफी व्यस्त रहने लगा है. मानसून के दौरान लोग हिल स्टेशन, प्राकृतिक स्थलों और वेलनेस रिट्रीट्स की ओर ज्यादा रुख कर रहे हैं. पहले बारिश का मौसम पर्यटन के लिए धीमा समय माना जाता था, लेकिन अब कई लोग इसी मौसम में छोटी छुट्टियां बिताने के लिए निकल पड़ते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मानसून में लोग किन जगहों पर जाना पसंद कर रहे हैं?

बुकिंग ट्रेंड बताते हैं कि मानसून के दौरान कांगड़ा, ऋषिकेश और मैसूर जैसी जगहों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है. इन स्थानों पर ठंडा मौसम, हरे-भरे नजारे और प्राकृतिक अनुभव लोगों को आकर्षित करते हैं. इसके अलावा कई लोग इस समय छोटी अंतरराष्ट्रीय यात्राएं भी करते हैं, ताकि कम समय में आरामदायक छुट्टी का आनंद लिया जा सके.

सर्दियों में यात्रा का सबसे बड़ा कारण क्या है?

जहां मानसून में लोग आराम और प्रकृति का आनंद लेने के लिए यात्रा करते हैं, वहीं सर्दियों में यात्रा का मुख्य कारण धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन होता है. अक्टूबर से जनवरी के बीच कई लोग तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं. इस दौरान मौसम ठंडा और सुहावना होता है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करना भी आसान हो जाता है.

सर्दियों में किन शहरों में बढ़ती है भीड़?

सर्दियों के मौसम में वाराणसी, हरिद्वार और आगरा जैसे शहरों में यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है. कई लोग धार्मिक स्थलों के दर्शन के साथ-साथ इन शहरों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को भी देखने जाते हैं. ट्रैवल इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का कहना है कि तीर्थ यात्रा और सांस्कृतिक पर्यटन मिलकर इस समय पर्यटन की मांग को बढ़ा देते हैं.

क्या गर्मियों की छुट्टियां अभी भी सबसे लोकप्रिय हैं?

हालांकि मानसून और सर्दियों में यात्रा का ट्रेंड बढ़ रहा है, फिर भी अप्रैल से जून के बीच की गर्मियों की छुट्टियां अभी भी पर्यटन का सबसे बड़ा सीजन बनी हुई हैं. इस दौरान लोग गर्मी से राहत पाने के लिए हिल स्टेशनों और ठंडी जगहों की ओर जाते हैं. कांगड़ा, ऋषिकेश और मैसूर जैसी जगहें गर्मियों में भी पर्यटकों की पसंदीदा बनी रहती हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भारत का पर्यटन एक ही सीजन पर निर्भर न रहकर साल भर अलग-अलग मौसमों में फैला हुआ दिखाई देगा.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Monsoontravel

Trending news

मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी और...जानलेवा हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी और...जानलेवा हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला
कृषि को आज़ाद करना: भारत के किसानों के लिए एक नया भविष्य
Agriculture
कृषि को आज़ाद करना: भारत के किसानों के लिए एक नया भविष्य
कन्फ्यूजन में ईरान हमला न कर दे, 'बत्ती ऑफ' करके हॉर्मुज से मुंबई आ गया तेल टैंकर
india iran news
कन्फ्यूजन में ईरान हमला न कर दे, 'बत्ती ऑफ' करके हॉर्मुज से मुंबई आ गया तेल टैंकर
चाहे मंत्री हो या फिर सांसद किसी को भी....सदन में लौटते ही बिरला ने किसे दी नसीहत?
Budget Session Second Phase
चाहे मंत्री हो या फिर सांसद किसी को भी....सदन में लौटते ही बिरला ने किसे दी नसीहत?
सावधान! इस साल बसंती बयार खा गई गर्मी, होली बीतते ही हीटवेव ने बजाई खतरे की घंटी
imd news
सावधान! इस साल बसंती बयार खा गई गर्मी, होली बीतते ही हीटवेव ने बजाई खतरे की घंटी
Budget Session Phase 2 Live: झूठे आरोप लगाने में हो गए हैं एक्सपर्ट...राहुल गांधी के बयानों के बाद बोले रामदास अठावले
Budget Session Live
Budget Session Phase 2 Live: झूठे आरोप लगाने में हो गए हैं एक्सपर्ट...राहुल गांधी के बयानों के बाद बोले रामदास अठावले
PM मोदी की कूटनीति ने दिखाया रंग, हॉर्मुज में भारतीय टैंकरों को ईरान जाने देगा
Iran US Israil War
PM मोदी की कूटनीति ने दिखाया रंग, हॉर्मुज में भारतीय टैंकरों को ईरान जाने देगा
चिता की आग शरीर जलाती है... बेटे को 'इच्छामृत्यु' देकर पिता से क्यों बोले SC के जज?
Harish Rana Euthanasia Case
चिता की आग शरीर जलाती है... बेटे को 'इच्छामृत्यु' देकर पिता से क्यों बोले SC के जज?
AIADMK के साथ चुनाव लड़ेगी TVK...? जनरल सेक्रेटरी ने अफवाहों पर लगाया विराम
Tamil Nadu Assembly elections
AIADMK के साथ चुनाव लड़ेगी TVK...? जनरल सेक्रेटरी ने अफवाहों पर लगाया विराम
कौन है कमल सिंह? जिसने फारूक अब्दुल्ला पर तान दी थी पिस्तौल, कहा- 'मैं उन्हें...'
Farooq Abdullah
कौन है कमल सिंह? जिसने फारूक अब्दुल्ला पर तान दी थी पिस्तौल, कहा- 'मैं उन्हें...'