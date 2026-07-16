/बारिश में घूमने का ट्रेंड क्यों हो रहा है सुपरहिट? मानसून ट्रैवल को पसंद कर रहे भारतीय, जानिए क्या है वजह

कुछ साल पहले तक मानसून को घूमने के लिए सबसे खराब मौसम माना जाता था. लोग सोचते थे कि बारिश में रास्ते खराब होंगे, ट्रैवल मुश्किल होगा और घूमने का मजा नहीं आएगा. लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है. आज के भारतीय युवा, खासकर Gen-Z, धूप और सर्दियों की लंबी छुट्टियों का इंतजार करने के बजाय रिमझिम फुहारों के बीच नेचर की गोद में समय बिताना ज्यादा पसंद कर रहे हैं.
आज बड़ी संख्या में लोग खास तौर पर मानसून ट्रिप प्लान कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर बारिश में पहाड़ों, झरनों, जंगलों और झीलों की खूबसूरत तस्वीरें देखकर लोग खुद भी ऐसे एक्सपीरियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं. यही वजह है कि बारिश का सीजन अब ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए भी काफी अहम बनता जा रहा है.
मानसून की सबसे बड़ी खासियत नेचर का बदला हुआ रूप है. बारिश के बाद सूखे पहाड़ हरे हो जाते हैं, झरने फिर से बहने लगते हैं और जंगलों की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है. उत्तराखंड के मसूरी, ऋषिकेश, लैंसडाउन, हिमाचल के कई इलाके, राजस्थान का उदयपुर, उत्तर प्रदेश का वृंदावन और महाराष्ट्र के कई हिल स्टेशन बारिश में बिल्कुल अलग नजर आते हैं. सुबह की ठंडी हवा, बादलों से ढकी घाटियां और मिट्टी की खुशबू लोगों को शहरों की भागदौड़ से दूर सुकून देती है.
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास लंबी छुट्टियां लेना आसान नहीं है. ऐसे में दो या तीन दिन की छोटी ट्रिप सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है. Gen-Z, युवा प्रोफेशनल, कपल और परिवार अब शनिवार-रविवार की छुट्टी का इस्तेमाल छोटी ट्रिप के लिए कर रहे हैं. बेहतर हाईवे, एक्सप्रेसवे और आसान ट्रांसपोर्ट की वजह से अब कम समय में भी अच्छी जगहों तक पहुंचना आसान हो गया है. यही कारण है कि मानसून के दौरान वीकेंड डेस्टिनेशन की मांग लगातार बढ़ रही है.
हालांकि, मानसून को कई जगह ट्रैवल के लिए ऑफ-सीजन का समय माना जाता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यात्रियों को मिलता है. इस दौरान होटल, रिसॉर्ट और होमस्टे खास डिस्काउंट देते हैं. कई जगहों पर वही कमरे, जो पीक सीजन में महंगे मिलते हैं, मानसून में काफी कम कीमत पर बुक हो जाते हैं. इससे कम बजट वाले लोग भी अच्छी जगहों पर छुट्टियां मना पाते हैं. यही वजह है कि कई परिवार अब बारिश के मौसम में घूमना ज्यादा पसंद कर रहे हैं.
गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों में ज्यादातर टूरिस्ट स्पॉट पर काफी भीड़ रहती है. इससे घूमने का मजा कई बार कम हो जाता है. मानसून में अपेक्षाकृत कम भीड़ होने की वजह से लोग आराम से जगहों का आनंद ले पाते हैं. फोटो खींचने से लेकर लोकल मार्केट घूमने तक हर चीज ज्यादा आरामदायक हो जाती है. जो लोग शांति पसंद करते हैं, उनके लिए मानसून सबसे अच्छा सीजन माना जा रहा है.
आजकल लोग सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि तनाव कम करने के लिए भी ट्रैवल कर रहे हैं. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नेचर के बीच कुछ समय बिताने से मानसिक तनाव कम होता है. बारिश की आवाज, ताजी हवा, हरियाली और शांत माहौल लोगों को रिलैक्स महसूस कराता है. लगातार स्क्रीन देखने और ऑफिस के दबाव से दूर रहना भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है. इसी वजह से वेलनेस ट्रैवल और नेचर ट्रिप की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है.
इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर वायरल होने वाले ट्रैवल वीडियो भी इस बदलाव की बड़ी वजह हैं. कोहरे से ढकी पहाड़ियां, झरनों के बीच बने कैफे, बारिश में भीगी सड़कें और खूबसूरत व्यू लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं. ट्रैवल ब्लॉगर लगातार नई जगहों की जानकारी शेयर करते हैं, जिससे लोगों को नए डेस्टिनेशन खोजने में आसानी होती है. अब कई लोग सोशल मीडिया पर देखी गई जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर रहे हैं.
बदलते ट्रेंड को देखते हुए होटल और रिसॉर्ट भी अपनी सर्विसेज में बदलाव कर रहे हैं. आज कई होटल मानसून स्पेशल पैकेज, लोकल एक्सपीरियंस, नेचर वॉक, रेन कैफे और एडवेंचर एक्टिविटी जैसी सुविधाएं दे रहे हैं. खास तौर पर बुटीक होटल और छोटे होमस्टे यात्रियों को पर्सनल एक्सपीरियंस देने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. यही वजह है कि लोगों को सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि यादगार छुट्टियों का अनुभव भी मिल रहा है.
बारिश में घूमना जितना खूबसूरत होता है, उतनी ही सावधानी भी जरूरी होती है. ट्रिप पर निकलने से पहले मौसम का अपडेट जरूर देखें. वाटरप्रूफ जैकेट, एक्स्ट्रा कपड़े, जरूरी दवाइयां और अच्छी ग्रिप वाले जूते साथ रखें. लैंडस्लाइड वाले इलाकों या तेज बहाव वाले झरनों के पास जाने से बचें. अगर पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं, तो लोकल प्रशासन की एडवाइजरी का पालन जरूर करें.
कुछ साल पहले तक लोग मानसून खत्म होने का इंतजार करते थे, लेकिन अब यही मौसम छुट्टियां मनाने का नया बहाना बन गया है. हरियाली, कम भीड़, सस्ता बजट और नेचर के करीब बिताया गया समय लोगों को बार-बार बारिश में घूमने के लिए प्रेरित कर रहा है. अगर सही तैयारी और सावधानी के साथ ट्रिप प्लान की जाए, तो मानसून ट्रैवल यादगार अनुभव बन सकता है. यही वजह है कि भारत में बारिश का मौसम अब सिर्फ खेती का नहीं, बल्कि ट्रैवल का भी पसंदीदा सीजन बनता जा रहा है.