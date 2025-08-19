भारत के ये रेलवे स्टेशन हैं टूरिस्ट्स की पहली पसंद! खूबसूरती के सामने फीकी पड़ जाती है महलों की रंगत
Most beautiful railway stations: पूरे भारत में आपको कई ऊंची इमारतें और महल देखने को मिल जाएंगे, जो दुनियाभर में बहुत फेमस हैं. लेकिन भारत में ही कुछ रेलवे स्टेशन भी ऐसे हैं जिनकी भव्यता किसी महल से कम नहीं है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 19, 2025, 06:56 AM IST
Railway Stations Like Palace: भारत में रेलवे लोगों के लिए बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने का काम करता है और इसकी वजह से लोगों के बहुत सारे काम बेहद ही आसान हो जाते हैं. भारत में रेलवे का विशाल नेटवर्क है साथ ही यहां पर कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो किसी भव्य महल के बारे में बताएंगे जहां पहुंचकर लगता है जैसे आप किसी महल में आ गए हों…यहां का नजारा एकदम जन्नत जैसा होता है. 

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस
इस रेलवे स्टेशन को पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, अब इस स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है.

गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन
यह रेलवे स्टेशन आपको एयरपोर्ट जैसी फीलिंग देता है और साथ ही ऐसा लगेगा जैसे आप 5 स्टार होटल में हों, यह रेलवे स्टेशन है गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन यह वाकई में बहुत ही शानदार लगता है. 

तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन
यह रेलवे स्टेशन बहुत ही विशाल है और साथ ही बहुत ही खूबसूरत भी है. यह रेलवे स्टेशन केरल का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है. इसको 1931 में बनाया गया था और तब से लेकर अभी तक केरल की सरकार इसकी देखभाल कर रही है. आपको बता दें कि इसको केरल की खूबसूरत जगहों में गिना जाता है. 

कन्नूर रेलवे स्टेशन 
कन्नूर रेलवे स्टेशन शहर को जोड़े रखने का काम करता है. इस स्टेशन को हेरिटेज ट्रेन नेटवर्क के तरह जाना जाता है और यह रेलवे स्टेशन बहुत ही सुंदर है और यह बहुत ही सुंदर जगह है. 

चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन
चेन्नई का सेंट्रल रेलवे स्टेशन दक्षिण भारत में यात्रा करने वाले लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है और यह ‘भारत द्वार’ के नाम से देशभर में मशहूर है. यह रेलवे स्टेशन 143 साल पुराना है लेकिन अगर आप इसे अब भी देखेंगे तो एकदम नया जैसा लगता है. 

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

