धरती का सबसे बड़ा रहस्य! दो भागों में बंट जाता है समंदर, लोग पानी के बीचों-बीच चलते हैं पैदल
Sea divided into two parts: क्या होगा जब समंदर दो भागों में बंट जाए? यह कोई कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है. दरअसल दुनिया के एक देश में ऐसा प्राकृतिक चमत्कार होता है, जो काफी हैरान करने वाला है. यहां समुद्र दो भागों में बंट जाता है. दक्षिण कोरिया में ऐसा सच में होता है. जहां इसे लोग मोसेस का चमत्कार या जिंडो सी रोड कहते हैं.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 26, 2025, 06:57 AM IST
Sea divided into two parts: दुनियाभर में कई चमत्कारिक घटनाएं होती हैं, जहां एक घटना दक्षिण कोरिया में भी होती है. यह एक ऐसा देश है जो अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है. यह देश पॉप संस्कृति और हिस्टोरिकल प्लेसेज के लिए जाना जाता है. इस देश में एक ऐसा प्राकृतिक चमत्कार भी है, जो साल में सिर्फ दो बार देखने को मिलता है. दरअसल यह घटना दक्षिण कोरिया के जिंडो आइलैंड पर होती है, जहां समुद्र एक घंटे के लिए रास्ता बनाता है और दो आइलैंड को आपस में जोड़ देता है. इस अनोखी घटना के कारण जिंडो आइलैंड को 'कोरिया का मूसा' भी कहा जाता है.

साल में दो बार रास्ता देता है समुद्र
दक्षिण कोरिया में समुद्र साल में दो बार रास्ता देता है. दरअसल समुद्र का पानी कुछ घंटों के लिए पीछे हट जाता है. ऐसा लगता है मानो समुद्र ने खुद रास्ता दे दिया हो. इस रास्ते से आप पैदल चलकर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जा सकते हैं. यह रास्ता करीब 2.8 किलोमीटर लंबा होता है. दरअसल दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े द्वीप जिंडो और मोदो के बीच यह घटना होती है. जहां समंदर खुद से ही करीब 40 मीटर चौड़ा रास्ता दे देता है. इस दौरान दोनों तरफ समंदर का पानी और बीच में बिल्कुल सूखा रास्ता होता है. 

कब और किस कारण से होती है घटना?
यह एक प्राकृतिक घटना है जो ज्वार-भाटा (समुद्र का पानी ऊपर उठना और नीचे गिरना) के कारण होती है. बता दें कि जब चांद, सूरज और पृथ्वी एक सीधी लाइन में आते हैं, तो उनका खिंचाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है. इस दौरान समुद्र का पानी बहुत ज्यादा पीछे चला जाता है और यह रास्ता बन जाता है. जहां यह अनोखा चमत्कार मार्च और मई के महीनों में दिखाई देता है. यह सिर्फ एक या दो घंटे के लिए ही होता है. इसी घटना और चमत्कार को देखने के लिए यहां लाखों लोग आते हैं. यहां एक बड़ा फेस्टिवल भी होता है, जिसमें लोग नाचते-गाते हैं और खूब मौज-मस्ती करते हैं. इस रास्ते पर चलते हुए लोगों को सीप, शंख और छोटे-छोटे समुद्री जीव भी मिलते हैं.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Sea divided into two partstravelmost mysterious place

