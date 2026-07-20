/मानसून में दक्षिण भारत की सैर बना देगी दिन! चाय के बागान, उफनते झरने और धुंध से ढके पहाड़; देखें टॉप लोकेशंस

बारिश की पहली फुहार के साथ ही दक्षिण भारत का नजारा पूरी तरह बदल जाता है. सूखी पहाड़ियां हरे रंग की चादर ओढ़ लेती हैं, झरनों का पानी कई गुना बढ़ जाता है और जंगलों में ताजगी लौट आती है. यही वजह है कि हर साल हजारों पर्यटक मानसून के दौरान यहां घूमने पहुंचते हैं.
अगर आप भीड़भाड़ से दूर नेचर के बीच कुछ दिन बिताना चाहते हैं, तो दक्षिण भारत की कई जगहें आपको शानदार अनुभव दे सकती हैं. यहां एडवेंचर, फैमिली ट्रिप, कपल वेकेशन और फोटोग्राफी, हर तरह के ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ मौजूद है.
तमिलनाडु का वालपराई मानसून में किसी फिल्म के सेट जैसा दिखाई देता है. समुद्र तल से करीब 3,500 फीट की ऊंचाई पर बसे इस हिल स्टेशन की पहचान इसके विशाल चाय बागानों, घने जंगलों और खूबसूरत झरनों से है. बारिश के दौरान यहां की सड़कें बादलों के बीच से गुजरती हुई नजर आती हैं. रास्ते में कई छोटे-बड़े झरने देखने को मिलते हैं, जो सफर को और भी खास बना देते हैं. अगर आपको शांत माहौल पसंद है, तो वालपराई बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है.
कर्नाटक का अगुम्बे देश के सबसे ज्यादा बारिश वाले इलाकों में गिना जाता है. इसे कई लोग दक्षिण भारत का 'चेरापूंजी' भी कहते हैं. मानसून में यहां के जंगल, घाटियां और झरने पूरी तरह जीवंत हो जाते हैं. सुबह-सुबह बादलों से ढकी पहाड़ियों का नजारा देखने लायक होता है. ट्रेकिंग और नेचर वॉक पसंद करने वालों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं मानी जाती.
केरल का वायनाड बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ट्रैवल डेस्टिनेशन में शामिल है. यहां घने जंगल, कॉफी और मसालों के बागान, पहाड़ और झरने एक साथ देखने को मिलते हैं. एडक्कल गुफाएं यहां का सबसे बड़ा आकर्षण हैं. इसके अलावा जीप सफारी, जंगल ट्रेक और कई व्यू प्वाइंट मानसून के दौरान और भी खूबसूरत दिखाई देते हैं. अगर आप नेचर और एडवेंचर दोनों का मजा लेना चाहते हैं, तो वायनाड अच्छा ऑप्शन है.
केरल का अथिरापल्ली वॉटरफॉल मानसून में अपनी पूरी ताकत के साथ बहता है. बारिश के दौरान इसका जलप्रवाह इतना बढ़ जाता है कि दूर से ही इसकी गूंज सुनाई देने लगती है. चारों तरफ फैली हरियाली और तेज बहता पानी इस जगह को फोटोग्राफी के लिए भी शानदार बनाते हैं. मानसून में यहां पहुंचने वाले पर्यटक लंबे समय तक इस नजारे को याद रखते हैं.
ऊटी वैसे तो पूरे साल घूमने के लिए मशहूर है, लेकिन मानसून में इसकी खूबसूरती अलग ही दिखाई देती है. ठंडी हवा, बादलों से घिरी पहाड़ियां, चाय के बागान और हल्की बारिश यहां का माहौल बेहद रोमांटिक बना देते हैं. कपल्स, फैमिली और दोस्तों के साथ घूमने वालों के लिए ऊटी हमेशा पसंदीदा जगहों में शामिल रहती है.
अगर आप बारिश के बीच कुछ अलग करना चाहते हैं, तो केरल का अल्लेप्पी जरूर जाएं. यहां की बैकवॉटर हाउसबोट यात्रा दुनिया भर में मशहूर है. बारिश के दौरान शांत पानी, नारियल के पेड़ों की कतारें और हरियाली से घिरा माहौल ऐसा अनुभव देता है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है.
आंध्र प्रदेश का लांबासिंगी अभी भी कम लोगों की नजर में आया है. यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है. बारिश के मौसम में यहां की पहाड़ियां बादलों से ढकी रहती हैं. शांत वातावरण और कम भीड़ की वजह से यह उन लोगों के लिए बेहतरीन जगह है, जो शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन बिताना चाहते हैं.
भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी में मानसून के दौरान समुद्र और बादलों का अनोखा संगम देखने को मिलता है. यहां का मौसम बारिश में काफी सुहावना हो जाता है. वहीं, अगर आप बीच वेकेशन पसंद करते हैं, तो लक्षद्वीप भी शानदार विकल्प हो सकता है. हालांकि, मानसून के दौरान समुद्री मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए यहां जाने से पहले मौसम और फेरी या फ्लाइट की जानकारी जरूर चेक कर लें.
बारिश के मौसम में घूमने का मजा तभी आता है, जब तैयारी पूरी हो. ट्रिप पर निकलते समय रेनकोट, वाटरप्रूफ जैकेट, मजबूत ग्रिप वाले जूते, एक्स्ट्रा कपड़े और जरूरी दवाइयां जरूर रखें. मोबाइल और कैमरे के लिए वाटरप्रूफ कवर साथ रखें. अगर पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं, तो मौसम का अपडेट पहले ही देख लें. भारी बारिश या लैंडस्लाइड की चेतावनी होने पर यात्रा टालना ही बेहतर रहेगा. होटल और ट्रांसपोर्ट की बुकिंग पहले से कर लेने पर परेशानी कम होती है.
दक्षिण भारत की खूबसूरती मानसून में अपने सबसे बेहतरीन रूप में दिखाई देती है. कहीं झरनों की गूंज सुनाई देती है, तो कहीं बादलों से ढकी पहाड़ियां मन मोह लेती हैं. अगर आप इस बारिश में यादगार छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो वालपराई, वायनाड, अगुम्बे, अथिरापल्ली, ऊटी, अल्लेप्पी, लांबासिंगी और कन्याकुमारी जैसी जगहें आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए. सही प्लानिंग के साथ की गई मानसून ट्रिप आपको नेचर के ऐसे रंग दिखाएगी, जिन्हें आप लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे.