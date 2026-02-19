रोज वही नजारे देख-देख कर थक गए? भारत की ये चोटियां दिखाएंगी जन्नत का असली नजारा

Advertisement
अगर आप पहाड़ों का मतलब सिर्फ हिमाचल या उत्तराखंड समझते हैं, तो यह खबर आपकी सोच बदल देगी. भारत के अलग-अलग हिस्सों में ऐसी कई चोटियां हैं, जिनकी खूबसूरती देखकर आप दंग रह जाएंगे. ये पहाड़ आपकी ट्रिप को यादगार और रोमांचक बना देंगे.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 19, 2026, 01:49 PM IST
घूमने का मतलब हमेशा वही मशहूर जगहें नहीं होतीं जो सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. अक्सर पहाड़ों या ट्रेकिंग की बात आते ही हमारी लिस्ट हिमाचल और उत्तराखंड तक सिमट जाती है. ये राज्य जितने खूबसूरत हैं, उतना ही भारत के दूसरे हिस्सों में भी छिपा है रोमांच. अगर आप इस बार कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक फैली ये चोटियां आपकी ट्रैवल लिस्ट बदल सकती हैं. यहां से दिखने वाले नजारे न सिर्फ आपकी थकान मिटाएंगे, बल्कि पहाड़ों की खूबसूरती को लेकर आपकी सोच भी पूरी तरह बदल देंगे.

 कलसूबाई पीक, महाराष्ट्र

नासिक जिले में स्थित कलसूबाई पीक सह्याद्रि पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जिसकी ऊंचाई करीब 5400 फीट है. इसी वजह से इसे महाराष्ट्र का ‘एवरेस्ट’ भी कहा जाता है. ट्रेक की शुरुआत ‘बारी’ गांव से होती है, जहां रास्ते में लोहे की सीढ़ियां और हल्का रोमांचक ट्रैक मिलता है. चोटी पर पहुंचते ही चारों तरफ फैले बादल और ठंडी हवाएं ऐसा जादुई एहसास देती हैं कि सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है.

नेत्रावती पीक, कर्नाटक

कर्नाटक की नेत्रावती पीक शांत और हरे-भरे नजारों के लिए जानी जाती है. यहां टॉप तक पहुंचने के लिए करीब 6 किलोमीटर की ट्रेकिंग करनी पड़ती है. पूरे रास्ते में फैले घास के मैदान और घनी हरियाली आंखों को सुकून देती है. ऊपर पहुंचने के बाद जो विहंगम दृश्य दिखते हैं, उन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि दक्षिण भारत के पहाड़ों में भी इतनी अद्भुत खूबसूरती छिपी है.

 कुलकुमलाई पीक, तमिलनाडु

अगर आप शानदार सूर्योदय देखने के शौकीन हैं, तो कुलकुमलाई पीक आपके लिए परफेक्ट जगह है. इसकी चढ़ाई भले तमिलनाडु में हो, लेकिन ट्रेक केरल के इडुक्की जिले से शुरू होता है. मशहूर सनराइज देखने के लिए लोग रात करीब 3 बजे ही सफर शुरू कर देते हैं. चाय के बागानों के बीच से गुजरते हुए जब आप ऊपर पहुंचते हैं, तो सूरज की पहली किरण आसमान को रंगों से भर देती है बिल्कुल किसी खूबसूरत पेंटिंग की तरह.

 गुरु शिखर, राजस्थान

राजस्थान का नाम सुनते ही रेत के टीले याद आते हैं, लेकिन माउंट आबू के पास स्थित गुरु शिखर इस धारणा को बदल देता है. यह अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई करीब 1722 मीटर है. यहां से दूर तक फैली पहाड़ियां और मैदानी इलाके बेहद शांत और मनमोहक लगते हैं. चोटी पर स्थित दत्तात्रेय मंदिर और यहां का सूर्यास्त आपकी इस यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना देता है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

