/रिमझिम बारिश और लंबी सड़क! दिल्ली के पास इन रूट्स पर प्लान करें मानसून रोड ट्रिप; हरियाली देख खुश हो जाएगा दिल

Monsoon Road Trips: बारिश का मौसम सिर्फ गर्मी से राहत ही नहीं देता, बल्कि घूमने फिरने का भी मजा दोगुना कर देता है. दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए मानसून के दौरान आसपास कई ऐसे रूट हैं जो सफर को यादगार बना देते हैं. हरे भरे पहाड़, झरने और ठंडी हवाएं मिलकर एक अलग ही अनुभव देते हैं. इस समय दिल्ली से कुछ घंटों की दूरी पर मौजूद जगहें खासतौर पर रोड ट्रिप लवर्स के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होतीं. अगर आप भी शहर की भागदौड़ से दूर कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, तो ये रूट आपके ट्रैवल प्लान में जरूर शामिल होने चाहिए.