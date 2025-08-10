दिल थाम लो! भारत में इन जगह होती है सबसे खतरनाक और मजेदार स्काइडाइविंग एक्टिविटी, एक्सपीरियंस ऐसा कि बार-बार करेंगे याद
अगर आप यह एक्टिविट करना चाहते हैं तो भारत में स्काइडाइविंग का अनुभव करने के लिए कुछ सबसे शानदार और रोमांचक जगहें मौजूद हैं. जहां आपको एक यादगार अनुभव दे सकती है.

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 10, 2025, 06:19 PM IST
Places For Skydiving in India: अक्सर आपने स्काई डाइविंग एक्टिविटी फिल्मों में देखा होगा, लेकिन अगर आप यह एक्टिविट करना चाहते हैं तो भारत में स्काइडाइविंग का अनुभव करने के लिए कुछ सबसे शानदार और रोमांचक जगहें मौजूद हैं. जहां आपको एक यादगार अनुभव दे सकती है. इन जगहों पर आप प्रोफेशनल ट्रेनर के साथ सुरक्षित रूप से इस रोमांच का आनंद ले सकते हैं.

बाढ़-बारिश ने रौंद डाला हिमाचल-उत्तराखंड का प्लान, तो टेंशन नहीं लेने का, लॉन्ग वीकेंड पर घूम आएं ये जगह

मैसूर, कर्नाटक-

मैसूर अपनी सुंदर चामुंडी पहाड़ियों के लिए जाना जाता है, जहां से स्काइडाइविंग का अनुभव अद्भुत होता है. यहां टैंडम जंप (एक ट्रेनर के साथ) के साथ-साथ सोलो स्काइडाइविंग का भी ऑप्शन मौजूद है.

आम्बी वैली, महाराष्ट्र-

मुंबई के पास स्थित यह जगह स्काइडाइविंग के लिए काफी मशहूर है. यहां 10,000 फीट की ऊंचाई से जंप करने का मौका मिलता है. यहां प्रशिक्षित यूरोपीय और अमेरिकी ट्रेनर मौजूद होते हैं, जो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं.

धना, मध्य प्रदेश-

धना एडवेंचर के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन जगह है. यहां आप 4,000 फीट की ऊंचाई से फ्रीफॉल का मजा ले सकते हैं, जो आपको एक यादगार अनुभव देगा.

पोंडीचेरी-

पोंडीचेरी अपने खूबसूरत समुद्री किनारों के लिए जाना जाता है और स्काइडाइविंग के दौरान यहां से समुद्र का नजारा बेहद शानदार दिखता है. यहाँ स्टैटिक लाइन जंप (जिसमें पैराशूट अपने आप खुल जाता है) का ऑप्शन भी मौजूद है.

भारत के इन गांवों में जाने के लिए तरसते हैं लोग, हरियाली-खूबसूरती देख वापस आने का नहीं करेगा मन

दीसा, गुजरात-

दीसा में आप एक सुंदर झील के नजारों के साथ स्काइडाइविंग कर सकते हैं. यहां भी टैंडम जंप और स्टैटिक लाइन जंप का ऑप्शन आपके पास मौजूद रहेगा.

(डिस्क्लेमर: सिर्फ उन्हीं जगह पर स्काइडाइविंग एक्टिविटी करें जिनको अप्रूवल मिला हुआ है और मान्यता प्राप्त हैं.)

