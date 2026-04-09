Advertisement
trendingNow13172085
Hindi Newsट्रैवलहैदराबाद से सिर्फ 100 KM दूर है ये 5 खूबसूरत जगहें, वीकेंड ट्रिप के लिए आज ही करें बैग पैक

हैदराबाद से सिर्फ 100 KM दूर है ये 5 खूबसूरत जगहें, वीकेंड ट्रिप के लिए आज ही करें बैग पैक

Five best tourist places Hyderabad: हैदराबाद के पास 100 किमी के अंदर यदगिरिगुट्टा, अनंतगिरि पहाड़ियां, रचाकोंडा, गोलकोंडा और मेडक जैसी शानदार जगहें हैं. यहां प्रकृति, इतिहास और आस्था का बेहतरीन संगम मिलता है.  2 दिन की वीकेंड ट्रिप के लिए परफेक्ट हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 09, 2026, 12:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Photo
AI Photo

अगर आप हैदराबाद की भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. शहर से सिर्फ 100 किलोमीटर के अंदर ऐसी खूबसूरत जगहें मौजूद हैं, जहां आप 2 दिन में घूमकर पूरी तरह तरोताजा हो सकते हैं. प्रकृति, इतिहास और धार्मिक आस्था का शानदार मेल इन जगहों को खास बनाता है. खास बात यह है कि यहां पहुंचने में ज्यादा समय और पैसा भी नहीं लगता. वीकेंड पर बैग पैक करें और इन शानदार डेस्टिनेशन्स का मजा लें, जो आपको जन्नत जैसा अहसास देंगे.

क्या है हैदराबाद की खासियत?

हैदराबाद, जिसे ‘मोतियों का शहर’ कहा जाता है, अपनी संस्कृति, खान-पान और ऐतिहासिक विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर है. कभी यह शहर हीरों और रत्नों के व्यापार का बड़ा केंद्र रहा है. यहां की हैदराबादी तहज़ीब हिंदू और इस्लामी परंपराओं का खूबसूरत संगम है. मेहमाननवाजी यहां के लोगों की पहचान है. यही वजह है कि यहां आने वाले पर्यटक सिर्फ शहर ही नहीं, बल्कि इसके आसपास की खूबसूरत जगहों को भी एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, जो कम दूरी में शानदार अनुभव देती हैं.

क्यों जाएं यदगिरिगुट्टा?

हैदराबाद से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित यदगिरिगुट्टा एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है. यह मंदिर भगवान नरसिम्हा को समर्पित है और एक खूबसूरत पहाड़ी पर स्थित है. यहां हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. माना जाता है कि इस मंदिर में रोगों से मुक्ति की शक्ति है, इसलिए दूर-दूर से लोग यहां आते हैं. सुहावना मौसम और आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य इसे और आकर्षक बनाता है. नवंबर से फरवरी के बीच यहां घूमना सबसे अच्छा माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या खास है अनंतगिरि पहाड़ियां?

हैदराबाद से लगभग 75-80 किलोमीटर दूर अनंतगिरि पहाड़ियां प्रकृति प्रेमियों के लिए जन्नत हैं. घने जंगल, शांत वातावरण और खूबसूरत झीलें इस जगह को खास बनाती हैं. यह मूसी नदी का उद्गम स्थल भी है. यहां अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर और नागसमुद्रम झील प्रमुख आकर्षण हैं. ट्रेकिंग और एडवेंचर के शौकीनों के लिए भी यह जगह परफेक्ट है. नवंबर से मार्च के बीच यहां का मौसम सबसे ज्यादा सुहावना रहता है.

क्या रचाकोंडा किला देगा एडवेंचर?

