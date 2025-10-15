भारत के इन 5 झरनों के आगे तो हिल स्टेशन भी फेल, नजारों की सुंदरता ऐसी कि हर टूरिस्ट हो जाता है दीवाना

Waterfalls in India: नेचर में कई ऐसी चीजें हैं, जिसे देखकर मन एकदम खुश हो जाता है. प्रकृति की इन चीजों में में पहाड़, झील, झरने, फूल और भी कई चीजें हैं. जिसकी खूबसूरती लोगों को आकर्षित करती है. नेचर की इन चीजों में एक पानी का झरना यानी कि वॉटरफॉल भी है. जब ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है, तो उसकी आवाज और वो नजारा लोगों को आकर्षित करता है. भारत में ऐसे कई खूबसूरत झरने हैं, जो घने जंगलों, पहाड़ियों और शांत वातावरण के बीच छिपे हुए हैं. मॉनसून के मौसम में तो इनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है. अगर आप रोजमर्रा की भाग-दौड़ से थक चुके हैं, तो भारत के ये शानदार वॉटरफॉल आपको जरूर घूमने चाहिए.

दूधसागर वॉटरफॉल

दूधसागर का मतलब है "दूध का सागर". यह झरना लगभग 310 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है. इसका पानी सफेद झाग जैसा दिखाई देता है, देखने से ऐसा लगता है मानो दूध की धारा बह रही हो. आप यहां घूमने का प्लान बना सकते हैं.

यह भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है. मॉनसून के दौरान यह अपनी पूरी ताकत और सुंदरता में होता है. हरे-भरे जंगलों और झरने के बीच से गुजरती ट्रेन का नजारा आपका मन मोह लेंगे.

नोहकलिकाई वॉटरफॉल

यह भारत के सबसे ऊंचे प्लंज झरनों में एक है. इस झरने की ऊंचाई लगभग 340 मीटर है. मेघालय में चेरापूंजी दुनिया के सबसे अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में से एक है, इसलिए यह झरना पूरे साल पानी से भरा रहता है. पहाड़ों और घने बादलों के बीच से गिरता इसका पानी को देखकर आप एकदम दीवाने हो जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

जोग वॉटरफॉल

कर्नाटक में बसा जोग वॉटरफॉल को गेरसप्पा फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है. यह भारत के सबसे शानदार झरनों में से एक है, क्योंकि यहां पानी चार अलग-अलग धाराओं में लगभग 253 मीटर की ऊँचाई से नीचे गिरता है. मॉनसून के बाद यह झरना अपने चरम पर होता है. इस झरने के आस-पास कई व्यू पॉइंट हैं, जहां से आप इस झरने के भव्य रूप को निहार सकते हैं.

अथिराप्पिल्ली वॉटरफॉल

केरल में स्थित इस झरने को "भारत का नियाग्रा फॉल्स" भी कहा जाता है. यह लगभग 25 मीटर ऊंचा है, लेकिन इसकी चौड़ाई और पानी का फैलाव बहुत ज्यादा है, जो इसे बेहद भव्य बनाता है. यह शांत और हरे-भरे शोला जंगलों के बीच स्थित है. यहां 'बाहुबली' और 'रावण' की शूटिंग भी हुई थी. यह जगह नेचर लवर के लिए बेस्ट जगह है.

धुंआधार वॉटरफॉल

मध्य प्रदेश में स्थित इस झरने की ऊंचाई लगभग 30 मीटर है. यह दो विशाल संगमरमर की चट्टानों के बीच से निकलता है जब पानी नीचे गिरता है, तो पानी हवा में उड़कर धुएं जैसा माहौल बना देते हैं, इसलिए इसका नाम धुआंधार पड़ा है. नर्मदा नदी पर संगमरमर की चट्टानों के बीच इसका नजारा किसी और झरने जैसा नहीं है. आप यहां रोप-वे का मजा ले सकते हैं और नाव की सवारी भी कर सकते हैं.