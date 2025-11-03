धरती पर 'नरक'! डेथ वैली से स्नेक आइलैंड तक... दुनिया की वो 5 जगहें, जहां कमजोर दिल वालों को भूलकर भी नहीं जाना चाहिए!

Dangerous Tourist Places: दुनिया भर में घूमने-फिरने का शौक रखने वाले लोग अब सिर्फ शांत या खूबसूरत जगहें नहीं, बल्कि रोमांच और एडवेंचर वाली अनोखी डेस्टिनेशंस भी चुनते हैं. हालांकि, दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं, जहां खतरा बहुत बड़ा होता है. इन जगहों पर बीमार या कमजोर दिल वाले लोगों को भूलकर भी नहीं जाना चाहिए. इन जगहों पर अत्यधिक गर्मी, जहरीली गैसें, खतरनाक जीव या उच्च स्तर का रेडिएशन है. यहां जानिए दुनिया की ऐसी ही 5 सबसे खतरनाक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में, जो खतरे से भरी होने के बावजूद पर्यटकों के बीच काफी चर्चित हैं.

डेथ वैली, अमेरिका

अमेरिका में स्थित डेथ वैली को 'धरती की भट्टी' भी कहा जाता है. यह एक अनोखा रेगिस्तान है, जहां का तापमान इतना ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है कि यहां कोई भी इंसान 14 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता. यहां की जानलेवा गर्मी के बावजूद, एडवेंचर पसंद करने वाले लोग अलग-अलग मौसम में इस रेगिस्तान को देखने जाते हैं. यहां बिना तैयारी के घूमना जान को खतरे में डालने जैसा है.

दानाकिल रेगिस्तान, इरीट्रिया

अफ्रीका के दानाकिल रेगिस्तान (Danakil Desert) में जीवन की कल्पना करना भी लगभग असंभव है. इस रेगिस्तान को धरती पर नर्क से कम नहीं माना जाता है, क्योंकि यहां सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं, जो लगातार जहरीली गैसें उगलते रहते हैं. यहां का माहौल इंसान के लिए बहुत खतरनाक है. हालांकि कुछ लोग रोमांच के लिए यहां जाने का जुनून रखते हैं, लेकिन इस रेगिस्तान में बिना गाइड (Guide) के जाना सख्त मना है.

इल्हा दा क्वीमाडा ग्रांडे (स्नेक आइलैंड), ब्राजील

ब्राज़ील के तट से कुछ दूरी पर समुद्र के बीचों-बीच एक द्वीप है जिसे स्नेक आइलैंड (Snake Island) कहते हैं. इस द्वीप पर दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले सांपों का डेरा है. पहले कुछ लोग एडवेंचर के लिए यहां जाते थे, लेकिन सांपों की बढ़ती संख्या और उनके हमलों के बाद, इस द्वीप पर आम लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है. यह दुनिया के सबसे खतरनाक और अछूते (Restricted) टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है.

बिकिनी एटोल, मार्शल द्वीप

समुद्र की लहरों में छिपा यह द्वीप दूर से भले ही खूबसूरत और शांत दिखाई देता हो, लेकिन यह बहुत खतरनाक है. बिकिनी एटोल में पहले कई परमाणु परीक्षण कार्यक्रम चलाए गए थे. इन परीक्षणों के कारण इस द्वीप पर आज भी हाई लेवल का रेडिएशन (विकिरण) दर्ज किया गया है. यह रेडिएशन इतना खतरनाक है कि यह इंसान या जानवरों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है. यही वजह है कि अब यह द्वीप रहने लायक नहीं रहा है.

मदीदी राष्ट्रीय उद्यान, बोलीविया

दुनिया भर के नेशनल पार्क पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन बोलीविया का मदीदी नेशनल पार्क अलग है. दिखने में यह पार्क हरियाली से भरा हुआ है, लेकिन यह अब जहरीले और आक्रामक जीवों का घर बन चुका है. यहां के पेड़-पौधों के संपर्क में आने से भी गंभीर त्वचा संक्रमण (Skin Infection) हो सकता है. यहां मौजूद छोटे-बड़े जीव और कीड़े-मकौड़े भी बहुत खतरनाक हैं, इसलिए इस जगह को पर्यटकों के लिए सबसे खतरनाक जगहों में गिना जाता है.