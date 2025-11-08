Advertisement
trendingNow12993479
Hindi Newsट्रैवल

ये हैं दुनिया का सबसे मजेदार देश, जहां आपको मिलेगा एडवेंचर, बीच और रोमांस का परफेक्ट कॉम्बो!

Most interesting countries:  दुनिया में घूमने के लिए कई मजेदार देश हैं, जिनमें स्पेन, ब्राजील, थाईलैंड और इटली टॉप पर हैं. कोई डांस और बीच के लिए फेमस है, तो कोई रोमांस और आर्ट के लिए. हर देश का अपना रंग है और मजा आपकी पसंद पर निर्भर करता है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 08, 2025, 11:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये हैं दुनिया का सबसे मजेदार देश, जहां आपको मिलेगा एडवेंचर, बीच और रोमांस का परफेक्ट कॉम्बो!

Most interesting countries: अगर आप सोच रहे हैं कि दुनिया का सबसे मजेदार देश कौन सा है, तो जवाब एक नहीं, कई हैं. क्योंकि मजा हर किसी के लिए अलग- अलग होता है. किसी को इतिहास में खोना अच्छा लगता है, तो किसी को बीच पर रिलैक्स करना या नाइटलाइफ में डूब जाना. दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो अपने कल्चर, नेचर और एंटरटेनमेंट के मेल से फन डेस्टिनेशन माने जाते हैं. इनमें स्पेन, थाईलैंड, ब्राजील और इटली टॉप पर आते हैं. आइए जानें कि इन्हें दुनिया के सबसे मजेदार देशों की लिस्ट में क्यों शामिल किया जाता है और घूमने का सही समय कब है.

 मस्ती, डांस और फुटबॉल का तड़का

स्पेन का नाम लेते ही रंग, संगीत और फुटबॉल की ऊर्जा नजर आने लगती है. मैड्रिड और बार्सिलोना जैसे शहर हर ट्रैवलर के ड्रीम डेस्टिनेशन हैं. सेविल का पुराना आर्किटेक्चर और पार्क ग्वेल जैसी जगहें हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती हैं. घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून या सितंबर से नवंबर तक है, जब मौसम सुहावना और भीड़ कम होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बीच, डांस और कार्निवाल का धमाल

ब्राजील में “फन” हर गली में बसता है. रियो डी जेनेरियो का मशहूर कार्निवाल रंग, संगीत और डांस का ऐसा उत्सव है जिसे एक बार देखने वाला कभी नहीं भूलता. यहां के सैंबा डांस, सुनहरे बीच और ‘क्राइस्ट द रिडीमर’ स्टैच्यू हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में होते हैं. दिसंबर से मार्च का समय ब्राजील घूमने के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है.

सबसे सस्ता और सबसे मजेदार ट्रिप

भारतीयों के लिए थाईलैंड फॉरेन ट्रिप का सबसे आसान और मजेदार विकल्प है. फुकेट, पटाया और बैंकॉक के बीच, मंदिर और नाइट मार्केट हर किसी को आकर्षित करते हैं. यहां की स्ट्रीट फूड और नाइटलाइफ युवाओं की पहली पसंद है. नवंबर से फरवरी तक का समय घूमने के लिए सबसे बढ़िया है, जब मौसम ठंडा और सफर आरामदायक होता है.

रोमांस, आर्ट और पास्ता का परफेक्ट कॉम्बो

इटली सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है. रोम की ऐतिहासिक गलियां, वेनिस की रोमांटिक नहरें और फ्लोरेंस की आर्ट गैलरी इसे खास बनाती हैं. यहां का असली पिज्जा और पास्ता हर फूडी का दिल जीत लेता है. इटली जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से मई या सितंबर से अक्टूबर है, जब मौसम सुहावना होता है.

 आखिर कौन है सबसे मजेदार देश?

अगर आप बीच और पार्टी चाहते हैं तो ब्राजील बेस्ट है. रोमांस और आर्ट के शौकीन हैं तो इटली आपका जवाब है. थाईलैंड सस्ते और नाइटलाइफ लवर्स के लिए टॉप पर है, जबकि स्पेन आपको कल्चर और डांस में डुबो देगा. मतलब साफ है. दुनिया का सबसे मजेदार देश वो है, जो आपकी पसंद से मेल खा जाए.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

best fun countrymost fun countries to visit

Trending news

अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
Jairam ramesh
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
Bihar Election: पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस
Chirag Paswan
Bihar Election: पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
Viral News
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
Kupwara encounter
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
premchand
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला बड़ा घोटाला
Maharashtra news
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला बड़ा घोटाला
आतंक मचाने वाली है कड़कड़ाती ठंड, बारिश से लबालब भरेंगे ये शहर; जानें आज का मौसम
Weather
आतंक मचाने वाली है कड़कड़ाती ठंड, बारिश से लबालब भरेंगे ये शहर; जानें आज का मौसम
नक्सलवाद का एक और किला फतह, पुलिस के सामने इतने लोगों ने किया सरेंडर
Naxalite
नक्सलवाद का एक और किला फतह, पुलिस के सामने इतने लोगों ने किया सरेंडर
आवारा कुत्तों पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो मेनका गांधी ने उठाए सवाल, कही ये बात
Maneka Gandhi
आवारा कुत्तों पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो मेनका गांधी ने उठाए सवाल, कही ये बात
पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों की जिद्द के आगे झुका शिक्षा मंत्रालय, नहीं होगा बदलाव
Pu University
पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों की जिद्द के आगे झुका शिक्षा मंत्रालय, नहीं होगा बदलाव