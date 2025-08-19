Ancient Roads: हर मोड़ पर मौत को दावत देने वाला जानलेवा रोड! गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी मांगता है रहम की भीख
Most Dangerous Roads: आज हम आपको एक ऐसी सड़क के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जाते ही आप भी कहेंगे- तोबा-तोबा. आइए है 600 से ज्यादा हेयरपिन मोड़ वाली सड़क कहां है? जान लेते हैं

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 12:40 PM IST
World Most Dangerous Roads: जरा सोचिए आप कहीं घूमने के लिए गए हैं और अचानक से एक ऐसा रास्ता सामने आ जाए जहां से कहां जाए, ये सोचना और समझना आपके लिए मुश्किल हो जाए. हर एक मोड़ इतना घातक लगे कि आप भी कहें कि भाई कहां आकर फंस गए. गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी रहम की भीख मांगने लगे. मगर सफर रोमांचक भी लगे और डरावना भी, ऐसी किसी जगह जाना चाहते हैं तो आइए आपको दुनिया के सबसे खतरनाक रोड के बारे में बताते हैं.

यहां है 600 से ज्यादा हेयरपिन मोड वाली सड़कें

दरअसल, जिन खतरनाक सड़कों के बारे में हम बात कर रहे हैं वो चीन में है. यहां पर इतने अजीबोगरीब मोड़ हैं जिससे हर कदम एक आखिरी कदम की तरह महसूस होने लगता है. चीन के झिंजियांग क्षेत्र में विस्मयकारी प्राचीन पनलोंग सड़क है. करीब 75 किलोमीटर लंबी सड़क है जिसे 600 से ज्यादा हेयरपिन मोड वाली सड़क के नाम से भी जाना जाता है.  

ड्रैगन के वक्रों जैसी लगने वाली इस सड़क का निर्माण साल 2019 में हुआ था. पहाड़ के बीच इस रास्ते को निकालने का उद्देश्य स्थानीय किसानों और चरवाहों को सेवा प्रदान करना था. दुनियाभर में पनलोंग की याद दिलाने और सर्पीली बनावट के वजह से प्रसिद्ध है. चीनी लोककथाओं में वर्णित एक पौराणिक जलीय ड्रैगन से इसका संबंध जोड़ा जाता है.

पनलोंग प्राचीन सड़क

पनलोंग प्राचीन सड़क पर करीब 75 किलोमीटर लंबी सड़क है जो 270 डिग्री से भी ज्यादा घुमावदार मोड़ के साथ है. ये सड़क धरती से 4,200 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है. सड़कें रोमांचक होने के साथ-साथ चुनौतीपूर्ण अनुभव भी प्रदान कर सकती हैं. सोशल मीडिया पर इस सड़क का वीडियो भी देखने को मिलता है. आप देखकर ही महसूस कर सकते हैं कि सड़कें कितनी खतरनाक हो सकती हैं.

सड़क की ऊंचाई को समुद्र तल से 1 हजार मीटर से भी ज्यादा बताया जाता है. ऐसी ढलाने हैं जो किसी के भी दिल की धड़कन को बढ़ा सकती हैं. अगर आप इस सड़क का अनुभव करना चाहते हैं तो इसके लिए चीन के झिंजियांग क्षेत्र जाना होगा और वहां पर विस्मयकारी प्राचीन पनलोंग सड़क का अनुभव कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें- Instagram वाली दुनिया छोड़िए, इन 5 डेस्टिनेशंस पर कदम रखते ही आपका डर, थ्रिल और एडवेंचर सबकुछ बदल जाएगा