रचाकोंडा किला, जो हैदराबाद से करीब 61 किलोमीटर दूर है, इतिहास और रोमांच का शानदार मेल है. 1360 में बना यह किला हरियाली से घिरा हुआ है और ट्रेकिंग के लिए मशहूर है. यहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद खूबसूरत है और ऊपर से दिखने वाला नजारा मन मोह लेता है. यह जगह खासकर युवाओं और एडवेंचर पसंद लोगों के लिए बेस्ट है. जून से फरवरी तक यहां घूमना अच्छा माना जाता है.

क्या बनाएं गोलकोंडा और मेडक का प्लान?

गोलकोंडा किला शहर से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है, इतिहास का अनमोल खजाना है. वहीं मेडक किला करीब 95 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है और अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए जाना जाता है. दोनों ही जगहें इतिहास प्रेमियों के लिए शानदार हैं. गोलकोंडा में शाही कक्ष और मकबरे देखने लायक हैं, जबकि मेडक में हिंदू-इस्लामी शैली का मिश्रण दिखता है. इन जगहों को आप अपने 2 दिन के ट्रिप प्लान में आसानी से शामिल कर सकते हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

Five best tourist places of HyderabadHyderabad tourist spotsplaces to near Hyderabad

Trending news

बदलाव की आंधी TMC सरकार को हटाएगी... हल्दिया रैली में PM मोदी ने ममता पर साधा निशाना
West Bengal Election 2026
बदलाव की आंधी TMC सरकार को हटाएगी... हल्दिया रैली में PM मोदी ने ममता पर साधा निशाना
पंजाब में MMSY के तहत हुआ चार महीने की बच्ची का इलाज, जन-जन तक पहुंच रही मान सरकार
Punjab news
पंजाब में MMSY के तहत हुआ चार महीने की बच्ची का इलाज, जन-जन तक पहुंच रही मान सरकार
2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटा भारत
india
2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटा भारत
सांसद बनने दिल्ली चले नीतीश कुमार, बिना इस्तीफा दिए बनेंगे आज के 'गिरिधर गमांग'
cm nitish kumar news
सांसद बनने दिल्ली चले नीतीश कुमार, बिना इस्तीफा दिए बनेंगे आज के 'गिरिधर गमांग'
Kerala: ट्रेकिंग पर निकली 14 साल की लड़की हुई लापता, 2 दिन से चल रहा सर्च ऑपरेशन
Kerala
Kerala: ट्रेकिंग पर निकली 14 साल की लड़की हुई लापता, 2 दिन से चल रहा सर्च ऑपरेशन
मुझे भी तजुर्बा है...मीटिंग में सुनकर सब रह गए सन्‍न, कौन हैं IAS अनुराग यादव?
West Bengal Election 2026
मुझे भी तजुर्बा है...मीटिंग में सुनकर सब रह गए सन्‍न, कौन हैं IAS अनुराग यादव?
Maharashtra: रत्नागिरी में काजू की फसल चौपट, किसानों ने की सर्वे और मुआवजे की मांग
Maharashtra
Maharashtra: रत्नागिरी में काजू की फसल चौपट, किसानों ने की सर्वे और मुआवजे की मांग
यौन शोषण, धर्म परिवर्तन और...नासिक में नौकरी करने वाली लड़कियों पर अत्याचार
Maharashtra news
यौन शोषण, धर्म परिवर्तन और...नासिक में नौकरी करने वाली लड़कियों पर अत्याचार
'खेड़ा को पेड़ा, इतना पे..गा' क्या यह सही है? भाजपा अध्यक्ष बोले, मर्यादा जरूरी है
Assam assembly election 2026
'खेड़ा को पेड़ा, इतना पे..गा' क्या यह सही है? भाजपा अध्यक्ष बोले, मर्यादा जरूरी है
SIR के बावजूद वोटर लिस्‍ट में लिखा- जुबीन गर्ग अमर रहें, असम का प्रेम 'जिंदा' है
Assam assembly election 2026
SIR के बावजूद वोटर लिस्‍ट में लिखा- जुबीन गर्ग अमर रहें, असम का प्रेम 'जिंदा' है