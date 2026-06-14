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बादलों से गिरता पानी और चारों तरफ फैली हरियाली! मानसून में जन्नत बन जाते हैं भारत के ये शानदार झरने, आज ही बना लें ट्रिप का प्लान

Monsoon Waterfalls India: मानसून के मौसम में भारत के झरने अपनी पूरी खूबसूरती में लौट आते हैं. तेज बारिश, घने जंगल और बहता पानी मिलकर इन्हें किसी जादुई दुनिया जैसा बना देते हैं. यहां जानिए भारत के 10 ऐसे मशहूर वॉटरफॉल्स, जो मानसून में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 14, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:30 AM IST
बादलों से गिरता पानी और चारों तरफ फैली हरियाली! मानसून में जन्नत बन जाते हैं भारत के ये शानदार झरने, आज ही बना लें ट्रिप का प्लान
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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