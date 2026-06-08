/कहीं नीला समंदर तो कहीं गुलाबी गलियां! भारत के इन रंगीन शहरों में छुपा है जन्नत जैसा नजारा, फोटो लवर्स के लिए हैं परफेक्ट डेस्टिनेशन

India's Most Colorful Cities Travel Guide: भारत की खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों, समुद्र के किनारों और ऐतिहासिक स्मारकों तक ही सीमित नहीं है. देश के कई शहर और गांव अपने खास रंगों की वजह से भी दुनियाभर में मशहूर हैं. इन जगहों की पहचान वहां की संस्कृति, इतिहास और वास्तुकला से जुड़ी हुई है. यही वजह है कि हर साल हजारों पर्यटक सिर्फ इन रंगीन गलियों और खूबसूरत नजारों को देखने पहुंचते हैं. सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के दौर में ऐसे डेस्टिनेशन और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं. रंगों से सजे घर, संकरी गलियां, पुरानी इमारतें और स्थानीय संस्कृति मिलकर हर तस्वीर को खास बना देते हैं. अगर आप भी अपनी ट्रैवल लिस्ट में कुछ अलग जोड़ना चाहते हैं, तो भारत की ये पांच रंगीन जगहें जरूर देखनी चाहिए.
राजस्थान का जोधपुर दुनिया भर में 'ब्लू सिटी' के नाम से मशहूर है. मेहरानगढ़ किले की ऊंचाई से जब शहर को देखा जाता है, तो दूर-दूर तक फैले नीले रंग के घर एक अलग ही नजारा पेश करते हैं. कहा जाता है कि पहले ब्राह्मण समुदाय के लोग अपने घरों को नीले रंग से रंगते थे, लेकिन समय के साथ यह पूरे शहर की पहचान बन गया. यहां की तंग गलियां, रंगीन दरवाजे और पारंपरिक राजस्थानी वास्तुकला फोटोग्राफर्स के लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं. सुबह और शाम के समय यहां की तस्वीरें सबसे खूबसूरत आती हैं. यहां पहुंचने के लिए आपको दिल्ली, मुंबई, जयपुर और अहमदाबाद से सीधी फ्लाइट और ट्रेन मिल जाती है.
राजस्थान की राजधानी जयपुर को 'पिंक सिटी' के नाम से जाना जाता है. 19वीं सदी में ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजाया गया था. तब से यह रंग जयपुर की पहचान बन गया है. हवा महल, सिटी पैलेस, जौहरी बाजार और बापू बाजार जैसी जगहें न सिर्फ इतिहास की झलक दिखाती हैं, बल्कि फोटोग्राफी के लिए भी बेहतरीन मानी जाती हैं. शाम के समय गुलाबी इमारतों पर पड़ती सुनहरी रोशनी शहर की खूबसूरती को और बढ़ा देती है. यहां भी आप प्लेन, रेल और सड़क मार्ग से आराम से पहुंच सकते हैं.
दक्षिण भारत का पुदुचेरी अपने फ्रेंच आर्किटेक्चर और शांत माहौल के लिए काफी मशहूर है. यहां की फ्रेंच कॉलोनी में सफेद, पीले और हल्के क्रीम रंग की इमारतें देखने को मिलती हैं, जो पूरे इलाके को बेहद खास बनाती हैं. रंग-बिरंगी खिड़कियां, फूलों से सजी दीवारें और शांत सड़कें हर ट्रैवलर को अपनी ओर खींचती हैं. यहां घूमते समय कई बार ऐसा लगता है, मानो आप किसी यूरोपीय शहर की सड़कों पर चल रहे हों. यही वजह है कि इस जगह को वेडिंग शूट और ट्रैवल फोटोग्राफी के लिए भी काफी पसंद किया जाता है. पुदुचेरी, चेन्नई से लगभग 150 किलोमीटर दूर है. यहां चेन्नई से बस, टैक्सी और ट्रेन के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है.
कर्नाटक का गोकर्ण धीरे-धीरे देश के लोकप्रिय ट्रैवल डेस्टिनेशनों में शामिल हो रहा है. यहां का माहौल गोवा की तुलना में ज्यादा शांत और सुकून भरा माना जाता है. यहां समुद्र के किनारे और आसपास बने नीले और सफेद रंग के कैफे तथा घर इस जगह को अलग पहचान देते हैं. ओम बीच, कुडले बीच और हाफ मून बीच जैसे स्थान सूर्यास्त के समय बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं. ट्रैवल ब्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर यहां बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, क्योंकि यहां की नेचुरल ब्यूटी तस्वीरों में शानदार नजर आती है. गोकर्ण रोड रेलवे स्टेशन यहां का सबसे नजदीकी स्टेशन है. यहां पहुंचने के लिए आप गोवा, मंगलुरु और बेंगलुरु से बस और टैक्सी भी ले सकते हैं.
नागालैंड का खोनोमा गांव देश के सबसे खूबसूरत गांवों में गिना जाता है. इसे ग्रीन विलेज के नाम से भी जाना जाता है. यहां सफेद रंग के पारंपरिक घर, साफ-सुथरी गलियां और चारों तरफ फैली हरियाली एक अलग ही माहौल बनाती है. यह गांव सिर्फ नेचुरल ब्यूटी के लिए ही नहीं, बल्कि अपने रिच ट्राइबल कल्चर के लिए भी मशहूर है. जो लोग भीड़भाड़ से दूर शांत वातावरण में समय बिताना चाहते हैं, उनके लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है. यह जगह खोनोमा, कोहिमा से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है. कोहिमा पहुंचने के बाद टैक्सी के जरिए यहां आसानी से जाया जा सकता है.