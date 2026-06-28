/रिमझिम बारिश और लंबी सड़क! दिल्ली के पास इन रूट्स पर प्लान करें मानसून रोड ट्रिप; हरियाली देख खुश हो जाएगा दिल

Monsoon Road Trips: बारिश का मौसम सिर्फ गर्मी से राहत ही नहीं देता, बल्कि घूमने फिरने का भी मजा दोगुना कर देता है. दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए मानसून के दौरान आसपास कई ऐसे रूट हैं जो सफर को यादगार बना देते हैं. हरे भरे पहाड़, झरने और ठंडी हवाएं मिलकर एक अलग ही अनुभव देते हैं. इस समय दिल्ली से कुछ घंटों की दूरी पर मौजूद जगहें खासतौर पर रोड ट्रिप लवर्स के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होतीं. अगर आप भी शहर की भागदौड़ से दूर कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, तो ये रूट आपके ट्रैवल प्लान में जरूर शामिल होने चाहिए.
मानसून के दौरान सड़कें धुली हुई, मौसम ठंडा और आसपास का माहौल बेहद ताजा हो जाता है. ऐसे में ड्राइविंग का मजा भी बढ़ जाता है. दिल्ली के आसपास कई ऐसे हाईवे और हिल रूट हैं, जहां सफर खुद एक एक्सपीरियंस बन जाता है. बारिश की हल्की फुहार और हरियाली से ढके रास्ते लोगों को शहर की थकान से दूर ले जाते हैं. यही वजह है कि मानसून को रोड ट्रिप का बेस्ट सीजन माना जाता है.
दिल्ली से करीब 240 किलोमीटर दूर ऋषिकेश मानसून में और भी खूबसूरत हो जाता है. हरियाली से भरे रास्ते और पहाड़ों की शुरुआत सफर को रोमांचक बना देती है. यहां पहुंचकर आप गंगा किनारे बैठकर शांत माहौल का आनंद ले सकते हैं. मानसून में नदी का बहाव और आसपास की हरियाली इसे और खास बना देती है.
करीब 280 किलोमीटर दूर लैंसडाउन उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो शांति और नेचर का मजा लेना चाहते हैं. मानसून में यहां की वादियां बादलों से ढकी रहती हैं और देवदार के जंगल बेहद खूबसूरत नजर आते हैं. यह जगह भीड़भाड़ से दूर सुकून चाहने वालों के लिए बेस्ट है.
अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो राजस्थान का नीमराना एक अच्छा ऑप्शन है. दिल्ली से सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जगह अरावली की पहाड़ियों के बीच है. बारिश के मौसम में नीमराना किला और आसपास का इलाका और भी आकर्षक लगता है. यह छोटी लेकिन यादगार रोड ट्रिप साबित हो सकती है.
हरियाणा के पंचकूला के पास स्थित मोरनी हिल्स दिल्ली से करीब 260 किलोमीटर दूर है. मानसून में यहां का नजारा बेहद शांत और खूबसूरत हो जाता है. झीलें, पहाड़ियां और हरियाली इसे एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन बनाते हैं.
दिल्ली से करीब 220 किलोमीटर दूर भरतपुर मानसून में हरियाली से भर जाता है. यह जगह खासकर नेचर और बर्ड वॉचिंग पसंद करने वालों के लिए जानी जाती है. बारिश के मौसम में यहां का वातावरण और भी शांत और सुंदर हो जाता है.
मानसून में सफर करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. अपनी गाड़ी की सर्विसिंग पहले ही करवा लें और टायर, ब्रेक और वाइपर जरूर चेक करें. इसके अलावा मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा शुरू करें और पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतें.