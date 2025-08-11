बारिश में ये गांव बन जाते हैं धरती का स्वर्ग, खूबसूरती देख यहीं छोड़ आएंगे दिल

मानसून जब भी आता है वह अपने साथ खूबसूरती और चारों तरफ हरियाली को लेकर आता है. मानसून में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो बारिश का मौसम आते ही खूबसूरती में सराबोर हो जाती हैं. भारत में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो बारिश में स्वर्ग जैसी खूबसूरत हो जाती हैं. भारत में ऐसे ही कुछ गांव हैं जो बारिश या कहें तो मानसून के मौसम में बहुत ही साफ और खूबसूरत लगते हैं. बारिश के दिनों में इन गांवों की खूबसूरती अपने चरम पर होती है. यहां की हवाएं बहुत साफ होती हैं और जब हल्की हल्की बारिश पड़ती है और वादियां भी हरियाली से ढक जाती हैं तो यह जगह ऐसी लगती है जैसे किसी कैनवास पर रंग भर दिया गया हो. अगर आप मानसून के इस मौसम में सुकून भरी जगह की तलाश में हैं तो यह जगह आपके लिए बहुत ही शानदार हो सकती है. आज हम आपको उन गांवों के बारे में बताएंगे.

नागालैंड का खोनोंमा

खोनोंमा विलेज बहुत ही खूबसूरत है और यहां के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां के लोग जंगलों को नहीं काटते हैं और बायोडायवर्सिटी को बना कर रखते हैं. खोनोंमा विलेज शानदार गांव है और आपको बता दें कि ये गांव अपनी सुंदरता से ज्यादा इकोसिस्टम को बचाने के लिए जाना जाता है. बारिश के मौसम में यहां आप जाएंगे तो नागा संस्कृति से दो चार होंगे, शानदार टेलेस फार्मिंग देखने के मिलेगी और आपको यहां के ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा.

मावलिननोंग गांव, केरल

हम जब एशिया के सबसे खूबसूरत गांव की बात करते हैं तो मावलिननोंग गांव का सबसे पहले आता है. इस गांव में आपको हर घर के बाहर डस्टबिन जरूर मिल जाएगी, मानसून के मौसम में ये गांव बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, पहाड़ बादलों से ढक जाते हैं और नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होता है.

केरल का इडुक्की गांव

केरल मानसून के वक्त वैसे भी बहुत खूबसूरत हो जाता है और इडुक्की की वादियां भी बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाली हो जाती हैं. जब आप यहां बारिश के मौसम में जाएंगे तो झरनों से आ रही आवाजें आपके मन को बहुत सुकून पहुंचाती हैं. आप यहां की हरियाली, पहाड़ी इलाका, झरने, चाय-बागानों, इडुक्की डैम, और वागामोन को एक्सप्लोर कर सकते हैं.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.