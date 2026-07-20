Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ट्रैवल
  • /मानसून में दक्षिण भारत की सैर बना देगी दिन! चाय के बागान, उफनते झरने और धुंध से ढके पहाड़; देखें टॉप लोकेशंस

मानसून में दक्षिण भारत की सैर बना देगी दिन! चाय के बागान, उफनते झरने और धुंध से ढके पहाड़; देखें टॉप लोकेशंस

बारिश का मौसम आते ही घूमने का मन अपने आप होने लगता है. अगर आप भी इस मानसून किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं, जहां हरियाली, झरने, बादलों से ढके पहाड़ और सुकून भरा माहौल एक साथ मिले, तो दक्षिण भारत आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है. यहां कई ऐसी जगहें हैं, जो बारिश में और भी खूबसूरत हो जाती हैं. सही प्लानिंग के साथ की गई यात्रा आपकी छुट्टियों को लंबे समय तक यादगार बना सकती है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 20, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:31 PM IST
मानसून में दक्षिण भारत की सैर बना देगी दिन! चाय के बागान, उफनते झरने और धुंध से ढके पहाड़; देखें टॉप लोकेशंस
Image Credit: AI Image

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कार में E20 के बाद घर की रसोई में LPG सिलेंडर की भी जगह लेगा इथेनॉल?
ethenol8 min ago
2
Lock Upp 210 min ago
3
amit shah13 min ago
4
lifestyle14 min ago
5
Tripura19 min ago