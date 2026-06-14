Monsoon Waterfalls India: मानसून आते ही भारत का नेचर पूरी तरह बदल जाता है. सूखे पहाड़ हरे-भरे हो जाते हैं, नदियां उफान पर आ जाती हैं और झरने अपनी पूरी ताकत और अपनी अलग सुंदरता के साथ बहने लगते हैं. ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं होते, बल्कि एक ऐसा नजारा होते हैं जिसे देखकर हर कोई बस देखते रह जाता है. कुछ झरने अपनी ऊंचाई के लिए फेमस हैं, तो कुछ अपनी चौड़ाई और तेज धार के लिए. बारिश के मौसम में इनकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है और यही वजह है कि हर साल हजारों टूरिस्ट इन जगहों की तरफ खिंचे चले आते हैं.
मानसून में दूधसागर वॉटरफॉल अपने नाम को पूरी तरह सही साबित करता है. दूर से देखने पर यह बिल्कुल दूध की नदी जैसा लगता है. लगभग 300 मीटर की ऊंचाई से गिरता पानी चार लेयर में टूटकर नीचे आता है. घने जंगलों के बीच इसकी गूंज और धुंध इसे और भी शानदार बना देती है.
यह भारत का सबसे ऊंचा प्लंज वॉटरफॉल है, जो करीब 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है. चेरापूंजी के पास स्थित यह झरना मानसून में बादलों के बीच कभी दिखाई देता है तो कभी गायब हो जाता है. यहां का दृश्य किसी ड्रीम सीन से कम नहीं लगता.
इसे 'भारत का नियाग्रा' भी कहा जाता है. चौड़ा और ताकतवर यह झरना मानसून में और भी भयंकर रूप ले लेता है. पश्चिमी घाट के घने जंगलों में स्थित यह जगह एडवेंचर और नेचर लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है.
चार धाराओं राजा, रॉकेट, रानी और रोअरर में गिरने वाला यह झरना मानसून में एक विशाल सफेद दीवार जैसा दिखता है. करीब 830 फीट की ऊंचाई से गिरता पानी इसे भारत के सबसे ऊंचे झरनों में शामिल करता है.
इंद्रावती नदी पर बना यह झरना मानसून में अपनी चौड़ाई के कारण और भी भव्य दिखता है. बारिश के समय यहां का पानी और जंगल मिलकर एक अलग ही नजारा बनाते हैं. लाल मिट्टी के साथ मिलकर इसका पानी और भी आकर्षक दिखता है.
सातारा के पास स्थित यह झरना छोटे-छोटे कई फॉल्स का समूह है. मानसून में यहां हरियाली और धुंध मिलकर इसे बेहद खूबसूरत बना देते हैं. यहां का शांत वातावरण और हरियाली इसे पिकनिक और फोटोग्राफी के लिए खास बनाती है. बारिश के समय यहां धुंध और बादलों का मेल इसे और रहस्यमय बना देता है.
नर्मदा नदी पर बना यह झरना संगमरमर की चट्टानों के बीच से गिरता है. पानी इतनी तेज गति से गिरता है कि वहां धुएं जैसा माहौल बन जाता है, इसी वजह से इसका नाम धुआंधार पड़ा. मानसून में इसका दृश्य और भी दमदार हो जाता है.
यह एक छोटा लेकिन बेहद शांत और सुंदर झरना है. देवदार के जंगलों के बीच स्थित यह जगह मानसून में किसी पेंटिंग जैसी लगती है. यहां का शांत माहौल लोगों को बहुत सुकून देता है.
मुंबई के पास स्थित यह झरना एडवेंचर लवर्स के लिए फेमस है. मानसून में यहां ट्रेकिंग, पानी में नहाना और स्लाइडिंग जैसी एक्टिविटी होती हैं. वीकेंड पर यहां काफी भीड़ रहती है.
इसे नोहसंगिथियांग फॉल्स भी कहा जाता है. यह सात अलग-अलग धाराओं में गिरता है. मानसून में बादलों के बीच यह झरना एक सफेद पर्दे जैसा दिखता है, जिसकी खूबसूरती हर किसी को पागल बना देती है.
मानसून में बारिश का पानी इन झरनों को नई जान दे देता है. जंगल हरे-भरे हो जाते हैं, हवा ठंडी हो जाती है और हर जगह धुंध और बादलों का जादू दिखता है. यही वजह है कि ये झरने सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक यादगार अनुभव बन जाते हैं. भारत के ये 10 झरने मानसून में नेचर का सबसे खूबसूरत रूप दिखाते हैं. कहीं तेज धार, कहीं ऊंचाई और कहीं चौड़ाई हर झरना अपनी एक अलग कहानी कहता है. अगर आप बारिश के मौसम में ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, तो ये जगहें आपकी यात्रा को सच में यादगार बना सकती हैं.