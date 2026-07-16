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बारिश में घूमने का ट्रेंड क्यों हो रहा है सुपरहिट? मानसून ट्रैवल को पसंद कर रहे भारतीय, जानिए क्या है वजह

बारिश का मौसम अब सिर्फ घर में चाय-पकौड़े खाने का नहीं रह गया है. पिछले कुछ सालों में भारतीयों के बीच मानसून ट्रैवल का क्रेज तेजी से बढ़ा है. हरियाली, झरने, कम भीड़, सस्ते होटल और वीकेंड ट्रिप का ट्रेंड लोगों को बारिश में भी घूमने के लिए प्रेरित कर रहा है. यही वजह है कि अब बड़ी संख्या में लोग गर्मियों या सर्दियों का इंतजार करने के बजाय मानसून में ही बैग पैक कर निकल पड़ते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 16, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:16 PM IST
बारिश में घूमने का ट्रेंड क्यों हो रहा है सुपरहिट? मानसून ट्रैवल को पसंद कर रहे भारतीय, जानिए क्या है वजह
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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