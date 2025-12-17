Advertisement
विंटर में इंडिया से बाहर घूमने का प्लान? ये 5 कारण बताते हैं क्यों श्रीलंका है टॉप डेस्टिनेशन

विंटर में इंडिया से बाहर घूमने का प्लान? ये 5 कारण बताते हैं क्यों श्रीलंका है टॉप डेस्टिनेशन

क्रिसम न्यू ईयर सीजन में श्रीलंका भारतीय ट्रैवलर्स की पहली पसंद बन रहा है. आसान वीज़ा, नजदीकी दूरी, कम खर्च, खूबसूरत बीच, समृद्ध संस्कृति और भारतीय स्वाद जैसा खाना इसे बजट हनीमून व विंटर ट्रिप के लिए परफेक्ट बनाते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 17, 2025, 11:31 AM IST
विंटर में इंडिया से बाहर घूमने का प्लान? ये 5 कारण बताते हैं क्यों श्रीलंका है टॉप डेस्टिनेशन

क्रिसमस और नए साल के करीब आते ही भारतीय ट्रैवलर्स अपनी सर्दियों की छुट्टियों की प्लानिंग में लग जाते हैं. इस बार कई अंतरराष्ट्रीय डेस्टिनेशन पिछले साल की तुलना में ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं. Atlys के डेटा अनुसार भारतीयों की पसंद आसान यात्रा, बजट और अनुभवों पर आधारित यात्रा कार्यक्रमों से प्रभावित हो रही है. इन emerging डेस्टिनेशन्स में श्रीलंका सबसे आगे है, जिसने इस विंटर भारतीय ट्रैवलर्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ दर्ज की है.

श्रीलंका भारतीय यात्रियों के लिए आसान और नजदीकी गंतव्य बन गया है. ETA के जरिए एक से दो दिन में वीजा अप्रूवल मिलता है. भारत के कई शहरों से शॉर्ट फ्लाइट्स उपलब्ध हैं, जिससे लंबे समय की थकान नहीं होती. यह सुविधा लंबे वीकेंड या लेट मिनट विंटर ट्रिप के लिए बिल्कुल सही है. पास की दूरी और आसान पहुंच इसे भारतीयों के लिए आकर्षक बनाती है.

बजट-फ्रेंडली अंतरराष्ट्रीय यात्रा

श्रीलंका में रहने, खाना, लोकल ट्रांसपोर्ट और सैर-सपाटे के खर्च बहुत किफायती हैं. भारतीय ट्रैवलर्स के लिए यह अंतरराष्ट्रीय डेस्टिनेशन कम खर्च में शानदार अनुभव देता है. होटल और होमस्टे की विविधता भी बजट के अनुकूल है. यही कारण है कि इस विंटर कई कपल्स और परिवार श्रीलंका को हनीमून और छुट्टियों के लिए चुन रहे हैं.

बीच, संस्कृति और इतिहास

श्रीलंका के बीच हर प्रकार के ट्रैवलर्स के लिए हैं. दक्षिणी तट पर आरामदेह बीच, ईस्टर्न कोस्ट पर शांत और रोमांचक अनुभव. इसके अलावा प्राचीन मंदिर, UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और कॉलोनियल टाउन भारतीय यात्रियों को संस्कृति और इतिहास से जोड़ते हैं. यहां आराम के साथ-साथ सांस्कृतिक खोज भी की जा सकती है.

श्रीलंकाई खाना भारतीय स्वाद के करीब है. नारियल आधारित करी, ताजगी से भरे समुद्री भोजन और मसालेदार व्यंजन भारतीय यात्रियों को आकर्षित करते हैं. अलग-अलग अनुभव जैसे ट्रेकिंग, बोटिंग और समुद्र तट पर समय बिताना इसे हनीमून और फैमिली ट्रिप के लिए आदर्श बनाता है. श्रीलंका में सर्दियों की छुट्टियां बजट में यादगार और रोमांचक साबित होती हैं.

