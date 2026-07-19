/बारिश में जिम कॉर्बेट घूमने का बना रहे हैं प्लान? तो पहले जान लें ये जरूरी बातें, नहीं तो पछताएंगे

बारिश का मौसम आते ही उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाता है. हरियाली से ढके जंगल, बादलों में छिपे पहाड़, बहती नदियां और ठंडी हवाएं इस जगह की खूबसूरती कई गुना बढ़ा देती हैं. लेकिन मानसून में यहां घूमने का मजा तभी है, जब आप पूरी तैयारी के साथ जाएं. मौसम की अनदेखी, गलत सफारी बुकिंग या जंगल के नियमों को हल्के में लेना आपकी पूरी ट्रिप खराब कर सकता है. अगर आप भी इस सीजन में जिम कॉर्बेट जाने की सोच रहे हैं, तो पहले इन जरूरी बातों को जरूर जान लें.
जिम कॉर्बेट जाने वाले कई लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि बिना जानकारी के सफारी बुक कर लेते हैं. मानसून के दौरान सुरक्षा कारणों से पार्क के कई कोर जोन अस्थायी रूप से बंद कर दिए जाते हैं. ऐसे में अगर आपने बिना जानकारी के बुकिंग कर ली, तो आपकी योजना बिगड़ सकती है. यात्रा से पहले यह जरूर पता करें कि कौन-कौन से सफारी जोन खुले हैं और किन क्षेत्रों में एंट्री की अनुमति है. ऑनलाइन बुकिंग पहले से कर लेने पर पसंद का स्लॉट मिलने की संभावना भी ज्यादा रहती है.
उत्तराखंड में मानसून के दौरान कई इलाकों में लैंडस्लाइड और सड़क बंद होने जैसी समस्याएं सामने आती रहती हैं. ऐसे में सिर्फ होटल बुक कर लेना काफी नहीं होता. घर से निकलने से पहले मौसम विभाग की ताजा जानकारी जरूर देखें. अगर लगातार भारी बारिश की चेतावनी हो, तो ट्रिप को कुछ दिन आगे बढ़ाना ही बेहतर रहेगा. बारिश के कारण कई बार रास्ते घंटों तक बंद रहते हैं और यात्रा काफी मुश्किल हो सकती है.
कई लोग सोचते हैं कि बारिश में सिर्फ छाता ले जाना काफी है, लेकिन जंगल की यात्रा में ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप सफारी या आसपास की जगहों पर घूमने वाले हैं, तो आपके बैग में कुछ जरूरी सामान जरूर होना चाहिए. रेनकोट, वाटरप्रूफ जैकेट, अतिरिक्त कपड़े, मजबूत ग्रिप वाले जूते, टॉर्च, पावर बैंक, मच्छर भगाने वाली क्रीम और मोबाइल के लिए वाटरप्रूफ कवर साथ रखें. बारिश के दौरान कपड़े भीगने या मोबाइल खराब होने जैसी छोटी परेशानियां पूरी ट्रिप का मजा खराब कर सकती हैं.
जिम कॉर्बेट सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि वन्यजीवों का प्राकृतिक घर है. इसलिए यहां कुछ नियमों का पालन करना हर पर्यटक की जिम्मेदारी है. सफारी के दौरान गाड़ी से उतरना, तेज आवाज करना, जानवरों के बहुत करीब जाने की कोशिश करना या उन्हें खाना खिलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. कई लोग अच्छी फोटो या वीडियो लेने के चक्कर में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं. ऐसा करना न सिर्फ खतरनाक है, बल्कि वन विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है. हमेशा गाइड और सफारी ड्राइवर के निर्देशों का पालन करें.
ज्यादातर लोग जिम कॉर्बेट सिर्फ बाघ देखने की उम्मीद से पहुंचते हैं. लेकिन मानसून में जंगल की हरियाली काफी घनी हो जाती है, जिससे वन्यजीवों को देख पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. अगर इस सोच के साथ जाएंगे कि हर हाल में टाइगर दिखना ही चाहिए, तो शायद निराशा हाथ लगे. असल में जिम कॉर्बेट सिर्फ बाघों के लिए ही मशहूर नहीं है. यहां हाथी, हिरण, सांभर, मगरमच्छ, कई दुर्लभ पक्षी और खूबसूरत प्राकृतिक नजारे भी देखने लायक होते हैं. इसलिए पूरी यात्रा का आनंद लें, सिर्फ एक जानवर पर फोकस न करें.
मानसून में कई रिसॉर्ट और होटल अपनी सेवाओं में बदलाव करते हैं. कुछ जगहों पर मरम्मत का काम भी चलता रहता है. ऐसे में होटल बुक करने से पहले वहां की मौजूदा स्थिति और सुविधाओं की जानकारी जरूर लें. साथ ही जिस रास्ते से आप जिम कॉर्बेट पहुंचने वाले हैं, उसकी सड़क की स्थिति भी जांच लें. इससे आपको रास्ते में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
जिम कॉर्बेट की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका प्राकृतिक वातावरण है. अगर हर पर्यटक यहां साफ-सफाई का ध्यान रखे, तो आने वाले सालों तक इसकी खूबसूरती बरकरार रह सकती है. जंगल में प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट या दूसरा कचरा बिल्कुल न फैलाएं. जितना सामान लेकर जाएं, वापस भी अपने साथ लेकर लौटें.
अगर आप अपनी कार से जिम कॉर्बेट जा रहे हैं, तो बारिश के दौरान ड्राइविंग करते समय खास सतर्क रहें. फिसलन भरी सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने की गलती बिल्कुल न करें. ब्रेक, टायर और वाइपर की जांच यात्रा शुरू करने से पहले जरूर कर लें. रात में अनजान रास्तों पर ड्राइव करने से भी बचें.
जिम कॉर्बेट का मानसून सीजन रोमांच और प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर होता है. यहां की हरियाली, बारिश की फुहारें, जंगल की ताजगी और शांत माहौल शहर की भागदौड़ से दूर एक अलग ही अनुभव देते हैं. लेकिन इस खूबसूरत सफर का पूरा आनंद तभी मिलेगा, जब आप मौसम, सफारी, सुरक्षा और जरूरी तैयारी का ध्यान रखेंगे. अगर इन छोटी-छोटी बातों का ख्याल रख लिया जाए, तो मानसून में जिम कॉर्बेट की यात्रा आपकी सबसे यादगार ट्रिप बन सकती है.