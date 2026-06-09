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पहाड़ों पर धुंध और चारों तरफ हरियाली! मानसून में रोड ट्रिप के लिए जन्नत हैं भारत के ये रास्ते; ड्राइविंग का मिलेगा असली मजा

Road Trip Places To Drive In Monsoon Weather: मानसून के दौरान रोड ट्रिप पर जाना जितना रोमांचक होता है, उतना ही सुकून देने वाला भी. भारत के पश्चिमी घाट से लेकर दक्षिण के पहाड़ों और पूर्वोत्तर की वादियों तक, कुछ ऐसे ड्राइविंग ट्रेल्स हैं जो बारिश के मौसम में फोटोग्राफी के शौकीनों और ड्राइवर्स के लिए किसी सपने जैसे बन जाते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 09, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:41 AM IST
पहाड़ों पर धुंध और चारों तरफ हरियाली! मानसून में रोड ट्रिप के लिए जन्नत हैं भारत के ये रास्ते; ड्राइविंग का मिलेगा असली मजा
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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