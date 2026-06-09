/पहाड़ों पर धुंध और चारों तरफ हरियाली! मानसून में रोड ट्रिप के लिए जन्नत हैं भारत के ये रास्ते; ड्राइविंग का मिलेगा असली मजा

भारत में कुछ सड़कें ऐसी हैं जो बारिश के मौसम में किसी जन्नत से कम नहीं लगतीं. कहीं सड़कें बादलों के बीच से गुजरती हैं, तो कहीं रास्ते के दोनों ओर झरने बहते दिखाई देते हैं. कुछ जगहों पर समुद्र और पहाड़ एक साथ नजर आते हैं, तो कहीं चाय के बागानों के बीच से गुजरती सड़कें मन मोह लेती हैं. यही वजह है कि हर साल हजारों ट्रैवलर्स मानसून रोड ट्रिप का इंतजार करते हैं. अगर आप भी इस बारिश में कार या बाइक लेकर किसी यादगार सफर पर निकलना चाहते हैं, तो भारत के ये खूबसूरत रोड ट्रिप रूट आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होने चाहिए.