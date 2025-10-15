Advertisement
trendingNow12962008
Hindi Newsट्रैवल

भारत के इन 5 झरनों के आगे तो हिल स्टेशन भी फेल, नजारों की सुंदरता ऐसी कि हर टूरिस्ट हो जाता है दीवाना

India best waterfalls: अगर आप घूमने के लिए किसी बेहतरीन जगहे के बारे में सोच रहे हैं तो भारत में मौजूद इन खूबसूरत वॉटरफॉल को देखने का प्लान बना सकते हैं. इनकी खूबसूरती और सुंदरता आपका दिल जीत लेगी. वहीं एक बार आप यहां चले गए तो यहां से वापस आने का आपका मन नहीं करेगा. यहां के नजारों को देखने के लिए काफी दूर-दूर से टूरिस्ट्स आते हैं. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 15, 2025, 12:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के इन 5 झरनों के आगे तो हिल स्टेशन भी फेल, नजारों की सुंदरता ऐसी कि हर टूरिस्ट हो जाता है दीवाना

Waterfalls in India: नेचर में कई ऐसी चीजें हैं, जिसे देखकर मन एकदम खुश हो जाता है. प्रकृति की इन चीजों में में पहाड़, झील, झरने, फूल और भी कई चीजें हैं. जिसकी खूबसूरती लोगों को आकर्षित करती है. नेचर की इन चीजों में एक पानी का झरना यानी कि वॉटरफॉल भी है. जब ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है, तो उसकी आवाज और वो नजारा लोगों को आकर्षित करता है.  भारत में ऐसे कई खूबसूरत झरने हैं, जो घने जंगलों, पहाड़ियों और शांत वातावरण के बीच छिपे हुए हैं. मॉनसून के मौसम में तो इनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है. अगर आप रोजमर्रा की भाग-दौड़ से थक चुके हैं, तो भारत के ये शानदार वॉटरफॉल आपको जरूर घूमने चाहिए. 

दूधसागर वॉटरफॉल 
 दूधसागर का मतलब है "दूध का सागर". यह झरना लगभग 310 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है. इसका पानी सफेद झाग जैसा दिखाई देता है, देखने से ऐसा लगता है मानो दूध की धारा बह रही हो. आप यहां घूमने का प्लान बना सकते हैं.
 यह भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है. मॉनसून के दौरान यह अपनी पूरी ताकत और सुंदरता में होता है. हरे-भरे जंगलों और झरने के बीच से गुजरती ट्रेन का नजारा आपका मन मोह लेंगे.

नोहकलिकाई वॉटरफॉल
 यह भारत के सबसे ऊंचे प्लंज झरनों में एक है.  इस झरने की ऊंचाई लगभग 340 मीटर है. मेघालय में चेरापूंजी दुनिया के सबसे अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में से एक है, इसलिए यह झरना पूरे साल पानी से भरा रहता है. पहाड़ों और घने बादलों के बीच से गिरता इसका पानी को देखकर आप एकदम दीवाने हो जाएंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

जोग वॉटरफॉल 
कर्नाटक में बसा जोग वॉटरफॉल को गेरसप्पा फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है. यह भारत के सबसे शानदार झरनों में से एक है, क्योंकि यहां पानी चार अलग-अलग धाराओं में लगभग 253 मीटर की ऊँचाई से नीचे गिरता है. मॉनसून के बाद यह झरना अपने चरम पर होता है. इस झरने के  आस-पास कई व्यू पॉइंट हैं, जहां से आप इस झरने के भव्य रूप को निहार सकते हैं.

अथिराप्पिल्ली वॉटरफॉल 
केरल में स्थित इस झरने को "भारत का नियाग्रा फॉल्स" भी कहा जाता है. यह लगभग 25 मीटर ऊंचा है, लेकिन इसकी चौड़ाई और पानी का फैलाव बहुत ज्यादा है, जो इसे बेहद भव्य बनाता है. यह शांत और हरे-भरे शोला जंगलों के बीच स्थित है. यहां 'बाहुबली' और 'रावण' की शूटिंग भी हुई थी. यह जगह नेचर लवर के लिए बेस्ट जगह है.

धुंआधार वॉटरफॉल
मध्य प्रदेश में स्थित इस झरने की ऊंचाई लगभग 30 मीटर है. यह दो विशाल संगमरमर की चट्टानों के बीच से निकलता है  जब पानी नीचे गिरता है, तो पानी हवा में उड़कर धुएं जैसा माहौल बना देते हैं, इसलिए इसका नाम धुआंधार पड़ा है. नर्मदा नदी पर संगमरमर की चट्टानों के बीच इसका नजारा किसी और झरने जैसा नहीं है. आप यहां रोप-वे का मजा ले सकते हैं और नाव की सवारी भी कर सकते हैं.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

India best waterfallsWaterfalls In Indiatravel

Trending news

मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
DNA
मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
DNA
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Supreme Court
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
Gen Z Generation
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
Sonam Wangchuk
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
Jammu and Kashmir
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
operation sindoor
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
AIADMK
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
Sandeep Lather Suicide
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
Durgapur gangrape case
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां