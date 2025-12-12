Advertisement
दुनिया के सबसे खतरनाक रेलमार्ग! नेचुरल ब्यूटी के साथ मिलेगा डर और रोमांच का तड़का

दुनिया के सबसे खतरनाक रेलमार्ग! नेचुरल ब्यूटी के साथ मिलेगा डर और रोमांच का तड़का

Most Dangerous Rail Routes: यूं तो रेल का सफर आराम और सस्ता माना जाता है. लेकिन कई ऐसे रेलमार्ग भी हैं जो आपको रोमांच से भर देंगे. अगर आप एडवेंचर लवर हैं या रोमांच का मजा लेना चाहते हैं तो ये स्टोरी आपके लिए है. आज इस खबर में हम आपको उन रेलमार्ग के बारे में बताएंगे जहां से गुजरने पर यात्रियों की सांसें अटक जाती हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 12, 2025, 05:56 PM IST
दुनिया के सबसे खतरनाक रेलमार्ग! नेचुरल ब्यूटी के साथ मिलेगा डर और रोमांच का तड़का

Most Dangerous Rail Routes: अगर आप ऐसी यात्रा करना चाहते हैं जो नेचर के साथ-साथ रोमांच से भरी हो तो ये रूट्स आपके लिए ही हैं. दुनिया में कई ऐसे रेलमार्ग हैं जहां से रेल गुजरने पर पैसेंजर के रोंगटे खड़े हो जाते है. नेचर की ब्यूटी और एडवेंचर एक साथ मिलता है. चलिए देर ना करते हुए जानते हैं वे कौन से रेल रूट्स हैं.

आरगो गेडे रेलमार्ग
खतरनाक ट्रेन पुल की बात होती है तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बैनडंग को जाने वाली रेल लाइन का नाम जरूर आता है. जकार्ता से बैनडंग जाने पर ट्रेन एक बेहद ही खतरनाक पुल से होकर जाती है. इसको आरगो गेडे रेलमार्ग भी कहते हैं. ये पुल बेहद ही ऊंचा है और पुल की साइड में बाड़े भी नहीं है. जब इस पुल से ट्रेन गुजरती है जो ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों की सांसें अटकी रह जाती हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ यात्री तो डर के कारण चिल्लाने भी लगते हैं, हालांकि डर को साइड कर दें तो ट्रेन के नीचे का नजारा देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है.

एसो मियामी रेलमार्ग
अगर आप नेचर लवर हैं तो आपको ये रेलवे ट्रैक काफी पसंद आने वाला है. ये रेलमार्ग जापान में अलास्का से व्हाइटहॉर्स, युकोन बंदरगाह को जोड़ता है. ये रेलमार्ग और पास एडवेंचर से भरा हुआ है. इस दौरान ट्रेन 3 हजार फीट की ऊंचाई पर जाती है. यही कारण है कि ये रूट भी डरावने और रोमांच से भरे रेलमार्गो में से एक है. हालांकि यहां आपको नेचर ब्यूटी बहुत देखने को मिलेगी.

साउथ अफ्रीका का केप टाउन रेल मार्ग​
जानकारी के अनुसार अफ्रीका के केप टाउन मार्ग में से गुजरने पर लोग डरते हैं. आपको बता दें कि ये ट्रैक हमलों और चोरी की वजह से जाना जाता है. यहां पर अक्सर हमले और चोरी की घटनाएं होती रहती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इन्हीं हमलों के चलते कोई ना कोई ट्रेन रद्द होती ही रहती है.
यह भी पढ़ें: सूर्य के सबसे नजदीक है पृथ्वी का ये प्वॉइंट, जानें कितना ऊंचा है ये स्थान

 

रामेश्वरम-चेन्नई रेल मार्ग
अगर हम भारत की बात करें तो चेन्नई टू रामेश्वरम ट्रेन रूट किसी एडवेंचर से कम नहीं है. 1914 में समुद्र में बना ये पुल देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता है. ये ट्रेन रूट जितना सुंदर दिखता है उतना खतरनाक भी है जब ट्रेन इस पुल से गुजरती है तो वहां दूर-दूर तक कोई सड़क नजर नहीं आती चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

