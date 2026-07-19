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बारिश में जिम कॉर्बेट घूमने का बना रहे हैं प्लान? तो पहले जान लें ये जरूरी बातें, नहीं तो पछताएंगे

बारिश के दिनों में जिम कॉर्बेट का नजारा बिल्कुल बदल जाता है. सूखे जंगल हरे रंग की चादर ओढ़ लेते हैं. छोटी-छोटी पहाड़ियां बादलों से घिर जाती हैं और नदियों का बहाव भी तेज हो जाता है. यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में लोग मानसून के दौरान भी यहां घूमने पहुंचते हैं. हालांकि, इस मौसम में थोड़ी-सी लापरवाही आपका पूरा ट्रिप खराब कर सकती है. जिम कॉर्बेट जाने से पहले इन जरूरी बातों का ध्यान दें.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 19, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:18 PM IST
बारिश में जिम कॉर्बेट घूमने का बना रहे हैं प्लान? तो पहले जान लें ये जरूरी बातें, नहीं तो पछताएंगे
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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