शाम के 4 बजते ही इन जगहों का बदल जाता है नजारा! हर तरफ छा जाती है घनी धुंध

भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर जाना इंसानों के लिए एक सपना जैसा होता है. वैसे भी जब बात घूमने फिरने की हो तो लोग हमेशा कहीं ना कहीं जाने के लिए तैयार रहते हैं ऐसे में भारत में ही बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगहें है जो शाम के 4:00 के बाद धुंध से भर जाती हैं आज हम आपको उन्हीं जगहों के बारे में बताएंगे. इन जगहों को देख आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, यहां के नजारे आपके मन को मोह लेंगे, आपको यहां जरूर विजिट करना चाहिए.

कुन्नूर, तमिलनाडु

इस जगह पर ज्यादा भीड़-भाड़ नहीं होती है और यहां का माहौल बहुत शांत और सुकून भरा होता है और लोग यहां आना बहुत पसंद करते हैं. यहां पर जैसे ही शाम के करीब 4 बजते हैं यहां की नीलगिरी की पहाड़ियां हल्की धुंध से ढकने लग जाती हैं और यहां पर बने घर धुंध से हल्के नजर आने लगते हैं.

दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल

यहां पर मौसम कब करवट लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, एक पल में आप इस जगह से कंचनजंगा की पहाड़ियों के खूबसूरत नजारों को देख रहे होते हैं और दूसरे पल सब कुछ बादलों में छिप जाता है. यहां पर शाम के 4 बजे तक धुंध की चादर बिछने लगती है और यहां चलने वाली टॉय ट्रेन की आवाज भी नहीं सुनाई देती है और माल रोड पर सन्नाटा बिछना शुरू हो जाता है.

तवांग, अरुणाचल प्रदेश

यह जगह शाम के वक्त घनी धुंध से गायब होने लगती है और हवा से यहां पर लगे झंडे फड़फड़ाने लगते हैं इसे देख लगता है मानो किसी जादुई दुनिया में आ गए हों. जैसे ही शाम के 4 बजते हैं यहां की ठंड भी बढ़ जाती है और चारों तरफ गहरी शांति हो जाती है.

