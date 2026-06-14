Monsoon Waterfalls India: मानसून आते ही भारत का नेचर पूरी तरह बदल जाता है. सूखे पहाड़ हरे-भरे हो जाते हैं, नदियां उफान पर आ जाती हैं और झरने अपनी पूरी ताकत और अपनी अलग सुंदरता के साथ बहने लगते हैं. ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं होते, बल्कि एक ऐसा नजारा होते हैं जिसे देखकर हर कोई बस देखते रह जाता है. कुछ झरने अपनी ऊंचाई के लिए फेमस हैं, तो कुछ अपनी चौड़ाई और तेज धार के लिए. बारिश के मौसम में इनकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है और यही वजह है कि हर साल हजारों टूरिस्ट इन जगहों की तरफ खिंचे चले आते हैं.