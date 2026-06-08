/कहीं नीला समंदर तो कहीं गुलाबी गलियां! भारत के इन रंगीन शहरों में छुपा है जन्नत जैसा नजारा, फोटो लवर्स के लिए हैं परफेक्ट डेस्टिनेशन

India's Most Colorful Cities Travel Guide: भारत की खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों, समुद्र के किनारों और ऐतिहासिक स्मारकों तक ही सीमित नहीं है. देश के कई शहर और गांव अपने खास रंगों की वजह से भी दुनियाभर में मशहूर हैं. इन जगहों की पहचान वहां की संस्कृति, इतिहास और वास्तुकला से जुड़ी हुई है. यही वजह है कि हर साल हजारों पर्यटक सिर्फ इन रंगीन गलियों और खूबसूरत नजारों को देखने पहुंचते हैं. सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के दौर में ऐसे डेस्टिनेशन और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं. रंगों से सजे घर, संकरी गलियां, पुरानी इमारतें और स्थानीय संस्कृति मिलकर हर तस्वीर को खास बना देते हैं. अगर आप भी अपनी ट्रैवल लिस्ट में कुछ अलग जोड़ना चाहते हैं, तो भारत की ये पांच रंगीन जगहें जरूर देखनी चाहिए.