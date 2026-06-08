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कहीं नीला समंदर तो कहीं गुलाबी गलियां! भारत के इन रंगीन शहरों में छुपा है जन्नत जैसा नजारा, फोटो लवर्स के लिए हैं परफेक्ट डेस्टिनेशन

India's Most Colorful Cities Travel Guide: भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां रंग सिर्फ दीवारों पर नहीं, बल्कि उनकी पूरी पहचान में बसते हैं. कहीं नीले रंग से रंगी गलियां हैं तो कहीं गुलाबी इमारतें पूरे शहर को अलग पहचान देती हैं. अगर आप ट्रैवलिंग के साथ फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो ये 5 रंग-बिरंगे शहर आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होने चाहिए.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 08, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:29 AM IST
कहीं नीला समंदर तो कहीं गुलाबी गलियां! भारत के इन रंगीन शहरों में छुपा है जन्नत जैसा नजारा, फोटो लवर्स के लिए हैं परफेक्ट डेस्टिनेशन
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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