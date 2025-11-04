Advertisement
भुवनेश्वर से 100 Km दूर बसी है ये जन्नत जैसी जगह, जिसे घूमने के लिए पूरी दुनिया से आते हैं टूरिस्ट्स!

Most Beautiful places Bhubaneswar:  चिलिका झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो लगभग 1,100 वर्ग किलोमीटर में फैली है. यह झील भुवनेश्वर से करीब 100 किलोमीटर दूर पर स्थित है, जिसे देखने के लिए टूरिस्ट बेताब रहते हैं. 

Nov 04, 2025, 10:11 PM IST
भुवनेश्वर से 100 Km दूर बसी है ये जन्नत जैसी जगह, जिसे घूमने के लिए पूरी दुनिया से आते हैं टूरिस्ट्स!

Chilika Lake: भारत में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जिन्हें आमतौर पर लोग नहीं जानते, लेकिन उनकी खूबसूरती किसी जन्नत से कम नहीं है. इन्हीं में से एक है ओडिशा की चिलिका झीला है जो भुवनेश्वर से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है. चारों ओर हरियाली, शांत पानी और प्रकृति की गोद में बसी यह झील यात्रियों को एक अलग ही सुकून का अहसास कराती है. अगर आप भी भीड़भाड़ से दूर शांति और सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है.

पक्षियों और प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग

चिलिका झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो लगभग 1,100 वर्ग किलोमीटर में फैली है. यह जगह सर्दियों के मौसम में प्रवासी पक्षियों का घर बन जाती है, जो हजारों किलोमीटर दूर से यहां आते हैं. साइबेरियन डक से लेकर फ्लेमिंगो तक, यहां पक्षियों की अनगिनत प्रजातियां देखी जा सकती हैं. पक्षियों की चहचहाहट, लहरों की आवाज़ और ठंडी हवा, इस जगह को नेचर लवर्स के लिए किसी ‘धरती पर स्वर्ग’ जैसा बना देती है.

बोट राइड और डॉल्फिन देखने का रोमांच

चिलिका झील का सबसे बड़ा आकर्षण है इसकी बोट राइड, जो पर्यटकों को झील की गहराइयों तक ले जाती है. सतपाड़ा क्षेत्र में बोटिंग के दौरान आपको पानी में उछलती-खेलती डॉल्फिन्स देखने को मिलेंगी, जो इस अनुभव को और खास बना देती हैं. शाम के वक्त झील में सूरज ढलते देखना किसी फिल्मी दृश्य जैसा लगता है. वहीं, छोटे-छोटे द्वीपों पर बसे गांव इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं.

कम बजट में ‘जन्नत’ का मजा

अगर आप कम बजट में घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो चिलिका झील एक बेहतरीन विकल्प है. भुवनेश्वर या पुरी से यहां पहुंचने के लिए बस और टैक्सी की सुविधा आसानी से मिल जाती है. अक्टूबर से फरवरी तक का समय घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, जब झील में प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है और मौसम बेहद सुहावना रहता है. यह जगह न सिर्फ नेचर लवर्स के लिए, बल्कि परिवार या दोस्तों के साथ एक शांत और यादगार ट्रिप के लिए भी परफेक्ट है.

 

