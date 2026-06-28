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रिमझिम बारिश और लंबी सड़क! दिल्ली के पास इन रूट्स पर प्लान करें मानसून रोड ट्रिप; हरियाली देख खुश हो जाएगा दिल

Monsoon Road Trips: मानसून में दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए घूमने के कई शानदार ऑप्शन खुल जाते हैं. बारिश की बूंदें, हरियाली से भरे रास्ते और ठंडी हवाएं मिलकर रोड ट्रिप को खास बना देती हैं. अगर आप वीकेंड पर नेचर के बीच सुकून भरा सफर चाहते हैं, तो ये 5 रोड ट्रिप डेस्टिनेशन आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 28, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:24 AM IST
रिमझिम बारिश और लंबी सड़क! दिल्ली के पास इन रूट्स पर प्लान करें मानसून रोड ट्रिप; हरियाली देख खुश हो जाएगा दिल
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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