हैदराबाद से सिर्फ 100 KM दूर है ये 5 खूबसूरत जगहें, वीकेंड ट्रिप के लिए आज ही करें बैग पैक

अगर आप हैदराबाद की भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. शहर से सिर्फ 100 किलोमीटर के अंदर ऐसी खूबसूरत जगहें मौजूद हैं, जहां आप 2 दिन में घूमकर पूरी तरह तरोताजा हो सकते हैं. प्रकृति, इतिहास और धार्मिक आस्था का शानदार मेल इन जगहों को खास बनाता है. खास बात यह है कि यहां पहुंचने में ज्यादा समय और पैसा भी नहीं लगता. वीकेंड पर बैग पैक करें और इन शानदार डेस्टिनेशन्स का मजा लें, जो आपको जन्नत जैसा अहसास देंगे.

क्या है हैदराबाद की खासियत?

हैदराबाद, जिसे ‘मोतियों का शहर’ कहा जाता है, अपनी संस्कृति, खान-पान और ऐतिहासिक विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर है. कभी यह शहर हीरों और रत्नों के व्यापार का बड़ा केंद्र रहा है. यहां की हैदराबादी तहज़ीब हिंदू और इस्लामी परंपराओं का खूबसूरत संगम है. मेहमाननवाजी यहां के लोगों की पहचान है. यही वजह है कि यहां आने वाले पर्यटक सिर्फ शहर ही नहीं, बल्कि इसके आसपास की खूबसूरत जगहों को भी एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, जो कम दूरी में शानदार अनुभव देती हैं.

क्यों जाएं यदगिरिगुट्टा?

हैदराबाद से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित यदगिरिगुट्टा एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है. यह मंदिर भगवान नरसिम्हा को समर्पित है और एक खूबसूरत पहाड़ी पर स्थित है. यहां हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. माना जाता है कि इस मंदिर में रोगों से मुक्ति की शक्ति है, इसलिए दूर-दूर से लोग यहां आते हैं. सुहावना मौसम और आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य इसे और आकर्षक बनाता है. नवंबर से फरवरी के बीच यहां घूमना सबसे अच्छा माना जाता है.

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क्या खास है अनंतगिरि पहाड़ियां?

हैदराबाद से लगभग 75-80 किलोमीटर दूर अनंतगिरि पहाड़ियां प्रकृति प्रेमियों के लिए जन्नत हैं. घने जंगल, शांत वातावरण और खूबसूरत झीलें इस जगह को खास बनाती हैं. यह मूसी नदी का उद्गम स्थल भी है. यहां अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर और नागसमुद्रम झील प्रमुख आकर्षण हैं. ट्रेकिंग और एडवेंचर के शौकीनों के लिए भी यह जगह परफेक्ट है. नवंबर से मार्च के बीच यहां का मौसम सबसे ज्यादा सुहावना रहता है.

क्या रचाकोंडा किला देगा एडवेंचर?

रचाकोंडा किला, जो हैदराबाद से करीब 61 किलोमीटर दूर है, इतिहास और रोमांच का शानदार मेल है. 1360 में बना यह किला हरियाली से घिरा हुआ है और ट्रेकिंग के लिए मशहूर है. यहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद खूबसूरत है और ऊपर से दिखने वाला नजारा मन मोह लेता है. यह जगह खासकर युवाओं और एडवेंचर पसंद लोगों के लिए बेस्ट है. जून से फरवरी तक यहां घूमना अच्छा माना जाता है.

क्या बनाएं गोलकोंडा और मेडक का प्लान?

गोलकोंडा किला शहर से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है, इतिहास का अनमोल खजाना है. वहीं मेडक किला करीब 95 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है और अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए जाना जाता है. दोनों ही जगहें इतिहास प्रेमियों के लिए शानदार हैं. गोलकोंडा में शाही कक्ष और मकबरे देखने लायक हैं, जबकि मेडक में हिंदू-इस्लामी शैली का मिश्रण दिखता है. इन जगहों को आप अपने 2 दिन के ट्रिप प्लान में आसानी से शामिल कर सकते हैं.