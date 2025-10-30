Advertisement
कॉफी के बागानों और चट्टानी रास्तों के बीच छिपे हैं ये 5 वॉटरफॉल्स, इनकी खूबसूरती देखकर आप भीड़-भाड़ वाली जगहें भूल जाएंगे!

India Hidden Waterfalls: भारत में घूमने के लिए तो वैसे एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगहें मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको झरने देखने को शौक है तो हम आपको 5 ऐसे सीक्रेट वॉटरफॉल्स के बारे में बताएंगे, जिनकी खूबसूरती आपको खूब अट्रैक्ट करेगी. यहां घूमना टूरिस्ट्स के लिए काफी शानदार एक्सपीरिएंस रहेगा. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 30, 2025, 12:55 AM IST
Best 5 Secret Waterfalls: भारत में कई ऐसे बेहद सुंदर झरने (waterfalls) हैं जो अभी भी लोगों की भीड़ से दूर हैं. ये झरने नेचर लवर्स (nature lovers) के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं हैं. अगर आप घूमने के शौकीन हैं और भीड़-भाड़ वाली जगहों से ऊब चुके हैं, तो आपका मन ज़रूर किसी शांत और सुकून भरी जगह पर जाने का होगा. अगर आप एक छिपे हुए रत्न (hidden gem) की तलाश में हैं तो हम आपको भारत के 5 ऐसे गुप्त झरनों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी खूबसूरती देखकर आपका मन तुरंत वहां जाने का करेगा.

नूरानांग फॉल्स, अरुणाचल प्रदेश
भारत के गुप्त झरनों में से एक यह झरना तवांग (Tawang) में है. यह लगभग 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और चारों ओर की हरियाली इसे और भी सुंदर बना देती है. यह जगह इतनी शांत है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं. यहां की खूबसूरती इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए भी एक दम सही है.

हेब्बे फॉल्स, कर्नाटक
चिकमंगलूर (Chikkamagaluru) में स्थित यह झरना भी एक गुप्त और बहुत सुंदर जगह है. यह कॉफी के बागानों और घने जंगलों के बीच छिपा हुआ है. यहां तक पहुंचने के लिए थोड़ी चढ़ाई (trekking) करनी पड़ती है, लेकिन यहां का नजारा आपकी सारी थकान मिटा देगा. नेचर और रोमांच (adventure) पसंद करने वालों के लिए यह एक बहुत अच्छी जगह है.

अगया गंगाई फॉल्स, तमिलनाडु
यह झरना ऐसा लगता है मानो स्वर्ग से गंगा नदी बह रही हो. यह तमिलनाडु की कोल्ली पहाड़ियों (Kolli Hills) में है और इसे आकाश की गंगा भी कहते हैं. लगभग 300 फीट ऊंचे इस झरने को देखने के लिए आपको करीब 1,200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी. इसकी अद्भुत सुंदरता आपकी मेहनत को सफल बना देगी.

बंदाजे फॉल्स, कर्नाटक
अगर आपको रोमांच (adventure) पसंद है, तो चर्माडी घाट (Charmadi Ghat) के पास बहने वाला बंदाजे फॉल्स आपके लिए सबसे सही है. घने जंगल और चट्टानी रास्ते इसे थोड़ा मुश्किल ज़रूर बनाते हैं, लेकिन यहां का अनुभव बहुत अलग होगा. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कुछ हटकर करना चाहते हैं.

मरमाला वाटरफॉल, केरल
केरल के कोट्टायम (Kottayam) में स्थित यह झरना बहुत शानदार है. यह रबर के बागानों और घने जंगलों के बीच एक छिपा हुआ झरना है. लगभग 2 किलोमीटर की छोटी सी पैदल यात्रा (hike) करके आप इस झरने तक पहुंच सकते हैं.

