/पहाड़ों पर धुंध और चारों तरफ हरियाली! मानसून में रोड ट्रिप के लिए जन्नत हैं भारत के ये रास्ते; ड्राइविंग का मिलेगा असली मजा

Road Trip Places To Drive In Monsoon Weather: मानसून का मौसम सिर्फ बारिश का नहीं, बल्कि घूमने-फिरने के शौकीनों के लिए एक खास सीजन भी माना जाता है. जैसे ही आसमान में बादल छाने लगते हैं और सूखी पहाड़ियां हरी चादर ओढ़ लेती हैं, वैसे ही रोड ट्रिप का रोमांच कई गुना बढ़ जाता है. इस दौरान देश के कई हिस्सों में ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं, जो साल के बाकी महीनों में नजर नहीं आते हैं.
भारत में कुछ सड़कें ऐसी हैं जो बारिश के मौसम में किसी जन्नत से कम नहीं लगतीं. कहीं सड़कें बादलों के बीच से गुजरती हैं, तो कहीं रास्ते के दोनों ओर झरने बहते दिखाई देते हैं. कुछ जगहों पर समुद्र और पहाड़ एक साथ नजर आते हैं, तो कहीं चाय के बागानों के बीच से गुजरती सड़कें मन मोह लेती हैं. यही वजह है कि हर साल हजारों ट्रैवलर्स मानसून रोड ट्रिप का इंतजार करते हैं. अगर आप भी इस बारिश में कार या बाइक लेकर किसी यादगार सफर पर निकलना चाहते हैं, तो भारत के ये खूबसूरत रोड ट्रिप रूट आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होने चाहिए.
पूर्वोत्तर भारत का यह रूट मानसून में किसी सपनों की दुनिया जैसा दिखाई देता है. शिलॉन्ग से चेरापूंजी के बीच का रास्ता बादलों, पहाड़ियों और झरनों से भरा रहता है. कई बार ऐसा लगता है जैसे सड़क सीधे बादलों के बीच से गुजर रही हो. बारिश के मौसम में यहां हर तरफ हरियाली नजर आती है. रास्ते में कई व्यू पॉइंट्स हैं, जहां रुककर प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लिया जा सकता है. गुवाहाटी तक ट्रेन या फ्लाइट से पहुंचकर यहां आसानी से सफर शुरू किया जा सकता है.
सह्याद्री की वादियों से होकर गुजरने वाला यह रूट मानसून में बेहद खूबसूरत हो जाता है. यहां सड़क के दोनों तरफ हरे-भरे पहाड़ और बहते झरने नजर आते हैं. महाबलेश्वर पहुंचने से पहले कई ऐसे मोड़ आते हैं, जहां बादल सड़क तक उतर आते हैं. यहां बारिश और ठंडी हवा के बीच ड्राइविंग का अनुभव अलग ही होता है. मुंबई से करीब पांच से छह घंटे में इस जगह तक पहुंचा जा सकता है.
राजस्थान का नाम आते ही लोगों के दिमाग में रेगिस्तान का ख्याल आता है, लेकिन मानसून में माउंट आबू का नजारा बिल्कुल अलग दिखाई देता है. जयपुर से माउंट आबू तक का सफर धीरे-धीरे सूखे इलाकों से निकलकर हरियाली की दुनिया में पहुंचा देता है. बारिश के दिनों में यहां की पहाड़ियां और झीलें और भी खूबसूरत लगती हैं. नक्की लेक के आसपास का इलाका पर्यटकों को खास तौर पर आकर्षित करता है.
भारत की सबसे लोकप्रिय रोड ट्रिप्स में से एक मुंबई-गोवा रूट मानसून में और भी शानदार हो जाता है. यहां रास्ते में समुद्र, पहाड़, हरियाली और छोटे-छोटे गांव सफर को खास बना देते हैं. बारिश के दौरान यह पूरा इलाका ताजा और हरा-भरा नजर आता है. सड़क के दोनों तरफ नारियल और ताड़ के पेड़ इस सफर की खूबसूरती बढ़ा देते हैं. अगर आप लंबी ड्राइव पसंद करते हैं, तो यह रूट जरूर ट्राई करना चाहिए.
वीकेंड रोड ट्रिप की बात हो और लोणावला-खंडाला का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. मानसून के दौरान यहां की पहाड़ियां झरनों और धुंध से भर जाती हैं. भुशी डैम और आसपास के व्यू पॉइंट्स इस समय सबसे ज्यादा आकर्षक लगते हैं. पुणे से यह सफर सिर्फ दो घंटे के आसपास का है, इसलिए कम समय में घूमने के लिए यह बेहतरीन ऑप्शन है.
उत्तर भारत में मानसून रोड ट्रिप के लिए दिल्ली से मसूरी का रूट काफी पसंद किया जाता है. जैसे-जैसे आपकी गाड़ी पहाड़ों की तरफ बढ़ती है, मौसम ठंडा और नजारे खूबसूरत होते जाते हैं. बारिश के दौरान मसूरी की पहाड़ियां बादलों से घिर जाती हैं. रास्ते में कई जगह ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं, जो कैमरे में कैद करने लायक होते हैं.
दक्षिण भारत की सबसे खूबसूरत रोड ट्रिप्स में से एक बेंगलुरु से ऊटी का सफर मानसून में और भी शानदार लगता है. घुमावदार सड़कें, घने जंगल और ठंडी हवा पूरे रास्ते आपका साथ देती हैं. ऊटी पहुंचते-पहुंचते मौसम पूरी तरह बदल जाता है. चाय के बागान और बादलों से ढकी पहाड़ियां इस सफर को यादगार बना देती हैं.
अगर आप हरियाली और सुकून पसंद करते हैं, तो कोच्चि से मुन्नार का रूट आपके लिए परफेक्ट है. बारिश के मौसम में यहां के चाय बागान और पहाड़ बेहद खूबसूरत नजर आते हैं. मुन्नार की तरफ जाते हुए कई जगह धुंध सड़क को ढक लेती है. ठंडी हवा और शांत माहौल इस सफर को बेहद खास बना देते हैं.
मानसून में रोड ट्रिप का मजा जरूर लें, लेकिन कुछ जरूरी सावधानियां भी रखें. इसके लिए सबसे पहले अपनी गाड़ी की सर्विस करा लें और टायरों की जांच जरूर कर लें. इसके साथ ही पहाड़ी रास्तों पर धीरे और सावधानी से ड्राइव करें. मौसम का अपडेट देखते रहें और फिसलन वाले इलाकों में ज्यादा सतर्कता बरतें.